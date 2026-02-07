Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 7 de febrero

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital peruana

Guardar
Diversos factores alteran el costo
Diversos factores alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina y diésel por galón en la ciudad peruana de Lima? Consulta en seguida los precios más caros y más baratos de este sábado 7 de febrero, de acuerdo con los datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los costos de las gasolinas.

Es importante mencionar que los costos actualizados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

El gasohol regular en la capital alcanzó un valor máximo de 16,5 soles el galón, mientras que su precio mínimo llegó a los 12,19 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,6 soles el galón en su valor más alto y llegó a los 13,19 soles el galón en su costo más bajo en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en la capital un precio máximo de 18,9 soles el galón, así como un costo mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de los combustibles, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Lima

Más Noticias

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

El cuarteto capitaneado por ‘Lucho’ Horna asume la compleja misión de imponerse en los tres compromisos de la jornada para darle vuelta a la llave en Düsseldorf

Perú vs Alemania EN VIVO

Gripen, Rafale y F-16: Ministro de Defensa anuncia que la selección de los nuevos aviones militares se definirá antes de 28 de julio

Los modelos en consideración son el Gripen sueco, el Rafale francés y el F-16 estadounidense, este último ha cobrado relevancia tras el fortalecimiento de la cooperación estratégica con Estados Unidos

Gripen, Rafale y F-16: Ministro

Ya podrás recibir tu sueldo por Yape y otras billeteras digitales: MEF promulgó decreto

El MEF publicó el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32413, Ley que habilita la billetera digital para percibir el pago de haberes y otras obligaciones laborales

Ya podrás recibir tu sueldo

Alerta en Perú por una decisión judicial que le permite a China operar sin control estatal en el Puerto de Chancay

Un fallo del Poder Judicial en primera instancia delimita la intervención del Estado peruano dentro de las operaciones del terminal portuario. Para Ositrán la demanda de amparo de los chinos fue algo inédito

Alerta en Perú por una

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos en la fecha 5 de la Fase 2

Se juega una nueva jornada que marcará el futuro de los diez clubes rumbo a la recta final. Conoce cómo le fue a Universitario, Alianza Lima, San Martín, Regatas Lima y otros equipos

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Madre de Sergio Peña celebra

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con una promoción llena de misterio y nostalgia: “Hemos vuelto”

Karen Dejo y Rosángela Espinoza se habrían reconciliado en ‘Esto es Guerra’: ¿El fin de una rivalidad histórica?

DEPORTES

Perú vs Alemania EN VIVO

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos en la fecha 5 de la Fase 2

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima anunció la desvinculación definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia de abuso sexual