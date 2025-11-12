Tras el éxito mundial de ‘Fantasmas’ en TikTok, HUMBE explora el amor como sanación en su nuevo sencillo ‘Morfina’

Tras el éxito mundial de ‘Fantasmas’ en TikTok, HUMBE explora el amor como sanación en su nuevo sencillo (Cortesía)

El cantautor mexicano HUMBE presentó “Morfina”, un nuevo sencillo acompañado por un cortometraje, como parte de la celebración por su cumpleaños, el pasado 11 de noviembre.

El material musical que ya está disponible en plataformas digitales marca un giro en la trayectoria del artista, quien se dirigió a su “manada” —el nombre con el que identifica a sus seguidores— con esta entrega especial.

El lanzamiento se da en el contexto de una creciente búsqueda por parte de HUMBE de sonidos alternativos y de mayor profundidad emocional. Ello luego de que su hit mundial en TikTok, Fantasmas, conquistara en el pasado marco de Día de Muertos.

El cantautor mexicano se ha posicionado como uno de los favoritos en las plataformas musicales (Cortesía)

Morfina el nuevo sencillo de HUMBE

El video de “Morfina” se produjo bajo la dirección de Emiliano Rodríguez, hermano de HUMBE, consolidando una colaboración creativa que ha definido distintas etapas en la carrera del cantante.

El cortometraje busca reflejar visualmente las mismas inquietudes que atraviesan la letra, con una narrativa centrada en el poder transformador del amor. La pieza audiovisual funciona como una extensión visual de la canción, integrando imágenes simbólicas que apuntan a una introspección sobre la plenitud emocional.

La propuesta de HUMBE en “Morfina” se apoya en una exploración de las emociones asociadas al amor, tratado como una fuerza medicinal capaz de aliviar los dolores internos y las inseguridades. La letra describe la progresiva transición del dolor hacia un estado de plenitud. “Ya no duele nada, llenas de morfina mi inseguridad, dulce eternidad” es uno de los versos seleccionados por el artista para afrontar la idea de sanación emocional. El tema describe el amor como una experiencia ininterrumpida, con mensajes que insisten en la entrega total y la posibilidad de alcanzar una unión que trasciende los límites del tiempo y la existencia.

Morfina el nuevo sencillo de HUMBE (Foto: cortesía)

Un homenaje al amor absoluto: HUMBE

En “Morfina”, HUMBE mezcla vulnerabilidad y devoción, hilvanando versos simbólicos como “que nos junte la raíz” y “ascender junto a ti”, los cuales evocan la idea de una conexión perdurable. El artista conecta términos de equilibrio entre dependencia y libertad, y sostiene que “el amor puede ser refugio, medicina y plenitud”. El sencillo convierte la narrativa amorosa en un proceso de sanación, en línea con una maduración tanto musical como personal que ha caracterizado la evolución reciente de HUMBE.

Con “Morfina”, HUMBE fortalece su perfil de compositor en el género alternativo, presentando una obra que busca resonar con aquellos oyentes que perciben el amor como una herramienta fundamental en la vida cotidiana. El lanzamiento del sencillo y el cortometraje reflejan una propuesta que amplía los horizontes musicales y emocionales del artista mexicano.