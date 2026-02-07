Perú

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

Los exintegrantes de Zaca TV sorprendieron al confirman que un ‘shippeo’ que nació en el streaming puede convertirse en una historia real.

Guardar
Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados de la mano caminando por el malecón de Miraflores. TikTok. Ric La Torre.

El romance entre Miranda Capurro y Doménico Benavides ya no es solo un rumor. La mañana del sábado 7 de febrero, un seguidor de Ric La Torre compartió un video en TikTok donde se ve a la influencer y al streamer caminando juntos.

Según las imágens el hijo del reconocido Alfredo Benavides y la influencer estaban caminando tomados de la mano por el malecón de Miraflores. La escena, captada por un “chismoso” dejó en claro que la pareja está viviendo una relación real y pública.

Ric La Torre no dudó en sumarse a la celebración y compartió la grabación con entusiasmo: “Sí, sí, sí, estaban juntitos, caminando de la mano, ya lo viste al inicio... Esto es real, le juro que no había cámaras, nada”.
Miranda Capurro y Doménico Benavides
Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance. Ric La Torre

Miranda compartió fotos con Doménico en la playa

La noticia no tardó en volverse viral en las plataformas digitales. Días antes, Miranda ya había publicado en sus redes una foto de su fin de semana en la playa, donde se la ve abrazando a un joven de espaldas que muchos identificaron como Doménico Benavides.

“Este cielito todo que ver”, escribió Miranda en la descripción, avivando aún más los rumores.

La relación fue bautizada por los fans como “Mirénico”, y los mensajes de apoyo y memes no tardaron en inundar los comentarios de ambos. Incluso en la reciente fiesta de cumpleaños organizada por Miranda, se les vio compartiendo y disfrutando juntos, consolidando la imagen de una pareja estable y cómplice.

Miranda Capurro comparte fotografía con
Miranda Capurro comparte fotografía con Doménico Benavides en la playa de Lima IG.

Un beso en vivo que desató la locura de los fans

El romance entre Miranda y Doménico ya venía siendo tema de conversación desde septiembre de 2025, cuando ambos protagonizaron un beso en vivo durante una transmisión de Zaca TV. El momento, espontáneo y lleno de nerviosismo, fue celebrado con aplausos y risas por sus compañeros de programa.

“Cierra los ojos, cierra los ojos… quiero que sepas hoy que ahora…”, dijo Doménico antes de besar a Miranda, dejando la frase inconclusa y a los espectadores boquiabiertos.

El stream fue interrumpido poco después del beso, lo que solo alimentó la expectativa y la viralidad en TikTok, Instagram y Twitter. La audiencia se dividió entre quienes creían que se trataba de una estrategia para generar alcance y quienes vieron en el gesto una confesión pública de sentimientos.

La inesperada muestra de afecto entre los conductores dejó a todos boquiabiertos y desató una ola de comentarios, memes y teorías sobre el futuro de la pareja más comentada del canal (Zaca TV)

De la pantalla al corazón: ¿cómo nació el romance?

Miranda y Doménico compartieron meses de trabajo y complicidad en “Somos lo que Somos”, el programa de Zaca TV que los consagró como referentes del streaming nacional. La química entre ambos era evidente en cada emisión y los seguidores no tardaron en formar el “shippeo” que hoy es una realidad.

Tras la salida de Miranda de Zaca TV y la pausa del programa, la pareja siguió manteniendo contacto y compartiendo momentos en privado, hasta que finalmente decidieron dejar de ocultar su relación y mostrarse juntos ante el público.

Aunque hasta ahora ni Miranda Capurro ni Doménico Benavides han hecho un pronunciamiento formal sobre su romance, las imágenes y los gestos públicos hablan por sí solos. Los seguidores esperan que, en sus próximas apariciones en redes o en algún programa, ambos confirmen oficialmente la relación y cuenten más detalles sobre cómo nació el amor.

Por lo pronto, los fans celebran el shippeo y piden respeto para la nueva pareja, que ha optado por la naturalidad y la transparencia en su vínculo.

Miranda Capurro y Domenico Benavides
Miranda Capurro y Domenico Benavides sorprendieron con beso en el Zaca Fest: “Por fin Mirénico” : (Composición Somos/TikTok)

Zaca TV en pausa, pero sus protagonistas siguen marcando tendencia

La relación entre Miranda y Doménico ha devuelto la atención a Zaca TV, que actualmente se encuentra en pausa tras la salida de varias de sus figuras clave. El canal, sin embargo, sigue generando conversación gracias a la comunidad de seguidores que se mantiene activa y pendiente de cada novedad de sus exintegrantes.

La historia de Miranda Capurro y Doménico Benavides demuestra que, a veces, el amor puede surgir donde menos se espera y que la audiencia digital está más que dispuesta a apoyar y celebrar las historias reales detrás de la pantalla.

¿Qué pasó con Zaca TV?
¿Qué pasó con Zaca TV? Salidas, cambios y todo el revuelo que ha causado el último anuncio del programa ‘Somos lo que somos’

Temas Relacionados

Miranda CapurroDoménico BenavidesZaca TVperu-entretenimiento

Más Noticias

Elecciones Generales 2026: ¿qué es el voto preferencial y cómo funciona este mecanismo al momento de marcar la cédula?

La posibilidad de seleccionar postulantes específicos en las listas electorales representa una novedad para quienes participarán en los próximos comicios, según explica la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que enfatiza la validez de ambas alternativas de sufragio

Elecciones Generales 2026: ¿qué es

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?: La propuesta de campaña del candidato de Perú Libre para las Elecciones 2026

El polémico plan del candidato a diputado propone expropiar empresas clave para que los trabajadores asuman su control y así reducir el precio de productos de consumo masivo

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?:

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

Sala Segunda le da la razón al exgobernador del Callao y ordena que la Corte del Callao emita un nuevo fallo. Magistrados sostienen que exfigura de Chim Pum Callao fue sentenciado con una norma que no estaba vigente al momento que se cometió el delito

TC anula la condena de

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Más de 20 mil estudiantes rendirán examen de ingreso a los COAR este 8 de febrero: prueba, requisitos y sedes

El 59 % de los postulantes son mujeres y casi la mitad proviene de zonas rurales, lo que refleja la diversidad geográfica y social de los estudiantes

Más de 20 mil estudiantes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster expresa su interés

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

Gianella Neyra se suma al elenco internacional de doblaje de ‘GOAT’, la nueva película animada de Sony Pictures

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato