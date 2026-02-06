Valor de apertura del dólar en Perú este 6 de febrero de USD a PEN

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 3,37 soles en promedio, lo que implicó un cambio del 0,05% frente a la cotización de la jornada previa de 3,37 soles, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,13% y en el último año aún mantiene una bajada del 8,34%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, invierte el resultado de la sesión previa, en el que cerró con una subida del 0,02%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es sutilmente superior a los datos logrados para el último año (4,92%), por lo tanto presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.