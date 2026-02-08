Triple asesinato en anticuchería en Los Olivos: sujetos ingresan a local y disparan contra comensales

La noche del sábado 7 de febrero, un ataque armado en la anticuchería Jireh, ubicada en el cruce de la avenida Central y la avenida Betancourt en Los Olivos, terminó con tres personas muertas tras un violento ingreso de sujetos armados al local. Testigos presenciales relataron que, cerca de las once de la noche, dos individuos descendieron de una camioneta color plomo y abrieron fuego contra los comensales, disparando en más de veinte ocasiones.

Entre las víctimas se encuentra Juan Enrique Pardo Chuquillauri, de 45 años, quien se encontraba en el lugar con su pareja y su hija menor. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil.

De acuerdo con información de Latina Noticias, los agresores actuaron con rapidez al ingresar al local, donde se encontraban varias familias cenando. Según los familiares de Pardo Chuquillauri, este no tenía antecedentes delictivos y trabajaba como taxista.

“Mi hijo es una persona honorable, se dedica a sus hijos, no tiene nada que ver con la delincuencia”, afirmó el padre. El familiar también explicó que el ataque sorprendió a los presentes mientras compartían la cena, y que tanto la esposa como la hija de la víctima lograron protegerse durante el tiroteo.

Sujetos armados ingresan a un establecimiento y abren fuego contra los comensales, provocando una tragedia que moviliza a las autoridades y genera temor entre los residentes de la zona| Latina Noticias

¿Cómo sucedió el ataque?

La familia de Pardo Chuquillauri expresó su desconcierto por lo ocurrido, descartando cualquier vínculo de la víctima con actividades ilícitas. “Vinieron encapuchados y empezaron a disparar, no sé a quién era el objetivo”, agregó el hermano de la víctima, quien subrayó que la bala que terminó con la vida de su familiar fue un disparo perdido en medio del ataque.

Los peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recolectar pruebas que permitan identificar a los responsables. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y trabajan con los registros de las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación, debido a que será clave en el proceso.

Violento tiroteo en local de Los Olivos deja tres fallecidos y conmoción vecinal| Latina Noticias

El ataque armado en la anticuchería ha generado preocupación entre los vecinos de Los Olivos, quienes demandan mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.

Canales de ayuda

Estos son los siguientes canales gratuitos:

La PNP atiende denuncias de hechos delictivos y situaciones de emergencia a través del número 105. El personal policial está capacitado para intervenir de inmediato, brindar protección y derivar a las víctimas a los servicios de ayuda correspondientes, además de iniciar las investigaciones necesarias.

El Samu responde ante emergencias médicas y traslados de urgencia llamando al 106. Cuenta con ambulancias y personal especializado para asistir a personas que requieran atención inmediata en situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y profesional.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes llamando al 116. También colabora en la atención de incidentes con víctimas múltiples y brinda primeros auxilios en el lugar del suceso.

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito que funciona las 24 horas del día. Ofrece orientación, apoyo emocional y asesoría legal a víctimas de violencia familiar o sexual.