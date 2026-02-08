Jorge Benavides estrenó JB Noticias en Panamericana con imitación de Magaly Medina, Keiko Fujimori y José Jerí

Así fue el gran retorno del comediante Jorge Benavides a las pantallas de Panamericana. No te pierdas el inicio de su noticiero parodia 'JB Noticias', lleno de humor y las ocurrencias que lo caracterizan | Panamericana

El regreso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión marcó el debut de ‘JB Noticias’, programa en el que el comediante presentó un sketch que incluyó la imitación de tres figuras centrales de la coyuntura peruana: Magaly Medina, Keiko Fujimori y José Jerí. El estreno se produjo en el canal donde Benavides inició su carrera, y lo hizo recuperando el formato y el nombre que lo catapultaron al reconocimiento nacional.

En la primera emisión, el imitador sorprendió al público al encarnar a ‘Mascaly’, parodia de la periodista Magaly Medina. El sketch giró en torno a la reciente cirugía estética que se realizó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’. Benavides apareció en escena con un pañuelo en la cabeza y lentes oscuros, replicando el look que Medina ha adoptado en sus recientes apariciones televisivas.

Durante la secuencia, ‘Mascaly’ se acercó a un grupo de médicos cirujanos peruanos supuestamente ofendidos por los comentarios de la periodista sobre la cirugía estética en el país. Aludiendo a la controversia, el personaje afirmó: “Aquí en el Perú no hay cirujanos que hagan el deep plane, ellos solo hablan de jalar y meter cuchillo. Me han hecho un trabajo perfecto. Cuando me quite el pañuelo y los lentes, voy a festejar mis 15 años”.

Jorge Benavides en su estreno de JB Noticias en Panamericana, lidera una parodia con imitaciones de figuras como Magaly Medina, rodeado de actores vestidos de cirujanos con pancartas (Captura Panamericana TV)

La escena generó risas al mostrar cómo el personaje revelaba los moretones en los ojos y prometía un “destape” para el estreno de su propio programa.

La emisión inaugural de ‘JB Noticias’ también incluyó la imitación de Keiko Fujimori, quien fue presentada en una conferencia de prensa simulada como parte de su candidatura presidencial para las elecciones de 2026. La parodia abordó temas políticos y aspectos de la vida personal de la líder de Fuerza Popular, incluyendo referencias a su ex esposo Mark Vito y a su hermano Kenji Fujimori.

El elenco de "JB Noticias" celebra el estreno del programa en Panamericana Televisión, presentando sus populares imitaciones de figuras como Magaly Medina y Keiko Fujimori (Captura Panamericana TV)

Otro de los momentos destacados de la noche fue la aparición del personaje de José Jerí, actual presidente del Perú, representado en una situación inspirada en su reciente visita a un conocido chifa limeño, donde fue visto encapuchado. La imitación reflejó el enfoque del programa en la sátira de temas actuales y políticos, renovando la propuesta de Benavides y manteniendo la esencia de su humor característico.

El elenco de JB Noticias interpreta una sátira política con imitaciones de Magaly Medina, Keiko Fujimori y José Jerí en el estreno de Panamericana Televisión (Captura Panamericana TV)

La estrategia de Jorge Benavides, al volver a Panamericana y retomar el nombre original de su formato, apunta a conectar con la audiencia que lo sigue desde sus inicios y a captar nuevos espectadores interesados en la sátira política y social. El estreno de ‘JB Noticias’ abre una nueva etapa para el humorista y confirma su apuesta por el comentario social a través de la imitación y la parodia.

Jorge Benavides responde a Magaly Medina por imitarla tras su operación

La imitación de Magaly Medina no pasó desapercibida y generó diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos personajes comentaron el sketch. El propio Jorge Benavides se refirió a la respuesta que tuvo la periodista ante la parodia.

En declaraciones recogidas tras la emisión, Benavides manifestó que la conductora no habría tomado a bien la caracterización de ‘Mascaly’: “No le ha gustado, pero es mi personaje”, afirmó el comediante, subrayando que la sátira forma parte de su trabajo y que el personaje de Magaly ha sido recurrente en sus programas.

Tras el éxito rotundo de su parodia, Jorge Benavides cuenta los detalles de la creación de su video imitando a Magaly Medina y comenta sobre la supuesta reacción de la conductora de espectáculos | Panamericana

Benavides, conocido por captar las particularidades de los personajes que imita, sostuvo que la parodia de Magaly Medina no pretende ofender, sino reflejar con humor situaciones de interés general. La reacción de la conductora se suma a la lista de personalidades que, a lo largo de su carrera, han sido objeto de sus imitaciones.