La mujer detrás de José Jerí: ¿Quién es Patricia Li y cuál es su influencia en el nuevo presidente?

El entorno político de Perú ha centrado recientemente la atención en Patricia Li Sotelo, una figura cuyo papel en la estructura de poder que rodea al presidente de la República, José Jerí Oré, ha sido objeto de análisis e investigaciones por diversos medios de comunicación. La Mula ha hecho eco de su influencia en las recientes alianzas y negociaciones políticas.

Según informó La Mula, Patricia Li cuenta con una trayectoria amplia dentro del ámbito político peruano, habiendo ocupado posiciones de liderazgo y asesoría en organizaciones como Somos Perú, así como en gobiernos locales. En las elecciones generales de 2016, postuló al Congreso con el número 11 en la lista por Lima bajo la coalición Alianza para el Progreso - Somos Perú, aunque su candidatura fue retirada luego de admitirse una tacha en su contra por presunta falsificación de documento académico.

El ascenso de Li Sotelo no se limita al intento parlamentario. Fue alcaldesa de Punta Negra, aunque su gestión se interrumpió tras un pedido de vacancia por contratación indebida. En marzo de 2015 fue elegida presidenta de Somos Perú mientras asesoraba al despacho congresal de Fernando Andrade, militante del mismo partido.

La Mula ha detallado que la influencia de Patricia Li se evidenció en su papel articulador dentro de las fuerzas regionales, estableciendo contactos con diversos gobernadores y figuras políticas nacionales. La periodista Graciela Villasís, entrevistada por La Mula, afirmó: “Ella es en realidad la que articula, la que habla con las organizaciones políticas”. Villasís señaló que Li “tiene varios gobernadores regionales, como seis, y si llega el otro poder —el Ejecutivo—, ¿quién crees que va a estar detrás del poder? Patricia Li”.

Las investigaciones periodísticas también han documentado señalamientos legales y administrativos sobre Li Sotelo. La Fiscalía de la Nación recibió denuncias por la supuesta falsificación de su título de contadora, documento que le abrió las puertas a roles de asesora en el Parlamento. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 aceptó su retiro de la contienda en 2016 en ese contexto. Además, su nombre figura en el proceso como cómplice en el caso de fraude fiscal atribuido al exvicepresidente de Confiep, Lelio Balarezo Young.

La relación directa entre Patricia Li y José Jerí Oré se interpreta como un factor clave para entender cómo el actual presidente, que en el Congreso integraba una bancada modesta, logró reunir los apoyos necesarios para liderar el Parlamento y llegar a Palacio de Gobierno. “Patricia Li es la que negocia con todos”, sentenció Villasís, remarcando la capacidad de la dirigente para tejer alianzas y consolidar espacios de poder.

La figura de Li Sotelo emerge en la coyuntura política nacional como un ejemplo de operadores y estrategas que, fuera del foco mediático principal, ejercen una influencia directa sobre las decisiones y equilibrios institucionales.

Presidente sin esposa ni hijos

José Jerí Oré asumió la presidencia de Perú a los 38 años tras la vacancia de Dina Boluarte, convirtiéndose en el séptimo presidente en menos de una década y el tercero más joven desde la creación de la República. Su llegada, aprobada por unanimidad en el Congreso, sigue el mecanismo constitucional de sucesión. Jerí sobresale por no tener hijos ni esposa y definirse como católico con pareja, situación poco usual entre mandatarios peruanos.

Jerí inició su carrera en el Congreso, donde presidió la Comisión de Presupuesto y fue vocero de Somos Perú, partido donde milita desde 2013. Ingresó al Congreso en 2021 como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. Académicamente, es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene un posgrado en gestión pública.

Presidente José Jerí recibe honores en el patio de Palacio de Gobierno. (Video: Canal N)

Su paso por la política se ha visto marcado por la polémica. Fue denunciado por violación en 2025, aunque la fiscalía archivó el caso por falta de pruebas. Existen, además, acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y cobro irregular de coimas durante su labor legislativa. Jerí asume la presidencia de forma transitoria hasta la elección de un nuevo mandatario en julio de 2026.