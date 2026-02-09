Acumulación de basura y plásticos abandonados por los bañistas: Así luce la playa Agua Dulce cada domingo

Así luce la playa Agua Dulce cada domingo - Agencia Andina

Cada fin de semana, y especialmente los domingos, miles de bañistas llegan a la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, para disfrutar del sol y el mar. Sin embargo, lo que debería ser un espacio de recreación y encuentro familiar se ha transformado en un escenario de acumulación de basura y desechos plásticos que permanecen entre la arena y las olas al finalizar la jornada.

Botellas, envoltorios y latas: la huella del descuido

El panorama es recurrente: al caer la tarde, la arena queda cubierta por botellas de plástico, latas de cerveza y envoltorios de alimentos que los propios visitantes llevan consigo. Muchos de estos desechos no llegan a los contenedores dispuestos en la playa, sino que son abandonados, generando no solo una imagen de abandono, sino un grave riesgo para la salud pública y el ecosistema marino.

Recorridos efectuados muestran cómo los residuos plásticos, desde vasos y bolsas hasta envases de comida rápida, permanecen dispersos en la arena y flotan en el agua. La escena se repite semana tras semana, a pesar de las campañas impulsadas por la Municipalidad de Chorrillos para fomentar la responsabilidad ambiental entre los asistentes.

Decisión drástica: cierre temporal para proteger la salud y el entorno

Ante la constante acumulación de desechos, la Municipalidad Distrital de Chorrillos anunció el cierre de la playa Agua Dulce para el próximo domingo 15 de febrero. En un comunicado oficial, la comuna distrital explicó que la medida busca “proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”.

El municipio enfatizó que la decisión responde a la persistencia del problema, pese a las “reiteradas campañas de concientización y sensibilización” dirigidas a los bañistas. No se contemplarán prórrogas ni excepciones en la aplicación de la medida, según detalló la autoridad local, que agradeció “la comprensión de toda la ciudadanía”.

La acción, aunque temporal, evidencia la urgencia de un cambio de conducta en los visitantes, quienes, al no hacerse responsables de sus residuos, han convertido la playa en un punto crítico de contaminación.

Agua Dulce: del balneario familiar al foco de contaminación

La historia de Agua Dulce está marcada por su popularidad como destino de recreo familiar desde mediados del siglo XX. En sus orígenes, la playa era reconocida por la limpieza de sus aguas y la amplitud de su litoral, lo que la convertía en el lugar predilecto de limeños y visitantes para pasar el verano.

En los últimos años, la masiva afluencia de público y la falta de compromiso en el manejo de basura han alterado el rostro del balneario. La presencia de restos de plásticos, latas y desperdicios contrasta con las postales de antaño, cuando Agua Dulce era sinónimo de descanso y naturaleza cuidada. Hoy, la acumulación de residuos no solo afecta la experiencia de los bañistas, sino que representa una amenaza directa para la fauna marina y el equilibrio ambiental de la zona.

El cierre programado para el 15 de febrero busca ser un punto de inflexión en la gestión de residuos y en la conciencia colectiva sobre el cuidado de los espacios públicos.