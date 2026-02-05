Perú

Miguel del Castillo niega que su renuncia sea por escándalo con la franja: “Mi interés es la precandidatura a Lima”

Excandidato de Primero la Gente dijo que “no tenía una aspiración” de ser parlamentario. “No era realmente lo que me estaba moviendo”, dijo

Primero la Gente enfrenta un nuevo escándalo.

El fundador del partido Primero la Gente, Miguel del Castillo, explicó las razones detrás de su renuncia como cabeza de lista de la Cámara de Diputados.

En entrevista con El Comercio, Del Castillo negó que su dimisión esté relacionada al supuesto direccionamiento de 464 mil soles de la franja electoral a su excanal Nativa Televisión.

“Yo he manifestado mi interés por optar por la precandidatura a Lima. Y eso lo estoy hablando desde el año pasado, eso se lo había manifestado a mi dirección política y a las personas con las que trabajamos políticamente de mi equipo. Yo realmente no tenía una aspiración a poder ser parlamentario, diputado. No, no era realmente lo que me estaba moviendo. Lo que yo quería ser era tener un espacio que me permitiera mostrar una capacidad de gestión”, dijo.

Como se recuerda, Del Castillo presentó intempestivamente su renuncia a la candidatura a la Cámara de Diputados a inicios de esta semana. Días antes se difundió que casi el 30% de presupuesto de la franja de Primero la Gente fue asignado a Nativa Televisión.

Miguel del Castillo renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados. Foto: composición Infobae

El escándalo de la franja electoral

La controversia en torno a la distribución de fondos públicos para la franja electoral se profundiza en las Elecciones 2026. No solo Primero la Gente, sino también otros cinco partidos, han canalizado recursos significativos al canal Nativa Televisión, que hasta hace poco fue propiedad de Miguel del Castillo.

Según cálculos recogidos por La Encerrona a partir del plan de medios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Nativa Televisión recibirá 2.416.000 soles por transmitir anuncios electorales de seis organizaciones políticas, lo que la posiciona como uno de los grandes beneficiarios de la asignación pública en esta contienda.

El debate cobra intensidad tras surgir denuncias sobre la presunta asignación unilateral de S/ 464.000 (464 mil soles), equivalentes a casi el 30% del presupuesto otorgado por la ONPE a Primero la Gente, directamente a Nativa Televisión.

Composición: Infobae Perú
La decisión fue atribuida a Miguel del Castillo. Aunque este negó haber intervenido en el procedimiento y señaló como responsable al secretario de comunicaciones Miguel Villalva, este, junto a Raúl Molina, candidato a la vicepresidencia, ratificó que fue Del Castillo quien orquestó la distribución de los fondos, desmintiendo su versión pública.

Desde País para Todos, más de 30 aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados firmaron una exigencia formal de aclaraciones al liderazgo partidario sobre el manejo de los fondos públicos utilizados en la adquisición de espacios en el canal no solo con el pedido de explicaciones inmediatas. Si la directiva encabezada por Vladimir Meza no identifica ni separa a los responsables de las decisiones cuestionadas, los firmantes presentarán su renuncia.

Por su parte, el candidato presidencial Carlos Álvarez dijo que: “En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. [...] Según lo manifestado, había una comisión del quince por ciento sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”.

Luego, País para Todos emitió un comunicado donde rechaza la existencia de anomalías. Además, anuncia la posibilidad de retirar la publicidad electoral de Nativa Televisión.

