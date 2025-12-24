Magaly Medina ante la salida de Andrea Llosa de ATV: “Espero un programa que realmente enganche”

Magaly Medina abordó el cierre de los programas de Andrea Llosa en ATV al expresar su expectativa de que el canal apueste por una propuesta que conecte mejor con la audiencia en el horario previo a su espacio. La conductora de espectáculos, que acaba de finalizar sus grabaciones del año y se prepara para sus vacaciones, no dudó en referirse al impacto que tuvo el bajo rendimiento de “Andrea” en la sintonía de su propio programa.

En los últimos días de diciembre, la noticia de que Andrea Llosa pondría punto final tanto a “Andrea” como a “Nunca Más” generó sorpresa entre los televidentes. La decisión afecta directamente a la franja previa a “Magaly TV La Firme”, donde Medina ha manifestado reiteradas veces su preocupación por los números de audiencia heredados.

“Pues que este 2026 pongan un programa antes del mío que realmente enganche con el público. Este año hemos recibido la cifra más baja de los últimos años. El miércoles pasado (‘Andrea’) nos dejó tan solo dos puntos de rating. Levantar esa calamitosa cifra, en días festivos, es un milagro”, enfatizó la conductora a Trome.

Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La relación entre los programas evidenció tensiones por los resultados de rating. Magaly Medina no ocultó su frustración ante el desempeño del espacio conducido por Andrea Llosa, señalando que su queja ha sido constante a lo largo de los años.

“Si es mi queja constante hace tres años. El programa que me antecede languidece en el aburrimiento y la rutina y no parecen caminar a la par que la competencia brutal que tenemos”, sostuvo Medina.

La conductora detalló que la baja sintonía no solo afectó a su equipo, sino que también la llevó a plantear propuestas y alternativas a la directiva del canal. “He dado ideas, he pedido, he rogado que despierten de la modorra en la que sobreviven, pero parece que no les interesa ganar”, afirmó.

La salida de los programas de Andrea Llosa marca un cambio en la programación de ATV para el próximo año. Las declaraciones de Magaly Medina muestran la expectativa por un formato que revitalice el horario previo a su espacio y devuelva el atractivo a la audiencia.

Magaly Medina repostea rating y cuestiona programa de Andrea Llosa por bajo “colchón” que recibe. ATV .

Andrea Llosa se despide de la televisión: “Andrea” llega a su fin tras más de seis años al aire

El programa “Andrea”, liderado por Andrea Llosa, terminó después de más de seis años de transmisiones en la televisión peruana. En su última emisión, la conductora anunció el cierre de uno de los espacios más emblemáticos dedicados a la investigación de conflictos familiares y a la realización de pruebas de ADN para el reconocimiento de paternidad.

“Me voy logrando que muchos niños tengan apellido”, expresó Andrea Llosa durante su despedida, resaltando el impacto social del programa. A lo largo de su ciclo, se realizaron 819 pruebas de ADN y 595 resultaron positivas.

Gracias a la intervención del equipo, al menos 50 niños obtuvieron el apellido paterno, accedieron a pensión alimenticia y establecieron un régimen de visitas. “Empecé este programa con un objetivo y lo cumplí”, afirmó la conductora al hacer un balance de estos años.

Andrea Llosa se despide de ‘Andrea’ y sus pruebas de ADN: “Me voy logrando que muchos niños tengan apellido”

El espacio también consiguió resolver más del 50% de los casos presentados y concretó 252 conciliaciones, transformando la realidad de numerosas familias. “Al menos 50 niños ahora tienen apellido, pensión alimenticia y un régimen de visitas establecido gracias a nuestro trabajo”, enfatizó Llosa en su mensaje final.

El apoyo de especialistas, como el doctor Roberto Miranda y el conciliador José Andrés Chumán, fue fundamental para lograr acuerdos y brindar asesoría legal en situaciones familiares complejas. Andrea Llosa concluyó su ciclo televisivo destacando el legado de “Andrea” como un espacio que expuso historias reales y buscó justicia familiar. “No me voy triste, me voy con la certeza de que cambiamos historias reales”, señaló la periodista al despedirse de su audiencia.