La justificación de Miguel del Castillo para asignar 464 mil soles de la franja a Nativa: “La gente sigue el fútbol”

Miguel del Castillo enfrenta nuevo escándalo. Foto: captura

El fundador del partido Primero la Gente, Miguel del Castillo, trató de justificar la asignación de 464 mil soles de la franja electoral del partido a su excanal Nativa Televisión.

En entrevista con Milagros Leiva, Del Castillo aseguró que la programación deportiva de Nativa “sobrepasa los indicadores”.

“¿Nadie ve Nativa? ¿Quieres que te enseñe cuánta gente ve Nativa? ¿Quieres que te enseñe que el último partido tiene más vistas que este programa? Y no es porque tu programa sea malo, sino que va a un nicho de mercado de líderes de opinión, pero Nativa tiene una programación deportiva que sobrepasa los indicadores que tiene cualquier programa normal, porque la gente sigue el deporte, la gente sigue el fútbol", alegó el excandidato a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

Luego, ante las críticas de la presentadora, Miguel del Castillo señaló que existe “discrecionalidad” de la dirigencia para asignar los fondos públicos para la franja electoral.

“Es la discrecionalidad que se tenía para poder hacer la asignación. Te puede parecer que el criterio no era el adecuado. Bajo mi criterio, sí lo era porque no podemos obviar al Perú... a la gente de Cajamarca le gusta ver al UTC, los tarmeños son fanáticos del ADT, dejan todo por ir a ver a su ADT de Tarma”, sostuvo.

En otro punto, Del Castillo negó que exista una comisión para que los partidos destinen parta de su franja a Nativa a cambio de que se otorgue un porcentaje de ese dinero a los dirigentes.

Miguel del Castillo renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados. Foto: composición Infobae

Va por la Alcaldía de Lima

Miguel del Castillo rechazó que su salida como cabeza de lista a la Cámara de Diputados por Primero la Gente obedezca a los cuestionamientos por la asignación de 464.000 soles a Nativa Televisión.

“Mi interés es la precandidatura a Lima. Yo realmente no tenía una aspiración a poder ser parlamentario, diputado. No, no era realmente lo que me estaba moviendo”, declaró Del Castillo en entrevista con El Comercio.

La polémica por la distribución de la franja electoral se ha acentuado en las Elecciones 2026, luego de que se conociera que Nativa Televisión percibirá 2.416.000 soles por transmitir anuncios de seis fuerzas políticas, según datos citados por La Encerrona a partir del plan de medios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La señal televisiva, hasta hace poco propiedad de Del Castillo, figura entre los principales beneficiarios de la asignación pública para propaganda.

País para Todo se quedaría sin candidatos

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, expresó que no fue consultado sobre los medios donde se difundieron los anuncios de la franja electoral y calificó los hechos como una muestra de lo “asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”.

Mientras tanto, más de 30 aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados de País para Todos han exigido explicaciones inmediatas y la separación de los responsables del manejo de fondos en la adquisición de espacios en Nativa Televisión. En caso contrario, anunciaron que presentarán su dimisión colectiva.

En respuesta al escándalo, País para Todos difundió un comunicado negando irregularidades y advirtió que podría retirar la publicidad electoral de Nativa Televisión.