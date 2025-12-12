Perú

Proponen igualar el monto del aguinaldo a una gratificación para estos trabajadores públicos

Un nuevo proyecto de ley continúa la tendencia de aumentar los bonos que se dan en Fiestas Patrias y Navidad al sector público

Este diciembre se pagará la
Este diciembre se pagará la gratificación, pero los del sector público solo reciben S/300. - Crédito Andina

Estos meses diversos proyectos de ley en el Congreso han sido presentados y buscan dar a trabajadores públicos un monto mayor por los bonos especiales que reciben en los meses de julio y diciembre, por Fiestas Patrias y Navidad.

Como se sabe, estos montos, juntos a los de los bonos por escolaridad, están estancados en desde hace 15 años, sin aumentarse. Como se sabe, frente a la gratificación que recibe el sector privado (y los pensionistas de la ONP), el cual percibe un monto extra equivalente al sueldo por este concepto, el aguinaldo para los estatales es de S/300.

“El presente proyecto de Ley tiene como objetivo fortalecer el régimen de la carrera administrativa regulado por el Decreto Legislativo N° 276, reconociendo el derecho de los servidores a percibir aguinaldos por navidad y fiestas patrias equivalentes a una remuneración mensual que el mismo trabajador percibe", resalta el proyecto de Américo Gonza, congresista de Perú Libre.

Un proyecto de ley busca
Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Aguinaldo de mayor monto del 276

Así, se buscará que se modifique el artículo 54, literal b) del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, del siguiente modo:

  • Artículo 54: Son beneficios de los funcionarios y servidores públicos: b) Aguinaldos: Se otorga de manera permanente por Fiestas Patrias y Navidad una remuneración mensual a los trabajadores que se encuentran comprendidos en el presente régimen.

Asimismo, los montos, criterios y condiciones correspondientes a los conceptos señalados en el literal b) del artículo 54 del Decreto Legislativo 276, se aprueban por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por el lado del ámbito de aplicación, se detalla que la Ley se aplicará a todos los trabajadores comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo 276, que se encuentren bajo la modalidad de servidores nombrados, contratados y repuestos judiciales.

El aguinaldo siguiente se pagará
El aguinaldo siguiente se pagará en diciembre en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

La justificación detrás

Como se sabe, el Decreto Legislativo N.º 276 —Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público— constituye el régimen histórico que regula las relaciones laborales de miles de servidores civiles en las entidades del Estado.

“Sin embargo, desde su promulgación en 1984, los beneficios económicos de dicho régimen han permanecido prácticamente invariables, generando una brecha remunerativa y de trato desigual respecto a otros regímenes públicos más recientes, como los establecidos por los Decretos Legislativos N.º 728 y N.º 1057 (CAS)”, señala el proyecto.

Así, actualmente, los servidores comprendidos en el Decreto Legislativo N.º 276 perciben por Decreto Supremo aproximadamente la suma ascendiente a S/300 por cada aguinaldo (Fiestas Patrias y Navidad) de montos fijos, establecidos por Decreto Supremo y no equivalentes a una remuneración mensual, lo cual contrasta con lo percibido por servidores de otros regímenes que gozan de beneficios proporcionales a sus ingresos.

El bono por aguinaldo llevar
El bono por aguinaldo llevar 15 años estancado en el monto de S/400. - Crédito Andina/Norman Córdova

“Esta situación ha sido motivo de reclamos y demandas gremiales en el marco del principio constitucional de igualdad ante la ley y del derecho a una remuneración equitativa y suficiente reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política del Perú”, agrega el texto.

Así, en consecuencia, “se hace necesario fortalecer el régimen de la carrera administrativa regulado por el Decreto Legislativo N.º 276, reconociendo el derecho de los servidores civiles a percibir aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad equivalentes a una remuneración mensual, promoviendo así la equidad entre los distintos regímenes del sector público y revalorando la función pública como servicio al Estado y la ciudadanía”.

