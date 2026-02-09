Perú

Humbe vuelve a Perú con ‘Dueño de los Cielos Tour’: fecha, lugar, entradas y más del evento

El fenómeno mexicano del pop latino Humbe prepara su llegada a Perú como parte de su nueva gira internacional, en un esperado reencuentro con sus seguidores locales

Guardar
Prepárate para conectar y emocionarte con las letras auténticas y melodías envolventes de Humbe. El aclamado cantante llega a Lima para un concierto inolvidable en Costa 21 | Instagram / Teleticket

Humbe, cuyo nombre real es Humberto Rodríguez Terrazas, ha consolidado una presencia relevante en la escena del pop latino en los últimos años. El artista se distingue por una propuesta musical que combina pop, R&B y sonidos alternativos, acompañada de una estética y concepto marcados por la emotividad. La autenticidad y sensibilidad de Humbe han impulsado su carrera, permitiendo que sus canciones conecten con una audiencia diversa en toda la región.

En 2025, el artista reafirmó su avance internacional con un concierto 360° completamente agotado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La crítica ha destacado la fuerza de su más reciente álbum, que cierra una trilogía musical reconocida por su romanticismo y letras honestas. En plataformas digitales, Humbe acumula millones de reproducciones, demostrando su capacidad para transformar vivencias personales en éxitos como “El Poeta”, “Fantasmas” y “Luz de Luna”.

El tour “Dueño de los Cielos” recorre más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, con una producción visual y escenográfica de alto nivel. Esta gira acompaña el lanzamiento de su último trabajo discográfico, celebrado por expertos del sector por la madurez sonora y la profundidad emocional de sus letras.

Humbe, el aclamado artista, cautiva
Humbe, el aclamado artista, cautiva al público en su 'Dueño de los Cielos Tour' con una puesta en escena inmersiva y un vestuario único (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y dónde será el concierto de Humbe?

La llegada de Humbe a Lima forma parte de su gira internacional “Dueño de los Cielos Tour”. El concierto se realizará el 1 de noviembre en Costa 21, uno de los recintos más importantes para espectáculos en la ciudad. Este evento marca el regreso del artista a territorio peruano y se espera una alta convocatoria de público, en línea con la respuesta que ha recibido en otras ciudades de la región.

Según el comunicado oficial, la presentación en Lima promete una noche de emoción y cercanía con el público, con un repertorio que abarca tanto éxitos consolidados como temas de su más reciente producción.

El artista Humbe presentará su
El artista Humbe presentará su 'Dueño de los Cielos Tour' en Lima, Perú, el 1 de noviembre en Costa 21, prometiendo una noche inolvidable para sus seguidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Humbe en Lima comenzará a través de la plataforma Teleticket a las 10:00 a.m. El proceso incluirá una preventa exclusiva los días viernes 13 y sábado 14 de febrero, la cual ofrecerá hasta un 15% de descuento para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Los precios oficiales de las entradas aún no han sido publicados y se anunciarán en las próximas horas, según información proporcionada por los organizadores del evento. Se recomienda a los interesados estar atentos a las actualizaciones para acceder a los mejores beneficios durante la preventa. El concierto se perfila como una de las citas destacadas del calendario musical en la capital peruana.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

  • Ingresa a la página web de Teleticket: Visita la plataforma oficial de Teleticket para comenzar el proceso de compra.
  • Crea tu cuenta de usuario: Para acceder a la venta, deberás crear una cuenta. Te solicitarán una contraseña, tus datos personales y un correo electrónico vigente.
  • Confirma tu registro: Una vez hayas completado el registro, recibirás un correo de confirmación. Haz clic en el enlace para verificar tu cuenta y luego regresa a la página de Teleticket.
  • Busca el evento de Humbe: Una vez dentro de tu cuenta, ingresa a Teleticket y busca el evento de Humbe. Puedes encontrarlo fácilmente en la sección de conciertos o usando el buscador.
  • Únete a la cola virtual: Cuando accedas a la página del evento, serás ingresado a una cola virtual. Solo tendrás que esperar a que llegue tu turno. Asegúrate de estar preparado para no perder tu lugar.
  • Selecciona tus asientos y zona: Una vez que llegue tu turno, podrás elegir la zona del evento y los asientos disponibles. Haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar”. Ingresarás los datos de tu tarjeta para completar la compra.
  • Compra confirmada: Tras realizar el pago, recibirás una confirmación de la compra. Tu entrada aparecerá en la sección de “MIS E-TICKETS”. Verifica que los boletos estén allí, ¡y listo! Tu entrada para el concierto de Humbe estará asegurada.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

