JB presenta su primera promo en su regreso Panamericana con parodias de Donald Trump y Nicolás Maduro

El querido imitador peruano sorprende con un spot hilarante y lanza una convocatoria para que sus seguidores participen activamente en la creación de su próxima propuesta humorística en el canal donde todo comenzó (Panamericana)

El retorno de Jorge Benavides a Panamericana Televisión comenzó a tomar forma visible con la difusión de la primera pieza promocional de su próximo programa.

El avance, breve pero cargado de referencias reconocibles, introduce a dos nuevos personajes que parodian a figuras centrales de la política internacional y anticipa el tono que tendrá la propuesta humorística.

Con un estilo directo y un ritmo marcado por el absurdo, el spot confirma que el comediante apuesta por la sátira como eje narrativo de esta nueva etapa. La promoción se suma al proceso de instalación de Benavides en la señal donde inició su carrera, mientras el canal refuerza su estrategia de recuperar espacios de humor en la televisión abierta.

Una promoción que instala personajes y marca territorio

La promo difundida por Panamericana muestra a Benavides retomando la imitación como eje, usando figuras globales para captar atención y anunciar una propuesta basada en humor político directo. (Instagram)

El video promocional difundido por Panamericana Televisión presenta a Jorge Benavides en pleno despliegue de uno de los recursos que definieron su trayectoria: la imitación caricaturesca de figuras públicas. En esta ocasión, el foco está puesto en dos líderes políticos reconocibles a escala global, reinterpretados bajo los nombres de Donald Mitrump y Nicolás Masduro. La elección no es casual. Ambos personajes condensan tensiones, discursos extremos y una fuerte presencia mediática, elementos que funcionan como materia prima para la sátira.

La escena se construye como una falsa noticia de último minuto. Un narrador introduce la situación con tono urgente, mientras el personaje inspirado en el expresidente estadounidense irrumpe con frases en inglés y español. “Good morning. Mis fuerzas de élite me acaban de confirmar que ya lo tenemos”, dice, antes de anunciar que su supuesto adversario se encuentra “en la esquina de la televisión”. El diálogo, deliberadamente exagerado, juega con la retórica bélica y el lenguaje grandilocuente asociado a ese perfil político.

La respuesta llega desde el otro extremo. Nicolás Masduro aparece reclamando a gritos, confundido por el lugar en el que se encuentra. “¡Suéltenme, cobarde! ¡Suéltenme! Pero, ¿dónde estoy?”, pregunta, para luego mezclar saludos en inglés con referencias festivas. La confusión se aclara de inmediato cuando el narrador sentencia: “No, estás en Panamericana”. La frase funciona como remate humorístico y, al mismo tiempo, como declaración de intenciones sobre el regreso del comediante al canal.

El intercambio continúa con desafíos verbales, burlas directas y un cierre que refuerza la identidad de la señal. “Está bonito Panamericana”, comenta el personaje de Mitrump, acompañado por música animada. El avance concluye con la frase “Muy pronto” y la identificación del programa como una propuesta de JB en Panamericana, reforzando la expectativa sin revelar aún nombre ni fecha de estreno.

El regreso a Panamericana

La reaparición de Benavides en Panamericana se presenta como un movimiento estratégico que combina memoria televisiva, experiencia acumulada y una apuesta clara por la sátira política. (Instagram)

La aparición de este primer spot se inscribe en un contexto más amplio: el retorno de Jorge Benavides a Panamericana Televisión después de varios años en otra casa televisiva. El comediante ya había confirmado su presencia en las instalaciones del canal y había compartido con sus seguidores que se encontraba en reuniones de planificación para definir el formato del nuevo espacio. “Ya me encuentro en las instalaciones de Panamericana Televisión, el canal donde nací como imitador”, expresó en una de sus comunicaciones, apelando a la memoria colectiva de su público.

Ese regreso tiene un componente simbólico fuerte. Panamericana fue el escenario de sus primeros pasos junto a figuras emblemáticas de la televisión peruana y representa, para Benavides, un punto de origen profesional. La decisión de volver no estuvo acompañada de rupturas conflictivas. Por el contrario, el humorista se encargó de agradecer públicamente a su anterior casa televisiva y a sus directivos, subrayando que su salida responde a la dinámica natural del medio.

“Mi contrato termina a fin de año, pero he tenido la generosidad de darme permiso para estar aquí”, señaló al referirse a su presencia en la preventa del canal. También destacó el periodo vivido en su anterior etapa: “He pasado cinco años increíbles, cinco años maravillosos”. Esas palabras dejaron en claro que el cambio de señal no implica un quiebre personal, sino una nueva fase dentro de una carrera extensa.

En ese marco, la promoción con Mitrump y Masduro funciona como una carta de presentación creativa. No solo introduce personajes, sino que reafirma una línea editorial basada en la parodia política, un terreno que Benavides ha transitado con frecuencia. La apuesta parece orientada a recuperar la conversación semanal a partir de la coyuntura, combinando actualidad internacional con claves locales y referencias al propio canal.