Menor reportada como desaparecida fue hallada sin vida en playa Bellavista: taxista es el principal sospechoso

Las autoridades identificaron a un taxista como sospechoso tras revisar imágenes en las que la adolescente subía a su vehículo. La víctima nunca llegó a clases

Conmoción en Barranca tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor en la playa Bellavista. La niña había sido reportada como desaparecida y las sospechas recaen sobre un taxista que fue detenido. | TV Perú

El cuerpo de una menor reportada como desaparecida fue hallado en la playa Bellavista, ubicada en el distrito de Supe, provincia de Barranca. Bañistas y vecinos alertaron a las autoridades tras encontrar el cadáver, pero desconocían el caso.

La menor había sido denunciada como desaparecida un día antes del hallazgo, lo que generó preocupación y la inmediata búsqueda por parte de su familia. Esto debido a que salió de su vivienda con rumbo a su escuela para que rindiera un examen, pero nunca llegó.

“Hemos demorado en encontrarlo porque desde ayer al señor. Los padres hicieron la denuncia y ninguno de los policías han acudido en su búsqueda. Nadie ha salido ni al barrio a dar su vuelta”, declaró un familiar a TV Perú, subrayando el reclamo hacia la respuesta de las autoridades.

Las autoridades identificaron a un
Las autoridades identificaron a un taxista como sospechoso tras revisar imágenes en las que la adolescente subía a su vehículo. La víctima nunca llegó a clases ni regresó a casa| Roger García (Facebook)

Al lugar acudieron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las primeras investigaciones.

Menor habría sido víctima de violencia sexual

Según los reportes preliminares, las autoridades no descartan que la menor haya sido víctima de abuso antes de su fallecimiento. El fiscal a cargo de la investigación precisó que “al parecer” la menor habría pasado por este delito.

Las imágenes permitieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) identificar y detener al conductor del taxi que trasladó a la adolescente el día de su desaparición. El implicado permanece recluido en la comisaría de Supe mientras el Ministerio Público dirige las diligencias para determinar su grado de responsabilidad.

“Según él dice que la niña le dijo: ‘Llévame a la playa’. Pero si la niña no conoce la playa, no conoce la piscina, no sale de casa. Es una niña humilde, sale del colegio a su casa. Si sale a la playa, lo hace con su madre o su padre”, relató un miembro de la familia.

Tras conocerse la detención, vecinos y familiares se congregaron frente a la comisaría de Supe para exigir justicia y expresar su indignación. Algunos intentaron agredir al sospechoso mientras era trasladado a la sede policial. El Ministerio Público continúa investigando el caso, mientras el detenido permanece bajo custodia en la División Policial de Investigación Criminal (Depincri) Barranca.

Los familiares, amigos y vecinos realizaron un plantón frente a la comisaría local. Los manifestantes exigieron celeridad en la investigación y sanción ejemplar para el principal sospechoso.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 brinda atención gratuita y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con orientación y apoyo psicológico y legal para víctimas de violencia familiar y sexual. Teléfono: 100.
  • Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ofrecen atención integral y asesoría en casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el país.
  • Alerta Amber Perú es el sistema oficial para la búsqueda y localización de menores desaparecidos. Teléfono: 114. Recuerda que la denuncia se realiza de inmediato sin necesidad que pasen las 24 horas.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de desaparición y emergencias a través del número central 105 y mediante su plataforma de denuncias en línea.

