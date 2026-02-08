Senasa supervisa primer envío de carne de pavo a Panamá que consolida la exportación avícola de Perú

El despacho se concretó gracias a la labor especializada que realizó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Foto: composición Infobae Perú/Pinterest

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), supervisó el primer envío de 23 toneladas de carne primaria de pavo peruano con destino a Panamá, un hecho que marca un nuevo avance en el proceso de apertura y consolidación de mercados para el sector avícola nacional. La actividad se desarrolló en una planta de beneficio ubicada en el distrito de Chincha Baja, en la provincia de Chincha, región Ica.

Durante la supervisión, el equipo técnico del Senasa realizó la inspección sanitaria del producto, la certificación correspondiente, el precintado del contenedor y la emisión del certificado sanitario de exportación, cumpliendo con los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria panameña. Estas acciones forman parte de los procedimientos establecidos para garantizar que los productos avícolas peruanos cumplan con los estándares internacionales de inocuidad y calidad.

El Midagri informó que este primer envío constituye un reconocimiento al sistema de sanidad animal del país, el cual permite asegurar que los productos destinados a los mercados internacionales se elaboren bajo condiciones controladas y verificables, fortaleciendo la confianza de los socios comerciales.

Primer envío de carne de pavo a Panamá consolida la exportación avícola peruana. (Foto: Agencia Andina)

Cumplimiento sanitario y trabajo articulado

Desde el sector agrario se destacó que la exportación de carne de pavo a Panamá es resultado del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, orientado a fortalecer la competitividad de la industria avícola. El cumplimiento de los protocolos sanitarios es considerado un factor clave para el acceso y permanencia en los mercados externos.

En ese contexto, Vilma Gutarra, jefa del Senasa, señaló que este envío representa un hito para el sector avícola nacional y reafirma el compromiso institucional de acompañar y supervisar los procesos de exportación. Indicó que la labor del Senasa se enfoca en garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales.

La funcionaria añadió que este tipo de operaciones refuerzan la imagen del Perú como proveedor confiable de productos avícolas y evidencian los avances en materia de sanidad animal, elemento fundamental para la expansión de las exportaciones del sector.

Perú ha logrado establecer condiciones que impulsan el repunte del comercio exterior y refuerzan su imagen como un abastecedor seguro dentro del mercado mundial de carne aviar. Foto: Andina

Impacto económico y oportunidades comerciales

El Midagri resaltó que el envío de carne de pavo a Panamá abre nuevas oportunidades comerciales para la producción avícola peruana y contribuye a la diversificación de la canasta exportadora nacional. Asimismo, se indicó que estas operaciones generan condiciones favorables para el crecimiento del empleo y el desarrollo de las cadenas productivas vinculadas al sector.

Desde el Senasa se subrayó que el ingreso de este producto al mercado panameño fortalece la confianza de otros países importadores y sienta las bases para futuras negociaciones sanitarias y comerciales. El objetivo es ampliar la presencia de productos avícolas peruanos en nuevos destinos.

En esa línea, las autoridades reiteraron que el fortalecimiento de la sanidad animal es una herramienta estratégica para consolidar la posición del Perú en el comercio internacional de alimentos de origen animal.

Solomillo de pavo (Adobe Stock)

Proyección a nuevos mercados

Durante la actividad de supervisión del envío, estuvieron presentes representantes del sector público y privado, entre ellos el gerente general de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Mario Berrocal Pérez, y el gerente de exportaciones de la planta de beneficio de la empresa San Fernando S.A., Jorge Ravines, así como otras autoridades y actores del sector.

El Midagri informó que, a través del Senasa, se vienen impulsando gestiones técnicas para facilitar el acceso de productos avícolas peruanos a mercados estratégicos como China, Estados Unidos, Chile, Japón y Singapur, como parte de una estrategia de diversificación de exportaciones.