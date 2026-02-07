Perú

Gianella Neyra se suma al elenco internacional de doblaje de ‘GOAT’, la nueva película animada de Sony Pictures

La actriz peruana comparte créditos con figuras de diversos países en la versión regional de la nueva animación, que adapta su humor y lenguaje para el público hispanohablante.

Gianella Neyra destaca en el doblaje latinoamericano de la animación global “La Cabra que Cambió el Juego – GOAT”, de Sony Pictures.

Gianella Neyra se suma al elenco latinoamericano de voces de la nueva película animada de Sony Pictures Animation, “La Cabra que Cambió el Juego – GOAT”, cuyo estreno en cines de América Latina está previsto para el 12 de febrero. Esta producción marca un nuevo paso en la internacionalización de la actriz peruana, quien continúa expandiendo su participación en proyectos globales y consolidando su presencia en la industria audiovisual de la región.

La película, desarrollada por el mismo estudio responsable de éxitos como “Spider-Man: A Través del Spider-Verso” y “Las Guerreras K-Pop”, apuesta por el talento regional y la adaptación cultural del humor, elementos que han sido cuidados para lograr una conexión auténtica con el público latinoamericano. En el doblaje, Neyra comparte créditos con figuras de distintos países, como Bárbara de Regil, Erika Buenfil, Daniel Sosa, Faisy, Fernando Tirado, Carlos Cancino y Jesús Guzmán desde México; Carlos Portaluppi desde Argentina; Fanny Lu desde Colombia; y talentos provenientes de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana.

¿De qué trata GOAT?

El filme propone una narrativa inclusiva y familiar, ambientada en un universo habitado por animales, donde el personaje principal, Will, es una pequeña cabra con grandes sueños que logra integrarse a un equipo profesional del rarball, un deporte de contacto total dominado por las especies más rápidas y fuertes.

La llegada de Will genera escepticismo entre sus compañeros, pero su determinación y personalidad desafían los prejuicios y abren la puerta a una reflexión sobre la diversidad, la tenacidad y el valor de las diferencias en cualquier entorno.

Gianella Neyra le da la voz a 'Carol' en “La Cabra que Cambió el Juego – GOAT”.

Uno de los elementos diferenciadores de “La Cabra que Cambió el Juego – GOAT” es el trabajo dedicado a la localización del guion y el humor. La consultoría del humorista y doblajista mexicano Jesús Guzmán fue clave en el proceso de adaptación, permitiendo que los chistes, referencias y expresiones resulten naturales, cercanos y pertinentes para los públicos de habla hispana. El objetivo, según los productores, es evitar traducciones literales que diluyan la gracia original y, en cambio, ofrecer un contenido que refleje la riqueza lingüística y cultural de la región.

Un nuevo paso en su carrera

Para Gianella Neyra, participar en este proyecto representa no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también una oportunidad de contribuir a una industria animada en crecimiento y cada vez más diversa. Su inclusión en el reparto regional refuerza la tendencia de los grandes estudios de animación de seleccionar voces locales con capacidad de conectar con las infancias y familias de cada país.

Sony Pictures Animation, a través de esta apuesta, busca ofrecer una experiencia cinematográfica que trascienda fronteras y acerque a los espectadores a historias donde el talento latino tiene un rol protagónico. El estreno de “La Cabra que Cambió el Juego – GOAT” se perfila como uno de los lanzamientos más destacados de la animación en 2026, no solo por la calidad de su realización, sino también por el enfoque multicultural y el compromiso con la representación de voces auténticas.

Gianella Neyra es actriz de cine, teatro y TV. (Foto: Instagram)

Proyectos de Gianella Neyra

Gianella Neyra inició el 2026 con una agenda llena de proyectos y estrenos, consolidando su lugar como una de las figuras más activas de la escena artística nacional. Reafirmando su apuesta por la coproducción, La actriz y productora anunció el regreso de la exitosa comedia “Una semana nada más”, que vuelve a los escenarios bajo la dirección de Ani Alva Helfer y Raúl Zuazo, junto a Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca. Esta obra, que se presentará en el Teatro Claretiano del 16 de abril al 3 de mayo, celebra el vínculo especial que ha construido con el público a lo largo de sus temporadas.

Además, Neyra protagonizará el estreno de “Flores en las nubes”, dirigida por Bruno Ascenzo e Italo Cordano, junto a Carlos Carlín. Esta comedia dramática explora las segundas oportunidades y el poder de reconstruir el presente, y llegará al Teatro NOS del 4 de junio al 5 de julio.

Gianella Neyra y Carlos Carlín protagonizan 'Flores en las nubes', que se presentará en el Teatro NOS del 4 de junio al 5 de julio.

