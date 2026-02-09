Perú

Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra ‘El Monstruo’

Fiscalía solicitó que Erick Moreno Hernández cumpla un periodo de 3 años en prisión preventiva por cometer delitos como secuestro, extorsión agravada y pertenencia a una organización criminal

Fuente: Justicia TV

El Poder Judicial dictó prisión preventiva por 36 meses contra Erick Luis Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La audiencia fue presidida por el juez Roberth Rimachi Pilco en la Corte Superior de Puente Piedra–Ventanilla.

Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay el 28 de enero y actualmente está recluido en la Base Naval del Callao, enfrenta cargos por homicidio, sicariato, extorsión y pertenencia a una organización criminal. La decisión judicial será conocida hoy y definirá el tiempo que pasará Moreno Hernández en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra por los delitos señalados y por los que retornó al Perú.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó elementos de convicción sobre la existencia de una estructura criminal dedicada a intimidar a transportistas, comerciantes y empresarios. Las autoridades sostienen que la organización operó de manera sistemática en Comas, Carabayllo, Puente Piedra y San Martín de Porres, identificando a Moreno Hernández como su principal líder.

El Monstruo toma la palabra
El Monstruo toma la palabra en audiencia de prisión preventiva.

La defensa técnica del acusado argumentó que el nombre de la banda ha sido utilizado por otros individuos para cometer delitos sin vínculo directo con su cliente y alegó que no existe prueba directa en algunos de los hechos más graves, particularmente en los relacionados con el sicariato y la extorsión a gran escala.

Los antecedentes criminales de Moreno Hernández han sido centrales en el caso. Reconocido como uno de los delincuentes más buscados de Lima norte antes de su captura, se le atribuyen asesinatos selectivos y el control de una red violenta y estructurada. Las investigaciones muestran que Los Injertos del Cono Norte mantenían un modus operandi basado en amenazas armadas y ataques coordinados para extorsionar y someter a quienes se resistían.

Durante la audiencia del viernes 6 de febrero, el propio imputado admitió parte de su historial delictivo: “No me creo inocente, señor magistrado. Tengo mis errores, he hecho las cosas mal”, expresó ante el juez. También afirmó: “El diablo me tenía esclavizado haciendo el mal” y mostró arrepentimiento, aunque negó haber participado en todos los crímenes imputados. “Hay cosas que sí he participado. Lo voy a decir, yo no voy a mentir. Mis transgresiones, mis maldades, yo no las voy a confundir”, declaró.

Audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, investigado por el presunto delito de organización criminal. El fiscal detalla pruebas basadas en informes financieros sobre transferencias millonarias. | Video: Justicia TV

La capacidad económica de la organización fue detallada durante la audiencia de prisión preventiva. El Ministerio Público presentó un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que señala que la red de El Monstruo acumuló cinco millones de soles en poco más de un año a través de extorsiones y secuestros. Las operaciones financieras y su trazabilidad, respaldadas por la División de Investigación de Lavado de Activos (Divinco) y el análisis de empresas de giros, evidencian el uso de testaferros y transferencias fraccionadas como parte de un sistema de lavado de activos destinado a eludir el control estatal.

La Policía Nacional del Perú intensificó los operativos contra los remanentes de la banda. El 3 de febrero, agentes capturaron a Steffano Nicolás Robles Reynoso, alias Ñaño, identificado como miembro clave del brazo armado de la organización. Durante la intervención, realizada en Collique (Comas), se incautaron explosivos, teléfonos y motocicletas, lo que confirmó la estructura logística del grupo.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que la organización criminal está desarticulada en un noventa y cinco por ciento, aunque persisten células y colaboradores que continúan activos. Las autoridades mantienen la atención en los casos de extorsión y amenazas a comerciantes, donde aún existen denuncias pendientes.

