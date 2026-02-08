Perú

Senasa supervisa primer envío de carne de pavo a Panamá que consolida la exportación avícola de Perú

El embarque de 23 toneladas fue inspeccionado y certificado en una planta de Chincha Baja, en Ica, cumpliendo los requisitos sanitarios exigidos por el mercado panameño

Guardar
El despacho se concretó gracias
El despacho se concretó gracias a la labor especializada que realizó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Foto: composición Infobae Perú/Pinterest

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), supervisó el primer envío de 23 toneladas de carne primaria de pavo peruano con destino a Panamá, un hecho que marca un nuevo avance en el proceso de apertura y consolidación de mercados para el sector avícola nacional. La actividad se desarrolló en una planta de beneficio ubicada en el distrito de Chincha Baja, en la provincia de Chincha, región Ica.

Durante la supervisión, el equipo técnico del Senasa realizó la inspección sanitaria del producto, la certificación correspondiente, el precintado del contenedor y la emisión del certificado sanitario de exportación, cumpliendo con los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria panameña. Estas acciones forman parte de los procedimientos establecidos para garantizar que los productos avícolas peruanos cumplan con los estándares internacionales de inocuidad y calidad.

El Midagri informó que este primer envío constituye un reconocimiento al sistema de sanidad animal del país, el cual permite asegurar que los productos destinados a los mercados internacionales se elaboren bajo condiciones controladas y verificables, fortaleciendo la confianza de los socios comerciales.

Primer envío de carne de
Primer envío de carne de pavo a Panamá consolida la exportación avícola peruana. (Foto: Agencia Andina)

Cumplimiento sanitario y trabajo articulado

Desde el sector agrario se destacó que la exportación de carne de pavo a Panamá es resultado del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, orientado a fortalecer la competitividad de la industria avícola. El cumplimiento de los protocolos sanitarios es considerado un factor clave para el acceso y permanencia en los mercados externos.

En ese contexto, Vilma Gutarra, jefa del Senasa, señaló que este envío representa un hito para el sector avícola nacional y reafirma el compromiso institucional de acompañar y supervisar los procesos de exportación. Indicó que la labor del Senasa se enfoca en garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales.

La funcionaria añadió que este tipo de operaciones refuerzan la imagen del Perú como proveedor confiable de productos avícolas y evidencian los avances en materia de sanidad animal, elemento fundamental para la expansión de las exportaciones del sector.

Perú ha logrado establecer condiciones
Perú ha logrado establecer condiciones que impulsan el repunte del comercio exterior y refuerzan su imagen como un abastecedor seguro dentro del mercado mundial de carne aviar. Foto: Andina

Impacto económico y oportunidades comerciales

El Midagri resaltó que el envío de carne de pavo a Panamá abre nuevas oportunidades comerciales para la producción avícola peruana y contribuye a la diversificación de la canasta exportadora nacional. Asimismo, se indicó que estas operaciones generan condiciones favorables para el crecimiento del empleo y el desarrollo de las cadenas productivas vinculadas al sector.

Desde el Senasa se subrayó que el ingreso de este producto al mercado panameño fortalece la confianza de otros países importadores y sienta las bases para futuras negociaciones sanitarias y comerciales. El objetivo es ampliar la presencia de productos avícolas peruanos en nuevos destinos.

En esa línea, las autoridades reiteraron que el fortalecimiento de la sanidad animal es una herramienta estratégica para consolidar la posición del Perú en el comercio internacional de alimentos de origen animal.

Solomillo de pavo (Adobe Stock)
Solomillo de pavo (Adobe Stock)

Proyección a nuevos mercados

Durante la actividad de supervisión del envío, estuvieron presentes representantes del sector público y privado, entre ellos el gerente general de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Mario Berrocal Pérez, y el gerente de exportaciones de la planta de beneficio de la empresa San Fernando S.A., Jorge Ravines, así como otras autoridades y actores del sector.

El Midagri informó que, a través del Senasa, se vienen impulsando gestiones técnicas para facilitar el acceso de productos avícolas peruanos a mercados estratégicos como China, Estados Unidos, Chile, Japón y Singapur, como parte de una estrategia de diversificación de exportaciones.

Temas Relacionados

SenasaCarne de pavoExportaciónPanamáperu-economia

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y hay expectativa por el accionar de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Tabla de posiciones de la

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

El atacante nacional se reencontró con las redes rivales luego de tres encuentros y anotó el tanto de la igualdad en la visita de su equipo al Maccabi Netanya

Adrián Ugarriza firmó el empate

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El ‘Torero’ canjeó la pena por gol luego que el VAR advirtiera a Kevin Ortega de una infracción en el área por parte de Williams Riveros

Gol de Facundo Callejo tras

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal tenía el triunfo en el bolsillo, pero a poco del final, le cobraron un discutido penal y se tuvieron que conformar con la igualdad. Amargo resultado para los ‘cremas’

Universitario vs Cusco FC 1-1:

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

La joven debutará en el certamen de belleza del Miss Perú-USA 2026, mostrando una nueva faceta dentro de la reconocida familia, mientras apuesta por la moda y la identidad peruana

Ariadna Vargas Llosa, nieta del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Vargas Llosa, nieta del

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Cirujano de Magaly Medina niega que la conductora se haya realizado operaciones previas en el rostro: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con gran definición para 1-0 en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026