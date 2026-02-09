Perú

World Energy Council: Perú puede perder competitividad si no demuestra que usa energías bajas en carbono

El país se ubica en el puesto 41 del ránking de sostenibilidad energética del Energy Trilemma Index, por debajo de países de la región como Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay

El reconocimiento internacional destaca la competitividad y la mejora ambiental del sistema energético peruano, según el World Energy Council.

Perú escaló al puesto 41 en el Energy Trilemma Index 2023 del World Energy Council, situándose entre los países latinoamericanos con mejor desempeño en sostenibilidad energética, aunque todavía por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador.

El resultado, presentado en el I Foro de Sostenibilidad de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), reconoce avances en seguridad energética y sostenibilidad ambiental, pero también pone sobre la mesa desafíos persistentes: la alta dependencia de hidroeléctricas, las brechas de acceso y la falta de diversificación renovable.

Perú, en el puesto 41 de 100 en seguridad energética y sostenibilidad ambiental global

Según el World Energy Trilemma Report 2024, Perú destaca en la región por haber mejorado la diversidad de su generación eléctrica y las capacidades de almacenamiento energético, factores que han fortalecido su seguridad energética. El país se ubica en el cuartil alto regional junto a Brasil y Argentina.

En sostenibilidad ambiental, Perú obtuvo un puntaje de 75,2, gracias a una matriz eléctrica relativamente limpia sustentada en hidroenergía y al potencial minero en cobre y litio, minerales críticos para la transición energética global.

“La sostenibilidad que crea valor no es un ejercicio reputacional ni un cumplimiento aislado; es aquella que se gestiona con el mismo rigor que la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad”, dijo Pablo Ferragut, director gerente de ARPEL.

El gas natural sigue siendo esencial para la transición energética de Perú, apoyando una matriz energética diversificada, sostenible y segura.

Vulnerabilidades y desafíos en equidad, según World Energy Council

A pesar de los avances, el informe resalta la vulnerabilidad de Perú ante eventos climáticos extremos, como sequías asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden afectar drásticamente la generación hidroeléctrica. Esta dependencia deja al sistema expuesto a cortes e incrementa la necesidad de fuentes de respaldo.

Además, la equidad energética sigue siendo un reto pendiente: aunque se han ampliado los indicadores de acceso, aún existen disparidades territoriales, especialmente en zonas rurales y amazónicas, donde el acceso y la asequibilidad siguen siendo problemáticos.

De acuerdo con el reporte, el uso de subsidios energéticos es común, pero genera tensiones fiscales y no elimina del todo las desigualdades.

Perú escala al puesto 41 en el Energy Trilemma Index 2023, evidenciando avances en sostenibilidad energética y gestión equilibrada del sector.

Transición renovable: avances lentos y presiones internacionales

El World Energy Council sostiene que, si bien Perú tiene abundante recurso solar y eólico, la transición hacia energías renovables no hidroeléctricas -como la eólica y solar- avanza a paso lento.

El crecimiento del parque vehicular a combustibles fósiles retrasa la descarbonización y aumenta la contaminación urbana. El informe advierte que la falta de inversión, incentivos y marcos regulatorios sólidos frena la diversificación de la matriz.

Además, la presión internacional por regular la huella de carbono —como el Carbon Border Adjustment Mechanism en Europa— puede afectar la competitividad de las exportaciones peruanas si no se acelera la descarbonización.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos subraya la importancia de fortalecer el equilibrio entre seguridad, acceso y sostenibilidad en la energía nacional.

Oportunidades y riesgos de la transición energética

El auge de la minería —especialmente cobre y litio— representa una oportunidad para Perú, de acuerdo con el reporte especializado, pero también plantea desafíos socioambientales y de gobernanza.

La inestabilidad política, las protestas sociales y la fragmentación institucional dificultan la continuidad de políticas públicas y la atracción de inversiones de largo plazo en infraestructura energética.

La sostenibilidad no es un cuarto pilar adicional, es un trinomio inseparable: ambiental, social y económico, cuyo punto de partida está en la operación y en la toma de decisiones empresariales”, indicó Tiffany Bayly, gerente general de la SPH.

De esta manera, el World Energy Council asegura que Perú ha avanzado en seguridad y sostenibilidad energética, pero debe acelerar la diversificación renovable, fortalecer la institucionalidad y garantizar la equidad para consolidar su liderazgo regional y enfrentar con éxito los desafíos del cambio climático.

