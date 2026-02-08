Senamhi: Alerta naranja en estas regiones por nuevo fenómeno meteorológico catalogado como peligroso

Siete departamentos experimentarán elevadas temperaturas por dos días. - Crédito: Andina

Una nueva alerta naranja fue activada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) en siete regiones del territorio nacional por la posible presencia de eventos naturales catalogados como “peligrosos”.

Esto fue expuesto en el aviso 041, en el cual se informa que, del lunes 9 al martes 10 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la sierra sur. Además, se prevé escasa nubosidad, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.

“Se registrará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra sur. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Además, se espera la ocurrencia de chubascos”, se lee en el comunicado del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Las regiones comprometidas son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Mientras que los fenómenos meteorológicos se desarrollarán de la siguiente manera:

El l unes 9 de febrero se prevén temperaturas máximas entre valores de 15°C y 32°C en la sierra sur.

El martes 10 de febrero se prevén temperaturas máximas entre 13°C y 28°C en la sierra sur.

Gráfico del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.