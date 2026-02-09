Humbe vuelve a Perú con ‘Dueño de los Cielos Tour’: fecha, lugar, entradas y más del evento

Prepárate para conectar y emocionarte con las letras auténticas y melodías envolventes de Humbe. El aclamado cantante llega a Lima para un concierto inolvidable en Costa 21 | Instagram / Teleticket

Humbe, cuyo nombre real es Humberto Rodríguez Terrazas, ha consolidado una presencia relevante en la escena del pop latino en los últimos años. El artista se distingue por una propuesta musical que combina pop, R&B y sonidos alternativos, acompañada de una estética y concepto marcados por la emotividad. La autenticidad y sensibilidad de Humbe han impulsado su carrera, permitiendo que sus canciones conecten con una audiencia diversa en toda la región.

En 2025, el artista reafirmó su avance internacional con un concierto 360° completamente agotado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La crítica ha destacado la fuerza de su más reciente álbum, que cierra una trilogía musical reconocida por su romanticismo y letras honestas. En plataformas digitales, Humbe acumula millones de reproducciones, demostrando su capacidad para transformar vivencias personales en éxitos como “El Poeta”, “Fantasmas” y “Luz de Luna”.

El tour “Dueño de los Cielos” recorre más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, con una producción visual y escenográfica de alto nivel. Esta gira acompaña el lanzamiento de su último trabajo discográfico, celebrado por expertos del sector por la madurez sonora y la profundidad emocional de sus letras.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Humbe?

La llegada de Humbe a Lima forma parte de su gira internacional “Dueño de los Cielos Tour”. El concierto se realizará el 1 de noviembre en Costa 21, uno de los recintos más importantes para espectáculos en la ciudad. Este evento marca el regreso del artista a territorio peruano y se espera una alta convocatoria de público, en línea con la respuesta que ha recibido en otras ciudades de la región.

Según el comunicado oficial, la presentación en Lima promete una noche de emoción y cercanía con el público, con un repertorio que abarca tanto éxitos consolidados como temas de su más reciente producción.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Humbe en Lima comenzará a través de la plataforma Teleticket a las 10:00 a.m. El proceso incluirá una preventa exclusiva los días viernes 13 y sábado 14 de febrero, la cual ofrecerá hasta un 15% de descuento para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Los precios oficiales de las entradas aún no han sido publicados y se anunciarán en las próximas horas, según información proporcionada por los organizadores del evento. Se recomienda a los interesados estar atentos a las actualizaciones para acceder a los mejores beneficios durante la preventa. El concierto se perfila como una de las citas destacadas del calendario musical en la capital peruana.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

Ingresa a la página web de Teleticket: Visita la plataforma oficial de Teleticket para comenzar el proceso de compra.

Crea tu cuenta de usuario: Para acceder a la venta, deberás crear una cuenta. Te solicitarán una contraseña, tus datos personales y un correo electrónico vigente.

Confirma tu registro: Una vez hayas completado el registro, recibirás un correo de confirmación. Haz clic en el enlace para verificar tu cuenta y luego regresa a la página de Teleticket.

Busca el evento de Humbe: Una vez dentro de tu cuenta, ingresa a Teleticket y busca el evento de Humbe. Puedes encontrarlo fácilmente en la sección de conciertos o usando el buscador.

Únete a la cola virtual: Cuando accedas a la página del evento, serás ingresado a una cola virtual. Solo tendrás que esperar a que llegue tu turno. Asegúrate de estar preparado para no perder tu lugar.

Selecciona tus asientos y zona: Una vez que llegue tu turno, podrás elegir la zona del evento y los asientos disponibles. Haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar”. Ingresarás los datos de tu tarjeta para completar la compra.

Compra confirmada: Tras realizar el pago, recibirás una confirmación de la compra. Tu entrada aparecerá en la sección de “MIS E-TICKETS”. Verifica que los boletos estén allí, ¡y listo! Tu entrada para el concierto de Humbe estará asegurada.

