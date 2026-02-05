Perú

La justificación de Miguel del Castillo para asignar 464 mil soles de la franja a Nativa: “La gente sigue el fútbol”

Fundador de Primero la Gente intentó explicar las razones detrás del otorgamiento de casi el 30% del presupuesto a su excanal

Guardar
Miguel del Castillo enfrenta nuevo
Miguel del Castillo enfrenta nuevo escándalo. Foto: captura

El fundador del partido Primero la Gente, Miguel del Castillo, trató de justificar la asignación de 464 mil soles de la franja electoral del partido a su excanal Nativa Televisión.

En entrevista con Milagros Leiva, Del Castillo aseguró que la programación deportiva de Nativa “sobrepasa los indicadores”.

“¿Nadie ve Nativa? ¿Quieres que te enseñe cuánta gente ve Nativa? ¿Quieres que te enseñe que el último partido tiene más vistas que este programa? Y no es porque tu programa sea malo, sino que va a un nicho de mercado de líderes de opinión, pero Nativa tiene una programación deportiva que sobrepasa los indicadores que tiene cualquier programa normal, porque la gente sigue el deporte, la gente sigue el fútbol", alegó el excandidato a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

Luego, ante las críticas de la presentadora, Miguel del Castillo señaló que existe “discrecionalidad” de la dirigencia para asignar los fondos públicos para la franja electoral.

“Es la discrecionalidad que se tenía para poder hacer la asignación. Te puede parecer que el criterio no era el adecuado. Bajo mi criterio, sí lo era porque no podemos obviar al Perú... a la gente de Cajamarca le gusta ver al UTC, los tarmeños son fanáticos del ADT, dejan todo por ir a ver a su ADT de Tarma”, sostuvo.

En otro punto, Del Castillo negó que exista una comisión para que los partidos destinen parta de su franja a Nativa a cambio de que se otorgue un porcentaje de ese dinero a los dirigentes.

Miguel del Castillo renunció a
Miguel del Castillo renunció a su candidatura a la Cámara de Diputados. Foto: composición Infobae

Va por la Alcaldía de Lima

Miguel del Castillo rechazó que su salida como cabeza de lista a la Cámara de Diputados por Primero la Gente obedezca a los cuestionamientos por la asignación de 464.000 soles a Nativa Televisión.

“Mi interés es la precandidatura a Lima. Yo realmente no tenía una aspiración a poder ser parlamentario, diputado. No, no era realmente lo que me estaba moviendo”, declaró Del Castillo en entrevista con El Comercio.

La polémica por la distribución de la franja electoral se ha acentuado en las Elecciones 2026, luego de que se conociera que Nativa Televisión percibirá 2.416.000 soles por transmitir anuncios de seis fuerzas políticas, según datos citados por La Encerrona a partir del plan de medios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La señal televisiva, hasta hace poco propiedad de Del Castillo, figura entre los principales beneficiarios de la asignación pública para propaganda.

País para Todo se quedaría sin candidatos

El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, expresó que no fue consultado sobre los medios donde se difundieron los anuncios de la franja electoral y calificó los hechos como una muestra de lo “asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”.

Mientras tanto, más de 30 aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados de País para Todos han exigido explicaciones inmediatas y la separación de los responsables del manejo de fondos en la adquisición de espacios en Nativa Televisión. En caso contrario, anunciaron que presentarán su dimisión colectiva.

En respuesta al escándalo, País para Todos difundió un comunicado negando irregularidades y advirtió que podría retirar la publicidad electoral de Nativa Televisión.

Temas Relacionados

Miguel del CastilloNativa TelevisiónPrimero la Genteperu-politicaElecciones Perú 2026Elecciones 2026

Más Noticias

“Él no habla y no mide el peligro”: Madre de joven autista desaparecido en Chorrillos pide ayuda para ubicarlo

Carlos, un joven autista con retardo mental severo, desapareció de su vivienda el 3 de febrero. Vestía polo color celeste y buzo plomo

“Él no habla y no

Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2: “Tenía un acuerdo y luego le dijeron que no lo querían”

‘Gabi’ tenía la intención de continuar en el país y aceptaba jugar en la Segunda División. La determinación del club limeño influyó para que optara por no volver

Gabriel Costa no volverá a

Perú: cotización del euro hoy, 5 de febrero de 2026 (de EUR a PEN)

Este es el comportamiento de la divisa europea durante la jornada de este jueves

Perú: cotización del euro hoy,

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en clínica tras video de agresión

La pareja fue captada en el área de Emergencias de una clínica en Lima, semanas después de que se difundiera un video donde el cantante agredía a la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Exfigura de la selección de Portugal fue ofrecida a Universitario y recibió contundente respuesta: “Lo analizaron”

El periodista Gustavo Peralta informó que un jugador europeo, excompañero de Cristiano Ronaldo, se comunicó con la directiva ‘crema’ para explorar la posibilidad de incorporarse al club esta temporada

Exfigura de la selección de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marisol Pérez Tello seguirá como

Marisol Pérez Tello seguirá como la candidata presidencial de Primero La Gente: perfil y hoja de vida

La cédula electoral más larga de la historia: cuatro decisiones del Congreso que complican las elecciones

Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli destina todo su presupuesto de la franja electoral a solo un medio regional

Perú profundizó su retroceso democrático y en derechos humanos durante 2025, alerta HRW

Amigas de José Jerí, Andrea Vidal y Yaziré Pinedo: las contrataciones que desataron crisis políticas

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en clínica tras video de agresión

Amaranta celebra su décimo aniversario con dos shows junto a Hermanos Yaipén, Antología y más: fecha, lugar y entradas

Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: cómo y dónde verlo en Perú

María Pía sufre apagón en pleno stream, pero la transmisión no se corta y usuarios no le creen: “Armani”

Premios APRECI 2025: ‘Punku’, ‘A media calle’ y ‘La memoria de las mariposas’ lideran las nominaciones

DEPORTES

Gabriel Costa no volverá a

Gabriel Costa no volverá a jugar en el Perú tras ser rechazado por club de Liga 2: “Tenía un acuerdo y luego le dijeron que no lo querían”

Exfigura de la selección de Portugal fue ofrecida a Universitario y recibió contundente respuesta: “Lo analizaron”

Cruces confirmados del Perú vs Alemania: Ignacio Buse no participará en singles por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Sergio Peña resuelve su contrato con Alianza Lima y ficha por equipo de Europa tras denuncia por abuso sexual

Sin Alexander Zverev, Alemania confirma su nómina ante Perú por Copa Davis con dos Top 100 y una dupla Top 12 mundial