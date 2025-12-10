Perú

Janet Barboza asegura que la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era insostenible y no lamenta su ruptura

La popular ‘Rulitos’ explicó que la falta de paz y la presencia de investigadores privados marcaron el final de la pareja, defendiendo que lo más sano era poner punto final a esa historia

Janet Barboza asegura que la
Janet Barboza asegura que la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo era insostenible y no lamenta su ruptura.

Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, comentó que no siente compasión por la ruptura entre Maju Mantilla, ex Miss Mundo, y el empresario Gustavo Salcedo. Barboza argumentó que la relación estuvo marcada por la desconfianza, celos y la intervención de investigadores privados, factores que, según su opinión, hacían inviable la continuidad del matrimonio.

Janet afirma no tener pena por el fin de la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Barboza fue enfática al señalar que la relación entre Mantilla y Salcedo se caracterizó por una atmósfera de desconfianza y celos, llegando incluso a la contratación de investigadores privados para vigilar posibles infidelidades, tal como lo dio a conocer el propio empresario.

“No me da pena (el fin de la relación) porque era una relación que a la interna había desconfianza, celos, había investigadores privados de por medio”, dijo la popular ‘Rulitos’.

La conductora de ‘América hoy’ sostuvo que vivir bajo esas condiciones resulta insostenible y que, ante la falta de paz y confianza, lo más saludable es poner fin a la relación.

Vivir así debe de ser una tortura. Yo prefiero la tranquilidad ante todo, y cuando una persona no te da paz, desconfía, que te cela con todos los amigos, es mejor que termines esa relación. No es nada sano. Y si tú no sigues amando a tu pareja y decides salir con otra persona, termina. Si no funciona la relación, no puedes forzarla”, afirmó Barboza.

Janet Barboza destapa supuesto interés económico de Gustavo Salcedo en el conflicto con Maju Mantilla: "La del dinero es ella".

El conflicto entre Mantilla y Salcedo no solo se limitó a cuestiones sentimentales, sino que tuvo un fuerte componente económico. Barboza afirmó, hace algunos meses, que el trasfondo de la disputa era la fortuna de Mantilla, sugiriendo que Salcedo buscaría descalificarla para obtener parte de las propiedades adquiridas durante el matrimonio. “La del dinero es Maju, él busca descalificarla para quedarse con parte de las propiedades”, declaró la conductora, quien también remarcó que Mantilla siempre fue reservada con su vida privada, pero que en esta ocasión el tema económico habría sido determinante.

El proceso de separación se formalizó en agosto de 2025, tras trece años de matrimonio. Mantilla abandonó la vivienda familiar en Lima, mientras que Salcedo permaneció en el hogar junto a sus dos hijos menores. El acuerdo legal estableció un régimen de visitas sin restricciones para Mantilla y la separación de patrimonios, aunque el vínculo matrimonial aún no se ha disuelto formalmente. El abogado de Salcedo, Jorge Petrozzi, explicó, en aquella ocasión, que la conciliación se alcanzó de mutuo acuerdo, priorizando el bienestar de los hijos y sin intervención judicial.

El conflicto escaló tras la difusión de audios y reportajes que evidenciaron conductas de vigilancia y agresión. Salcedo admitió ante Magaly Medina haber vigilado a Mantilla y al exproductor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez, durante más de dos años, utilizando dispositivos GPS y contratando a un equipo de seguimiento. Además, reconoció una agresión física contra Rodríguez en marzo de 2025, lo que llevó a la abogada de este último a presentar pruebas ante la Fiscalía y solicitar la detención preventiva de Salcedo.

En respuesta a las acusaciones de infidelidad y violencia, Mantilla emitió un comunicado en el que negó cualquier relación extramatrimonial y rechazó los actos de violencia. “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, expresó la exconductora en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Janet Barboza asegura que Mariana de la Vega habría defendido a Gustavo Salcedo y acusado de infiel a Maju Mantilla.

Cuestionamientos en la relación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Por otro lado, hace unos meses, la figura de Mariana de la Vega, vinculada a Salcedo tras un ‘ampay’ en 2023, también fue objeto de especulaciones. En aquel entonces, la propia Janeth Barboza aseguró en ‘América hoy’ que poseía capturas de mensajes en los que De la Vega habría señalado a Mantilla como la verdadera infiel. Sin embargo, De la Vega negó rotundamente cualquier relación amorosa con Salcedo y pidió no ser involucrada en rumores, afirmando: “No hubo ningún tipo de relación amorosa, solo amistad”.

La exposición mediática también ha tenido un impacto en los hijos de la pareja. Ethel Pozo, conductora de ‘América Hoy y compañera de Barboza, señaló que los menores son los más afectados por la situación, ya que se ven expuestos a comentarios y noticias en su entorno escolar y social. El abogado Petrozzi coincidió en que los hijos han sufrido un daño psicológico considerable debido a la cobertura mediática y los acontecimientos recientes.

Mientras tanto, las versiones sobre la culpabilidad en la infidelidad y la motivación económica han sido motivo de controversia. Barboza y otras figuras del espectáculo han sugerido que Salcedo busca beneficiarse económicamente de la separación, mientras que la defensa de Salcedo sostuvo en su momento que la percepción negativa no correspondía con los términos del acuerdo legal alcanzado. Por su parte, Mantilla ha reiterado su disposición a resolver los conflictos de manera civilizada y a proteger su honor a través de los mecanismos judiciales pertinentes.

