Senamhi advierte riesgo de enfermedades en cultivos por exceso de lluvias en regiones andina y amazónica

Suelos saturados y alta humedad favorecen aparición de enfermedades agrícolas, según Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, alertó sobre el incremento del riesgo de enfermedades en los cultivos de las regiones andina y amazónica debido a la persistencia de lluvias por encima de los valores normales durante el mes de enero. Si bien las precipitaciones han favorecido la recuperación y el desarrollo vegetativo y reproductivo de los cultivos, las condiciones de humedad excesiva podrían generar impactos negativos en la sanidad agrícola.

De acuerdo con el Senamhi, la combinación de suelos saturados y altos niveles de humedad relativa ambiental está generando un microclima propicio para la proliferación y propagación de patógenos. Este escenario se vuelve más riesgoso cuando dichas condiciones se mantienen de forma persistente, incrementando la probabilidad de afectaciones fitosanitarias en diversas zonas productivas del país.

En la región andina, los reportes de humedad del suelo a 25 centímetros de profundidad en estaciones ubicadas en Lima, Junín, Cusco y Puno registraron valores que fluctuaron entre 21.1 % y 43.3 %. Estos niveles evidencian una acumulación importante de humedad en el suelo, factor que puede incidir directamente en la aparición de enfermedades radiculares y foliares en los cultivos.

Persistencia de lluvias eleva riesgo fitosanitario en cultivos de la sierra y la Amazonía, alerta Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

Humedad elevada en la región andina

A estos registros se suma la elevada humedad relativa ambiental observada en estaciones como Payhua, con 94 %, Usi con 86 %, Apata con 82 % y El Mantaro con 83 %. El Senamhi señaló que este factor resulta determinante para el desarrollo de enfermedades foliares, especialmente cuando se combina con suelos con drenaje limitado.

El organismo destacó los valores altos de humedad del suelo en estaciones como Rincón de la Cruz, en Puno, con 43.3 %, y Camacani, también en Puno, con 34.7 %. Estas condiciones podrían generar un entorno favorable para enfermedades radiculares asociadas a patógenos como fusarium, phytophthora y pythium, particularmente en áreas donde el drenaje del suelo es deficiente.

Asimismo, niveles intermedios de humedad del suelo registrados en estaciones como El Mantaro (31.3 %) y Usi (29.1 %), sumados a la alta humedad ambiental, también elevan el riesgo fitosanitario en los cultivos instalados en la región andina, según precisó el Senamhi.

Senamhi advierte riesgo de enfermedades en cultivos por exceso de lluvias en regiones andina y amazónica. (Foto: Senamhi)

Alertas en la región amazónica

En la región amazónica, los reportes de humedad del suelo oscilaron entre 28 % y 32.5 %, mientras que la humedad relativa ambiental se ubicó entre 80 % y 84 % en estaciones de San Martín. Estas condiciones han favorecido la proliferación de enfermedades fungosas, como la roya y la antracnosis, ya reportadas en cultivos de café en la localidad de Pacayzapa.

De igual manera, en el distrito de Yanatile, en Cusco, se ha observado la aparición y aumento de manchas con crecimiento irregular en los cerezos de café. También se han identificado manchas foliares asociadas a deficiencia de hierro, síntomas que, de acuerdo con el Senamhi, están vinculados al incremento de la humedad en la zona.

Ante este panorama, el organismo meteorológico indicó que las afectaciones por exceso de humedad podrían incrementarse en los próximos días, debido a la persistencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad prevista en su pronóstico para ambas regiones.

Senamhi recomienda reforzar manejo agronómico ante aumento de humedad en zonas agrícolas. (Foto: Difusión)

Pronóstico y recomendaciones

Frente a esta situación, el Senamhi recomendó a los agricultores mantener habilitados y operativos los sistemas de drenaje en sus campos, con el fin de evitar la acumulación excesiva de agua en los suelos. Asimismo, exhortó a intensificar el monitoreo fitosanitario en campo para detectar de manera temprana la presencia de enfermedades.

La institución también sugirió ajustar las prácticas de manejo agronómico de acuerdo con las condiciones de humedad previstas, como medida preventiva para reducir la incidencia de patógenos en los cultivos. Estas acciones, señaló el Senamhi, son fundamentales para prevenir y controlar de forma oportuna las enfermedades agrícolas.