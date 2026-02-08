Daniela Darcourt se sincera sobre su anhelo de ser madre: “Qué bonito que un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’”

La cantante de salsa Daniela Darcourt abre su corazón y comparte su profundo deseo de convertirse en madre, un sueño que la acompaña desde su adolescencia. Descubre sus emotivas palabras sobre este anhelo personal. América TV / América Espectáculos

Daniela Darcourt, una de las voces más reconocidas de la salsa peruana, ha abierto su corazón en una reciente entrevista y compartió con el público uno de sus sueños más personales: el deseo de convertirse en madre. La artista, que ha sabido equilibrar el éxito internacional con una vida privada reservada, explicó que la maternidad es un tema que le emociona profundamente y que forma parte de su proyecto de vida desde que era adolescente.

Un deseo personal y responsable: “Para mí es súper valioso”

Durante su conversación con América Espectáculos, Darcourt confesó que el anhelo de ser madre la acompaña desde hace años y que, aunque no lo vive como una obligación social ni como una condición para validarse como mujer, sí lo considera una aspiración muy íntima y significativa.

“A mí me gustaban los niños desde siempre, a los 16 años se me empezó a meter el bichito del quiero averiguar, quiero investigar qué es, cómo se siente, qué hay, qué no hay, pro y contras. Desde ese entonces en adelante he venido como guardando la idea y aspirando a que eso suceda en algún momento”, relató la cantante.

Darcourt fue enfática en señalar que la maternidad no define su realización personal ni profesional, pero sí la ilusiona la idea de compartir su vida con un hijo o hija. “Ojo, sin que sea una condición de sentirme realizada o validada como mujer, es un deseo muy personal que en algún momento se dará. Fuera de descubrir la relación de madre e hijo, qué bonito es tener un compañerito o compañerita de vida por las cuáles me voy a morir, que bonito que en algún momento en la vida un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’, eso para mí es súper valioso”, agregó.

La reconocida cantante Daniela Darcourt realizó hace un par de años un trend donde pudo visualizarse estando embarazada (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista también resaltó que, para ella, la experiencia de la maternidad no solo implica la gestación, sino la oportunidad de crear un vínculo único que trascienda cualquier reconocimiento público o profesional. “Descubrir la relación de madre e hijo es algo que quiero experimentar. No me importa si es niño o niña, lo único que deseo es que llegue sano o sana, y creo que eso completaría mi felicidad”, confesó en entrevistas anteriores.

Maternidad, salud y prioridades en la vida de Daniela Darcourt

Daniela Darcourt ha abordado este deseo con madurez y responsabilidad, asegurando que la decisión de ser madre no depende solo de sus sentimientos, sino también de circunstancias y de encontrar el momento adecuado. En ocasiones, ha considerado la posibilidad de recurrir a la fertilidad asistida si así lo decidiera.

“He tratado de ser lo suficientemente responsable a ese sueño, cuidar ese sueño, porque de poder ser mamá lo hubiera podido ser desde hace rato, incluso tenía la opción de buscar una clínica de fertilidad y empezar a trabajar en eso”, contó en una entrevista pasada.

La artista también ha manifestado su disposición a hacer una pausa en su carrera para priorizar la maternidad si así lo requiere. “Aunque para muchos suene algo loco y extraño, pero yo dejaría todo lo que tengo hoy con tal de ser mamá”, llegó a declarar durante su participación como entrenadora en ‘La Voz Perú’, hace algunos años.

En ese sentido, Darcourt insiste en que el bienestar y la salud del futuro bebé son sus principales prioridades, sin importar el género o los tiempos sociales: “No sé si sea niño o niña, con tal de que venga sanito o sanita, yo estoy más que feliz”.

Daniela Darcourt compartió su conmovedor anhelo de ser madre, afirmando: "Qué bonito que un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’" (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trayectoria profesional y relaciones personales

A sus 27 años, Daniela Darcourt ha construido una carrera sólida en la música y el espectáculo. Desde sus inicios en el grupo Son Tentación hasta su consolidación como solista y referente internacional de la salsa, la cantante ha demostrado disciplina y pasión por el arte. Su dedicación y éxito la llevaron a compartir escenario con grandes figuras y a llevar la bandera peruana fuera del país.

En el plano sentimental, Darcourt ha sido reservada, pero su relación más conocida fue con el bailarín Waldir Felipa, con quien compartió cerca de un año antes de separarse a finales de 2025. Ambos han sido claros en que la ruptura fue en buenos términos, sin terceros involucrados y manteniendo una relación profesional y amistosa. Anteriormente, la artista tuvo un romance con Jeremy Montalva, integrante de su orquesta, aunque la relación terminó de manera discreta.

A pesar de las dificultades y los altibajos en el amor, la cantante ha asegurado que siempre ha priorizado el respeto y la responsabilidad, y que cualquier decisión sobre la maternidad la tomará con la misma madurez que ha demostrado a lo largo de su vida.