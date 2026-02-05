Perú

Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, renuncia a su candidatura al Parlamento Andino

Por “motivos estrictamente personales”, menciona la expostulante de Primero la Gente que también estuvo vinculada con Nativa Televisión

Rossana Urrutia Olivari, quien sería pareja sentimental de Miguel del Castillo, presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura al Parlamento Andino por Primero la Gente.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicar mi decisión personal e irrevocable renunciar a mi candidatura al Parlamento Andino con el número 2 por el partido Primero la Gente Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, renuncia que responde a motivos estrictamente personales. Por ello, la presente renuncia se formula en marco al respeto institucional, sin ánimo de afectar el normal desenvolvimiento de la organización”, se lee en la carta de renuncia.

Urrutia dimite de su postulación a días de conocerse que Miguel del Castillo habría asignado unilateralmente 464 mil soles de la franja electoral de Primero la Gente a Nativa.

Justamente, Rossana Urrutia también tiene vínculos con Nativa. De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JNE, fue directora ejecutiva de Easy Telecom. Un informe del periodista Carlos Viguria para La Encerrona dio cuenta que trabajadores de Nativa emitían recibos por honorarios a nombre de la referida razón social.

Cabe precisar que la carta de renuncia lleva como fecha 31 de enero de 2026, pero recién se presentó formalmente ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 este jueves 5 de febrero.

¿Pareja de Miguel del Castillo?

En entrevista con Milagros Leiva, se le preguntó a Miguel del Castillo cuál es su vínculo con Rossana Urrutia; sin embargo, el fundador de Primero la Gente fue evasivo y no confirmó ni descartó si mantiene una relación sentimental con la excandidata.

“Rossana Urrutia es la candidata número 2 del Parlamento Andino de Primero la gente (¿es su pareja?) quien también fundó el partido. (¿Es su pareja?) Yo no voy a hablar de cosas personales acá, yo estoy como Carlos Álvarez",

Ante la insistencia, Del Castillo se limitó a decir que tiene una “excelente y gran relación” con Rossana Urrutia. ”Yo tengo una buena relación personal y familiar con ella", dijo.

Escándalo en Primero la Gente

Miguel del Castillo justificó la asignación de 464.000 soles de la franja electoral de su partido al canal Nativa Televisión, señalando la alta audiencia deportiva del medio: “Nativa tiene una programación deportiva que sobrepasa los indicadores que tiene cualquier programa normal, porque la gente sigue el deporte, la gente sigue el fútbol”, declaró en entrevista con Milagros Leiva.

Frente a las críticas, Del Castillo alegó que existía “discrecionalidad” en la dirigencia para asignar la franja y negó cualquier tipo de acuerdo corrupto con partidos para que su publicada sea pasada por Nativa.

Según datos citados por La Encerrona sobre el plan de medios de la ONPE, Nativa Televisión percibirá 2.416.000 soles por difundir propaganda electoral de seis partidos, lo que la coloca entre los principales beneficiarios de fondos públicos para anuncios en las Elecciones 2026.

Por otro lado, Del Castillo descartó que su renuncia como cabeza de lista a la Cámara de Diputados esté vinculada a la polémica y sostuvo que su prioridad es la precandidatura a Lima: “Yo realmente no tenía una aspiración a poder ser parlamentario, diputado. No, no era realmente lo que me estaba moviendo”, afirmó.

