Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

El 2026 marcará un año de intensa actividad para Gianella Neyra, quien ha confirmado el regreso de dos producciones teatrales que refuerzan su apuesta por la coproducción, la comedia y los contenidos que buscan conectar emocionalmente con el público. La actriz y productora anunció que ‘Una semana nada más’ volverá a los escenarios, mientras que ‘Flores en las nubes’ se estrenará como una nueva propuesta, consolidando así una etapa creativa que pone en el centro tanto las historias como a los espectadores.

En el cierre de este ciclo de anuncios, Gianella Neyra subrayó su compromiso con una escena teatral en constante transformación, destacando la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. La preventa de entradas para ambas obras ya están disponibles, lo que anticipa una respuesta entusiasta del público y augura una temporada de gran movimiento en la cartelera local.

Gianella Neyra, en su rol de coproductora teatral, anuncia el regreso de ‘Una semana nada más’

La primera de las producciones será el reestreno de ‘Una semana nada más’, dirigida por Ani Alva Helfer y con dirección adjunta de Raúl Zuazo. El elenco también regresa de manera completa y lo integran Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca. Esta comedia, que ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público, regresa por tercera vez al escenario, celebrando la fuerte conexión que ha generado en temporadas anteriores durante este 2025. Las funciones ya tienen fecha y lugar y se realizarán en el Teatro Claretiano del 16 de abril al 3 de mayo.

La preventa de entradas para 'Una semana nada más' y 'Flores en las nubes' ya está disponible, anticipando una temporada teatral de alta demanda.

Sobre este esperado retorno, Magdyel Ugaz expresó: “Es hermoso volver a una obra que ya nos regaló tantas risas y tantos encuentros. Cada temporada trae algo nuevo, algo que el público nos devuelve y que nos transforma. Regresar por tercera vez es un privilegio y una fiesta que queremos celebrar con la gente”, afirmó la recordada Teresita de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Gianella Neyra y Carlos Carlín protagonizarán la comedia dramática ‘Flores en las nubes’

La segunda propuesta, ‘Flores en las nubes’, contará con la dirección de Bruno Ascenzo e Italo Cordano, y será protagonizada por Gianella Neyra y Carlos Carlín. Esta comedia dramática explora el tema de las segundas oportunidades, abordando el poder de empezar de nuevo, perdonar y abrirse a nuevas posibilidades. La obra invita a mirar con humor las heridas, con ternura el pasado y con esperanza el futuro. El estreno está programado en el Teatro NOS del 4 de junio al 5 de julio, con funciones de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

Gianella Neyra y Carlos Carlín protagonizan 'Flores en las nubes', que se presentará en el Teatro NOS del 4 de junio al 5 de julio.

En palabras de Gianella Neyra, este nuevo ciclo representa un desafío y una oportunidad para seguir creciendo: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje. El escenario te mantiene despierta, comprometida y consciente del impacto que una historia puede tener cuando conecta con las personas. Me emociona abrir un año que vuelve a poner las historias y al público en el centro de mis desafíos y mis alegrías”.

El exitoso año 2025 que ha logrado Gianella Neyra

Este año ha sido especialmente exitoso para la actriz peruana Gianella Neyra, consolidando su carrera tanto en el cine como en el teatro y sumando nuevos roles como coproductora. La actriz, y ahora productora, no solo protagonizó la esperada secuela de ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada’, sino que también asumió el rol de productora, mostrando su versatilidad y compromiso con el cine peruano. La película, dirigida por Ani Alva Helfer, se estrenó el 17 de abril de 2025 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de taquilla, posicionándose como una de las cintas nacionales más vistas del año.

En el ámbito teatral, Gianella Neyra también brilló como productora de la exitosa comedia ‘Una semana nada más’, dirigida por Ani Alva Helfer. La obra superó los 10 mil espectadores y fue aclamada por su humor y cercanía con el público. Neyra, junto a su socia creativa Ani Alva, ha demostrado que las duplas femeninas pueden liderar proyectos exitosos y de calidad en el teatro peruano. La actriz también participó en una temporada más de ‘Planchando el despecho’, junto a Katia Condos, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín.

Gianella Neyra conmueve al público con un emotivo homenaje a su madre en ‘Planchando el Despecho’: “Gracias por todo”.

Finalmente, Neyra inició el rodaje de la comedia romántica ‘Amando a Amanda’, dirigida por Ani Alva y coprotagonizada por Giovanni Ciccia. Esta película, que se estrenará en 2026, explora las segundas oportunidades en el amor y el valor de reírse de uno mismo. Neyra, además de protagonizar, participa como productora ejecutiva.