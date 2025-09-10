Perú

Doménico Benavides y Miranda Capurro sorprenden en Zaca TV con un beso en vivo que desata rumores de romance

El inesperado momento romántico entre los conductores de Zaca TV ha causado revuelo en redes sociales y ha puesto a los fans a preguntarse si hay algo más que amistad entre ellos

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La inesperada muestra de afecto entre los conductores dejó a todos boquiabiertos y desató una ola de comentarios, memes y teorías sobre el futuro de la pareja más comentada del canal (Zaca TV)

Un inesperado momento captó la atención de miles de seguidores de Zaca TV. Durante una transmisión en vivo, Doménico Benavides y Miranda Capurro sorprendieron al protagonizar un beso frente a las cámaras, lo que desató todo tipo de reacciones.

La escena se produjo en medio de comentarios, risas y la insistencia de algunos compañeros de programa, mientras la audiencia explotaba en mensajes en tiempo real.

Desde entonces, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo y sobre si este gesto fue parte de una dinámica interna o una confesión pública de sentimientos. La situación incluso llevó a que la transmisión se interrumpiera inesperadamente.

Un beso que encendió la transmisión

Entre risas y miradas cómplices,
Entre risas y miradas cómplices, Doménico se inclinó y besó a Miranda en vivo. El instante provocó una oleada de comentarios, memes y celebraciones por parte de los seguidores del canal. (Zaca TV)

El momento ocurrió cuando Doménico Benavides, entre risas nerviosas y frases entrecortadas, le pidió a Miranda Capurro que cerrara los ojos. Sin previo aviso, la besó frente a todos los integrantes de Zaca TV y ante miles de espectadores conectados. La reacción en vivo no tardó en desatar un aluvión de mensajes en el chat, que pasaron de la sorpresa a la celebración.

Cierra los ojos, cierra los ojos… quiero que sepas hoy que ahora…”, alcanzó a decir Doménico antes del inesperado gesto, dejando la frase inconclusa. Algunos presentes aplaudieron, otros rieron incrédulos y varios comentaron que el momento parecía inevitable desde hace tiempo.

Los seguidores de Zaca TV habían manifestado en transmisiones anteriores su deseo de verlos juntos, lo que alimentó rumores sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado que exista una relación sentimental.

La reacción de los seguidores y el impacto en redes

Las redes sociales estallaron tras
Las redes sociales estallaron tras el beso en Zaca TV. Miles de fans celebraron el momento, mientras otros sospechan que pudo ser una estrategia para atraer más audiencia y generar expectativa (Zaca TV)

La escena no tardó en volverse viral. En cuestión de minutos, los fragmentos del beso comenzaron a circular en TikTok, Instagram y Twitter, donde los usuarios comentaron cada detalle. Mientras algunos celebraban el momento calificándolo de “icónico” y “esperado”, otros cuestionaban si se trató de un acto espontáneo o de una estrategia para generar mayor alcance.

En los grupos de fans, las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraron que la química entre Doménico y Miranda es evidente desde hace semanas y que este beso confirma lo que se sospechaba. Otros, en cambio, sugirieron que todo podría haber sido planeado para mantener la atención del público.

El stream, que mantenía altos niveles de audiencia, fue interrumpido poco después del beso. La transmisión en YouTube quedó suspendida hasta el día siguiente, lo que alimentó aún más las conjeturas. Varios usuarios destacaron que esta pausa inesperada solo sirvió para incrementar la expectativa.

Expectativa por la respuesta de Doménico y Miranda

Mientras el video del beso
Mientras el video del beso sigue acumulando reproducciones, los seguidores esperan un pronunciamiento oficial. La tensión aumenta y el próximo episodio promete dar respuestas. (Zaca TV)

Tras la viralización del momento, la atención ahora está puesta en cómo Doménico Benavides y Miranda Capurro abordarán lo sucedido en las próximas transmisiones. Los seguidores esperan una declaración que aclare si lo ocurrido responde a un sentimiento real o si fue parte de la dinámica del programa.

Por ahora, ambos han evitado pronunciarse en redes sociales. Los comentarios en sus publicaciones recientes se han llenado de preguntas, memes y mensajes de apoyo. “Por fin pasó”, escriben algunos usuarios, mientras otros exigen transparencia sobre su vínculo.

Los integrantes de Zaca TV, por su parte, han dejado entrever que el tema se abordará en el próximo programa. Esto ha generado una alta expectativa, ya que el público busca conocer la versión de los protagonistas y saber si este beso marca un antes y un después en la relación entre ellos.

Mientras tanto, las cifras de visualizaciones y comentarios continúan en ascenso, consolidando a Doménico y Miranda como la pareja más comentada del momento en las plataformas digitales.

Temas Relacionados

Zaca TVDoménico BenavidesMiranda Capurroperu-entretenimiento

Más Noticias

Aerolíneas piden eliminar nueva TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez

AETAI ha planteado que la nueva TUUA transferencia no se aplique. “Cuando LAP entró a la concesión nunca lo tuvo contemplado”, señaló el gerente del gremio

Aerolíneas piden eliminar nueva TUUA

Peligro en la Costa Verde del Callao: conductores enfrentan vía abandonada y sin señalización

El recorrido por la vía de la avenida Santa Rosa confirma un escenario de alto riesgo, donde la oscuridad y la ausencia de avisos viales afectan la circulación y ponen a prueba la paciencia de quienes transitan por el lugar

Peligro en la Costa Verde

Fito Páez explotó contra público peruano durante su concierto en Lima: “Parece un cementerio”

El cantante argentino llegó a Perú para un show en la costa verde; sin embargo, no quedó muy feliz con la recepción del público

Fito Páez explotó contra público

Erick Noriega defendió el cambio generacional en Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Por algo estamos aquí”

El ‘Samurai’ contó lo que se vivió en los camerinos luego de la derrota frente Paraguay por 1-0 en el estadio Nacional por la última fecha de las Clasificatorias

Erick Noriega defendió el cambio

Óscar Ibáñez insiste en su continuidad con Perú pese a descalabro en Eliminatorias 2026 y planifica reestructuración con jóvenes

El técnico interino de la selección peruana no se ve fuera del banquillo pese a que la FPF busca un nuevo profesional para empezar un proceso distinto. “Hay que tener paciencia”, aseveró

Óscar Ibáñez insiste en su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales 2026:

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Comisión de Constitución del Congreso reabre el plazo de afiliación para postular a los comicios

Ministro del Interior dice que Vladimir Cerrón es protegido por “inteligencias extranjeras” y por eso la PNP no lo captura

Comisión de Constitución impulsa blindaje que restringe acceso de fiscales al Parlamento

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Congreso: proponen postular a la ciudadela prehispánica de Peñico como Patrimonio Mundial de la Humanidad

ENTRETENIMIENTO

Fito Páez explotó contra público

Fito Páez explotó contra público peruano durante su concierto en Lima: “Parece un cementerio”

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Valeria Piazza y Janet Barboza chocan en vivo por el caso de Isabella Ladera y la privacidad en redes sociales

Pamela López se burla de los retoques de Christian Cueva: “Cuando uno nace malcriadito de cara, no hay forma”

DEPORTES

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Adiós Mundial 2026: Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

Elis Bento alista su retorno a la competencia con Universitario de cara a la próxima temporada tras superar dura lesión: “Estoy super bien”