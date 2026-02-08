Perú

Senamhi: Alerta naranja en estas regiones por nuevo fenómeno meteorológico catalogado como peligroso

Siete regiones de la sierra sur del Perú sufrirán el incremento de la temperatura diurna, radiación UV y ráfagas de viento previstas para el 9 y 10 de febrero

Guardar
Siete departamentos experimentarán elevadas temperaturas
Siete departamentos experimentarán elevadas temperaturas por dos días. - Crédito: Andina

Una nueva alerta naranja fue activada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) en siete regiones del territorio nacional por la posible presencia de eventos naturales catalogados como “peligrosos”.

Esto fue expuesto en el aviso 041, en el cual se informa que, del lunes 9 al martes 10 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la sierra sur. Además, se prevé escasa nubosidad, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.

“Se registrará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra sur. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde. Además, se espera la ocurrencia de chubascos”, se lee en el comunicado del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Las regiones comprometidas son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Mientras que los fenómenos meteorológicos se desarrollarán de la siguiente manera:

  • El lunes 9 de febrero se prevén temperaturas máximas entre valores de 15°C y 32°C en la sierra sur.
  • El martes 10 de febrero se prevén temperaturas máximas entre 13°C y 28°C en la sierra sur.
Gráfico del Senamhi.
Gráfico del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.

Temas Relacionados

SenamhiSierraAlerta naranjaperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y hay expectativa por el accionar de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Tabla de posiciones de la

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

El atacante nacional se reencontró con las redes rivales luego de tres encuentros y anotó el tanto de la igualdad en la visita de su equipo al Maccabi Netanya

Adrián Ugarriza firmó el empate

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

El ‘Torero’ canjeó la pena por gol luego que el VAR advirtiera a Kevin Ortega de una infracción en el área por parte de Williams Riveros

Gol de Facundo Callejo tras

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal tenía el triunfo en el bolsillo, pero a poco del final, le cobraron un discutido penal y se tuvieron que conformar con la igualdad. Amargo resultado para los ‘cremas’

Universitario vs Cusco FC 1-1:

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

La joven debutará en el certamen de belleza del Miss Perú-USA 2026, mostrando una nueva faceta dentro de la reconocida familia, mientras apuesta por la moda y la identidad peruana

Ariadna Vargas Llosa, nieta del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Vargas Llosa, nieta del

Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, sorprende al ser candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y expone chats: “Si me pasa algo, ya saben...”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Cirujano de Magaly Medina niega que la conductora se haya realizado operaciones previas en el rostro: “No hubo cirugía anterior”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

Gol de Facundo Callejo tras polémico penal en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC 1-1: goles y resumen del polémico empate por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Alex Valera con gran definición para 1-0 en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2026