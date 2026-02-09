Suben tarifas de ingreso a Machu Picchu: desde cuándo rige y cuánto costará entrar en 2026

El Sernanp oficializó un pago adicional para ingresar a Machu Picchu con fines turísticos. (Composición: Infobae)

El acceso a Machu Picchu volverá a cambiar de costo a partir de 2026. La decisión, formalizada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), introduce un pago adicional que deberán asumir los visitantes que ingresen al Santuario Histórico con fines turísticos. La medida apunta a reforzar el financiamiento de la conservación y la gestión del área protegida.

Quienes proyecten un viaje a la ciudadela inca este año deberán considerar este nuevo escenario tarifario. El ajuste no altera el precio base del boleto regular, pero sí suma un monto específico destinado de manera exclusiva a la protección del espacio natural que rodea a uno de los principales destinos turísticos del país.

El anuncio cierra una secuencia de postergaciones administrativas que se arrastraba desde 2023 y que, según la autoridad, respondió a la necesidad de asegurar condiciones operativas adecuadas antes de activar el cobro.

¿Desde cuándo rige el nuevo pago de ingreso?

La Resolución Directoral N.° 000006-2026-SERNANP/DUSRN precisa que las nuevas tarifas por ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026. El documento señala de forma expresa: “Autorizar, a partir del 01 de mayo de 2026, la aplicación de las tarifas por ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu con fines turísticos, aprobadas mediante resolución vigente”.

La norma modifica el artículo 1 de la Resolución Directoral N.° 112-2023-SERNANP-DGANP y mantiene sin cambios los demás artículos aprobados en resoluciones previas. El propio texto aclara que “los artículos restantes […] permanecen en los mismos términos y condiciones establecidos”, lo que confirma que el ajuste se concentra únicamente en la fecha de aplicación del cobro.

Asimismo, la resolución deja fuera de este pago adicional a quienes accedan por la Red de Caminos Inka. En ese punto, el Sernanp indica que “las referidas tarifas no son aplicables a aquellos ingresos realizados al Santuario Histórico de Machupicchu a través de la Red de Caminos Inka del SHM/PANM”, debido a que ese acceso cuenta con regulación específica.

¿Cuánto deberán pagar turistas extranjeros y nacionales?

El monto adicional ya se encuentra definido. Según lo establecido por el Sernanp, desde mayo de 2026 los turistas extranjeros abonarán 11 soles por concepto de conservación. En el caso de los visitantes nacionales, el pago será de 5 soles.

Este importe se suma al valor regular del boleto de ingreso a Machu Picchu, que actualmente asciende a 152 soles para adultos extranjeros y 64 soles para peruanos, de acuerdo con el circuito turístico elegido dentro del santuario. La resolución no introduce variaciones en esas tarifas base.

El cobro responde a lo dispuesto en el Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas. El Sernanp recuerda que el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Supremo N.° 018-2009-MINAM establece que todo visitante debe abonar un derecho de ingreso cuando accede a un área natural protegida con fines turísticos o recreativos.

¿Cómo reservar y comprar entradas en línea?

El Ministerio de Cultura habilitó la compra anticipada de boletos para Machu Picchu y la Red de Caminos Inca a través de la plataforma oficial. El proceso es totalmente en línea.

Pasos para la compra:

Ingresar a tuboleto.cultura.pe. Elegir el tipo de boleto (ciudadela, Huayna Picchu o Montaña Machu Picchu). Seleccionar fecha y horario disponible. Completar los datos personales (se recomienda subir foto del documento para agilizar). Realizar el pago en línea. Descargar el ticket digital, que deberá presentarse el día de la visita junto con el documento físico.

Los datos del visitante deben coincidir exactamente con los del boleto. El control de ingreso verifica identidad, fecha y hora para garantizar el orden del flujo turístico.

Rutas accesibles

Circuito 1

Ruta 1-A: Ruta Montaña Machu Picchu: Permite ascender a la cima de la Montaña Machu Picchu, una de las elevaciones destacadas del complejo, con vistas panorámicas de la ciudadela y el entorno natural.

Ruta 1-B: Ruta terraza superior: Lleva a los visitantes por la parte alta de Machu Picchu, transitando por terrazas agrícolas y áreas de observación privilegiada para la toma de fotografías.

Ruta 1-C: Ruta Portada Inti Punku: Disponible únicamente durante la temporada alta, conduce a la Puerta del Sol (Inti Punku) , histórico punto de ingreso al santuario utilizado por los incas, con vistas directas a la ciudadela.

Ruta 1-D: Ruta Puente Inca: También habilitada solo en temporada alta, conduce al Puente Inca, una estructura emblemática de la ingeniería y defensa incaica situada en un acantilado.

Circuito 2

Ruta 2-A: Ruta clásico diseñada: Sigue el trayecto tradicional por áreas relevantes del complejo, pensado para quienes desean una visión completa de la historia y arquitectura inca en la Llaqta.

Ruta 2-B: Ruta terraza inferior: Permite recorrer la base de las terrazas agrícolas y observar la transición entre la zona rural y la urbana de la ciudadela.

Circuito 3

Ruta 3-A: Ruta Montaña Huayna Picchu: Acceso a la cima de la montaña Huayna Picchu, destacada por sus vistas y senderos empinados. Requiere más tiempo y esfuerzo físico.

Ruta 3-B: Ruta realeza diseñada: Recorrido adaptado para conocer los principales sectores reales como el Templo del Sol, la Casa del Inca y el Templo del Cóndor, con bajo nivel de exigencia física.

Ruta 3-C: Ruta Gran Caverna: Disponible solo en temporada alta, permite explorar la Gran Caverna, un área visitada por quienes buscan una experiencia menos habitual y contacto con sitios sagrados adicionales.

Ruta 3-D: Ruta Huchuy Picchu: Habilitada en la temporada alta, esta ruta accede a la montaña Huchuy Picchu, una alternativa corta y accesible para quienes desean vistas complementarias sin largos ascensos.