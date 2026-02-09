Perú

‘Hijos políticos’ de Patricia Li, presidenta de Somos Perú, lograron contratos en el MIMP tras la llegada de José Jerí al poder

Cuarto Poder reveló que al menos una docena de militantes y allegados a Patricia Li obtuvo órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer tras la asunción del presidente interino y el nombramiento de una ministra del mismo partido

Al menos una docena de colaboradores de Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú y bautizados como sus “hijos políticos”, obtuvo contratos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tras la llegada al poder del presidente interino José Jerí, afiliado a esa agrupación.

La asignación de cargos públicos a militantes y personas cercanas a la dirigencia se concretó poco después de que Jerí asumiera la presidencia y de que Sandra Gutiérrez, también integrante de Somos Perú, fuera designada titular de ese sector, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El dominical señaló que, dentro del partido oficialista, Li ocupa una posición clave, recibe el apelativo de “mamá” e, incluso en redes sociales, se dirige a sus allegados como “hijos”. Uno de los casos expuestos es el de Jean Paul Sosa, quien, a los 25 años, accedió a su primer contrato como auxiliar administrativo en el MIMP por 2.500 soles.

De acuerdo con el reportaje, no registraba experiencia previa en el Estado ni contaba con Registro Único de Contribuyentes (RUC), requisito indispensable para facturar. La primera orden de servicio a su nombre se emitió el 17 de diciembre de 2025.

Según los archivos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), no figura ningún grado académico registrado. Consultado por Cuarto Poder sobre sus funciones, Sosa evitó responder y afirmó al reportero que desconocía el tema. La orden de servicio antecede en casi dos semanas a la obtención de su Registro Nacional de Proveedores (RNP).

El patrón alcanza a otros militantes. Carlos Huamán Zamudio, presentado por Li en redes sociales como “mi guerrero somista del Rímac”, obtuvo un contrato por sistematización y análisis de información fechado el 21 de noviembre de 2025, valorizado en 8.000 soles.

Huamán no registraba órdenes de servicio estatales desde 2015 y actualizó su inscripción como proveedor un día antes de la contratación. En SUNEDU tampoco aparece título académico a su nombre.

Otro caso es el de Glady Medina, quien tampoco había brindado servicios al Estado, carecía de RUC para emitir recibos por honorarios y no registraba formación académica. Pese a ello, el 12 de diciembre de 2025 recibió una orden de servicio administrativo por 2.500 soles.

La revisión de contratos realizada muestra que Luis Antonio Calderón, docente, pasó de un contrato en el Gobierno Regional de Ica en diciembre de 2022 por 2.800 soles a dos órdenes de servicio en el MIMP por un total de 22.000 soles, con pagos de 18.000 y 4.000 soles. Calderón indicó que fue convocado para un proyecto de comunicaciones, aunque no recordó quién lo contactó. Añadió que se retiró porque el sueldo resultaba bajo.

Réplica

En total, Cuarto Poder identificó a cerca de una docena de militantes de Somos Perú beneficiados con órdenes de servicio en ese ministerio durante los últimos meses. Consultada sobre la designación de personas cercanas, Li negó cualquier irregularidad.

“Tengo 30.000 guerreros en la cancha, a nivel nacional, y usted me pregunta por cuatro”, afirmó. Al ser interrogada sobre el número de militantes que accedieron a contratos en el MIMP, respondió: “Pregunte cuántos partidos tienen en los otros ministerios, esta mujer es una gran ministra y lo está haciendo bien”.

