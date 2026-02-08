Perú

Triple asesinato en anticuchería en Los Olivos: sujetos ingresan a local y disparan contra comensales

Los familiares de la víctima relataron que los delincuentes realizaron más de veinte disparos contra quienes se encontraban en el lugar

Guardar

La noche del sábado 7 de febrero, un ataque armado en la anticuchería Jireh, ubicada en el cruce de la avenida Central y la avenida Betancourt en Los Olivos, terminó con tres personas muertas tras un violento ingreso de sujetos armados al local. Testigos presenciales relataron que, cerca de las once de la noche, dos individuos descendieron de una camioneta color plomo y abrieron fuego contra los comensales, disparando en más de veinte ocasiones.

Entre las víctimas se encuentra Juan Enrique Pardo Chuquillauri, de 45 años, quien se encontraba en el lugar con su pareja y su hija menor. Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil.

De acuerdo con información de Latina Noticias, los agresores actuaron con rapidez al ingresar al local, donde se encontraban varias familias cenando. Según los familiares de Pardo Chuquillauri, este no tenía antecedentes delictivos y trabajaba como taxista.

“Mi hijo es una persona honorable, se dedica a sus hijos, no tiene nada que ver con la delincuencia”, afirmó el padre. El familiar también explicó que el ataque sorprendió a los presentes mientras compartían la cena, y que tanto la esposa como la hija de la víctima lograron protegerse durante el tiroteo.

Sujetos armados ingresan a un
Sujetos armados ingresan a un establecimiento y abren fuego contra los comensales, provocando una tragedia que moviliza a las autoridades y genera temor entre los residentes de la zona| Latina Noticias

¿Cómo sucedió el ataque?

La familia de Pardo Chuquillauri expresó su desconcierto por lo ocurrido, descartando cualquier vínculo de la víctima con actividades ilícitas. “Vinieron encapuchados y empezaron a disparar, no sé a quién era el objetivo”, agregó el hermano de la víctima, quien subrayó que la bala que terminó con la vida de su familiar fue un disparo perdido en medio del ataque.

Los peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recolectar pruebas que permitan identificar a los responsables. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y trabajan con los registros de las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación, debido a que será clave en el proceso.

Violento tiroteo en local de
Violento tiroteo en local de Los Olivos deja tres fallecidos y conmoción vecinal| Latina Noticias

El ataque armado en la anticuchería ha generado preocupación entre los vecinos de Los Olivos, quienes demandan mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.

Canales de ayuda

Estos son los siguientes canales gratuitos:

  • La PNP atiende denuncias de hechos delictivos y situaciones de emergencia a través del número 105. El personal policial está capacitado para intervenir de inmediato, brindar protección y derivar a las víctimas a los servicios de ayuda correspondientes, además de iniciar las investigaciones necesarias.
  • El Samu responde ante emergencias médicas y traslados de urgencia llamando al 106. Cuenta con ambulancias y personal especializado para asistir a personas que requieran atención inmediata en situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y profesional.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes llamando al 116. También colabora en la atención de incidentes con víctimas múltiples y brinda primeros auxilios en el lugar del suceso.
  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito que funciona las 24 horas del día. Ofrece orientación, apoyo emocional y asesoría legal a víctimas de violencia familiar o sexual.

Temas Relacionados

Crimen organizadoLos OlivosTriple asesinatoperu-noticias

Más Noticias

Hallan a bebé recién nacida abandonada dentro de una maleta en Trujillo

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la menor fue dejada junto a una lata de leche y algunas prendas. Asimismo, permanece al cuidado de efectivas que hace poco fueron madres

Hallan a bebé recién nacida

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente para evitar que los votos sean anulados?

Los ciudadanos deberán asegurarse de que el símbolo (+ ó X) con el que marcarán la cédula de sufragio se encuentre al interior de los recuadros de cada votación

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente

Este es el precio de la gasolina en Lima este 8 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más caros en la capital de Perú

Este es el precio de

Verano en Lima: esta será la temperatura máxima hoy 8 de febrero, según el Senamhi

Según la información difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, las condiciones meteorológicas actuales podrían influir en actividades al aire libre y el desplazamiento en la capital

Verano en Lima: esta será

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’, con bajas importantes, recibirá a las ‘águilas cutervinas’ en Matute en busca de segundo triunfo en el campeonato. Conoce las señales del vibrante duelo

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente

Elecciones 2026: ¿cómo votar correctamente para evitar que los votos sean anulados?

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Vargas Llosa, nieta del

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Cirujano de Magaly Medina niega que la conductora se haya realizado operaciones previas en el rostro: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura