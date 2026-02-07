Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados de la mano caminando por el malecón de Miraflores. TikTok. Ric La Torre.

El romance entre Miranda Capurro y Doménico Benavides ya no es solo un rumor. La mañana del sábado 7 de febrero, un seguidor de Ric La Torre compartió un video en TikTok donde se ve a la influencer y al streamer caminando juntos.

Según las imágens el hijo del reconocido Alfredo Benavides y la influencer estaban caminando tomados de la mano por el malecón de Miraflores. La escena, captada por un “chismoso” dejó en claro que la pareja está viviendo una relación real y pública.

Ric La Torre no dudó en sumarse a la celebración y compartió la grabación con entusiasmo: “Sí, sí, sí, estaban juntitos, caminando de la mano, ya lo viste al inicio... Esto es real, le juro que no había cámaras, nada”.

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance. Ric La Torre

Miranda compartió fotos con Doménico en la playa

La noticia no tardó en volverse viral en las plataformas digitales. Días antes, Miranda ya había publicado en sus redes una foto de su fin de semana en la playa, donde se la ve abrazando a un joven de espaldas que muchos identificaron como Doménico Benavides.

“Este cielito todo que ver”, escribió Miranda en la descripción, avivando aún más los rumores.

La relación fue bautizada por los fans como “Mirénico”, y los mensajes de apoyo y memes no tardaron en inundar los comentarios de ambos. Incluso en la reciente fiesta de cumpleaños organizada por Miranda, se les vio compartiendo y disfrutando juntos, consolidando la imagen de una pareja estable y cómplice.

Miranda Capurro comparte fotografía con Doménico Benavides en la playa de Lima IG.

Un beso en vivo que desató la locura de los fans

El romance entre Miranda y Doménico ya venía siendo tema de conversación desde septiembre de 2025, cuando ambos protagonizaron un beso en vivo durante una transmisión de Zaca TV. El momento, espontáneo y lleno de nerviosismo, fue celebrado con aplausos y risas por sus compañeros de programa.

“Cierra los ojos, cierra los ojos… quiero que sepas hoy que ahora…”, dijo Doménico antes de besar a Miranda, dejando la frase inconclusa y a los espectadores boquiabiertos.

El stream fue interrumpido poco después del beso, lo que solo alimentó la expectativa y la viralidad en TikTok, Instagram y Twitter. La audiencia se dividió entre quienes creían que se trataba de una estrategia para generar alcance y quienes vieron en el gesto una confesión pública de sentimientos.

La inesperada muestra de afecto entre los conductores dejó a todos boquiabiertos y desató una ola de comentarios, memes y teorías sobre el futuro de la pareja más comentada del canal (Zaca TV)

De la pantalla al corazón: ¿cómo nació el romance?

Miranda y Doménico compartieron meses de trabajo y complicidad en “Somos lo que Somos”, el programa de Zaca TV que los consagró como referentes del streaming nacional. La química entre ambos era evidente en cada emisión y los seguidores no tardaron en formar el “shippeo” que hoy es una realidad.

Tras la salida de Miranda de Zaca TV y la pausa del programa, la pareja siguió manteniendo contacto y compartiendo momentos en privado, hasta que finalmente decidieron dejar de ocultar su relación y mostrarse juntos ante el público.

Aunque hasta ahora ni Miranda Capurro ni Doménico Benavides han hecho un pronunciamiento formal sobre su romance, las imágenes y los gestos públicos hablan por sí solos. Los seguidores esperan que, en sus próximas apariciones en redes o en algún programa, ambos confirmen oficialmente la relación y cuenten más detalles sobre cómo nació el amor.

Por lo pronto, los fans celebran el shippeo y piden respeto para la nueva pareja, que ha optado por la naturalidad y la transparencia en su vínculo.

Miranda Capurro y Domenico Benavides sorprendieron con beso en el Zaca Fest: “Por fin Mirénico” : (Composición Somos/TikTok)

Zaca TV en pausa, pero sus protagonistas siguen marcando tendencia

La relación entre Miranda y Doménico ha devuelto la atención a Zaca TV, que actualmente se encuentra en pausa tras la salida de varias de sus figuras clave. El canal, sin embargo, sigue generando conversación gracias a la comunidad de seguidores que se mantiene activa y pendiente de cada novedad de sus exintegrantes.

La historia de Miranda Capurro y Doménico Benavides demuestra que, a veces, el amor puede surgir donde menos se espera y que la audiencia digital está más que dispuesta a apoyar y celebrar las historias reales detrás de la pantalla.