Temas Relacionados

HumbeConciertoCorta 21peru-entretenimiento

Más Noticias

Thaisa Mc Leod responde a sus detractores tras brillar ante Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es el voleibol”

Luego de ser clave en el triunfo ante las ‘pumas’, la figura de Atlético Atenea se refirió a los cuestionamientos que recibe fecha tras fecha en la Liga Peruana de Vóley

Thaisa Mc Leod responde a

José Jerí asegura que recibe amenazas desde La Libertad por luchar contra el crimen

En un video junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el presidente afirmó que ha sido amenazado en la región La Libertad, pero no dio pruebas o detalles sobre la veracidad de la denuncia

José Jerí asegura que recibe

El oro y su mayor caída en 40 años: ¿llegó la hora de la desinversión?

La elevada fluctuación de activos hace recomendable mantener estrategias de largo aliento, según el Consejo Privado de Competitividad, a fin de soportar los vaivenes del mercado sin buscar rendimientos en corto. ¿Y la plata y el cobre?

El oro y su mayor

¿Sabías que puedes restringir la contratación de nuevas líneas a tu nombre? Estos son los pasos a seguir

La inseguridad ciudadana campea día a día y el máximo regulador peruano de las telecomunicaciones ha dispuesto una medida para evitar fraudes y suplantación de identidades

¿Sabías que puedes restringir la

Melissa Loza dedica emotivo mensaje a su madre en plena lucha contra el cáncer: “Eres una guerrera de vida”

La integrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró conmovida por el proceso de su madre e hizo un llamado a más pacientes a seguir en la lucha

Melissa Loza dedica emotivo mensaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí asegura que recibe

José Jerí asegura que recibe amenazas desde La Libertad por luchar contra el crimen

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón marca distancia de Castillo, cuestiona encuestas y propone estatizar recursos

Hermanos al Congreso 2026: Denuncian que partidos inscribieron hasta 17 grupos de familiares en sus listas

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Tras dos postergaciones, ministra de Economía asegura que ya se elaboró Plan Nacional de Seguridad: “Esta semana lo van a publicar”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Loza dedica emotivo mensaje

Melissa Loza dedica emotivo mensaje a su madre en plena lucha contra el cáncer: “Eres una guerrera de vida”

Samahara Lobatón se une a Youna y lo apoya en TikTok vendiendo sus rifas prosalud: “Dejamos de pelear”

Bad Bunny nombró a Perú en su presentacion del Super Bowl: la bandera apareció en escena y cuatro peruanos bailaron con él

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

Magaly Medina regresa con fuerte destape y descartan a Christian Domínguez: “Ningún esposo ejemplar y que enamoró con su historia de amor”

DEPORTES

Thaisa Mc Leod responde a

Thaisa Mc Leod responde a sus detractores tras brillar ante Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es el voleibol”

Pablo Guede defendió su planteamiento ante 2 de Mayo y expuso errores de Alianza Lima: “Recién cumplí un mes en el club”

“A los árbitros les incomodó verse expuestos”: expresidente de la CONAR cuenta por qué ya no se publican los audios VAR en la Liga 1

Paolo Guerrero hizo autocrítica por rendimiento de Alianza Lima y lanzó advertencia a 2 de Mayo: “En la ‘caldera’ es difícil jugar”

“No puede ser penal”: Winston Reátegui analizó la polémica arbitral de Kevin Ortega en el Universitario vs Cusco FC