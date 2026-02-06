Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

En medio de un escándalo mediático que tiene con su exmejor amiga y su todavía esposo Christian Cueva, Pamela López enfrenta una de las situaciones más delicadas de su historial judicial.

El Octavo Juzgado de Familia de Lima notificó al Ministerio Público su pedido para que se le imponga una pena privativa de libertad de hasta ocho años, luego de que la animadora fuera acusada de violar sistemáticamente las medidas de protección dictadas a favor de Christian Cueva, padre de sus tres hijos.

La denuncia, impulsada por el Estudio Villaverde, equipo legal del futbolista, sostiene que López desobedeció de manera reiterada una orden judicial que le prohibía emitir comentarios públicos o cualquier referencia mediática sobre Cueva.

La resolución judicial y el pedido de investigación penal

Según documentos difundidos por los abogados de Christian Cueva en sus redes sociales, el juzgado determinó que Pamela López habría infringido de forma sistemática las disposiciones legales, emitiendo opiniones y declaraciones sobre el futbolista en distintos medios, pese a la prohibición expresa.

“La señora Pamela López incumplió reiteradamente la orden que le prohibía emitir comentarios u opiniones en medios sobre el señor Christian Cueva”, indicó la defensa del futbolista, mostrando como respaldo la resolución judicial.

La solicitud del juzgado fue remitida formalmente al Ministerio Público, que deberá evaluar la apertura de una investigación penal por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. De comprobarse la infracción, la sanción podría oscilar entre cinco y ocho años de prisión efectiva.

Contexto legal: protección familiar y violencia contra la mujer

La decisión del Octavo Juzgado de Familia se enmarca en la legislación peruana sobre protección familiar y violencia contra la mujer. Las medidas de protección buscan evitar la revictimización y garantizar la seguridad de las partes, en especial cuando existen menores de por medio. El incumplimiento de estas disposiciones constituye un delito grave bajo la normativa vigente.

Los abogados de Cueva señalaron que la reiteración de las faltas y la exposición mediática de los hijos menores agravan la situación legal de Pamela López y podrían incidir en una sanción más severa si persiste en su conducta.

Las palabras de Pamela López encendieron la polémica al sugerir que Christian Cueva no estaba en condiciones óptimas al redactar su controversial comunicado, dando un giro inesperado a este enfrentamiento público (AE)

Otras controversias: amenazas, denuncias y procedimientos pendientes

El panorama judicial de Pamela López se complica aún más ante una denuncia reciente interpuesta por Selene Cucat, examiga de la todavía esposa de Christian Cueva.

Cucat asegura haber recibido amenazas de muerte mediante llamadas y mensajes atribuidos a López y su entorno, entre quienes también figuran Paul Michael y Beatriz Solórzano.

La denuncia motivó la intervención policial en el domicilio de López, sumando presión mediática y legal a una figura que ya venía siendo señalada por sus desacuerdos públicos con el futbolista y por la exposición en medios de sus disputas personales y familiares.

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, acusa públicamente al deportista de orquestar una denuncia con el objetivo de quitarle a sus hijos, mientras se muestra una imagen del futbolista y sus abogados (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa de Pamela López

Hasta el momento, Pamela López ha optado por no pronunciarse directamente sobre el pedido de prisión solicitado por el juzgado y el equipo legal de Cueva. Sin embargo, sí ha respondido públicamente a las denuncias de su examiga Selene Cucat, negando cualquier amenaza y poniendo a disposición las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.

La influencer ha insistido en entrevistas recientes que su prioridad es la protección de sus hijos y que está dispuesta a enfrentar cualquier procedimiento legal que se le inicie, aunque lamenta el daño mediático que, según ella, afecta a toda su familia.

De ser aceptada la solicitud del Octavo Juzgado de Familia y comprobarse el incumplimiento reiterado de las medidas de protección, Pamela López podría enfrentar una condena que podría ir de cinco a ocho años de prisión efectiva.

Expertos legales advierten que la reincidencia en el desacato, la exposición de menores y la publicación constante de opiniones sobre Cueva podrían ser considerados agravantes.

Además, la situación judicial podría tener repercusiones en otros procesos abiertos, como la evaluación de la custodia de los hijos menores y eventuales demandas civiles por daños y perjuicios.

¿Qué sigue para Pamela López y Christian Cueva?

El caso está ahora en manos del Ministerio Público, que debe decidir si formaliza la investigación penal y, eventualmente, solicita la detención preventiva de Pamela López. El proceso podría prolongarse varios meses, con audiencias, peritajes y declaraciones de testigos, mientras la opinión pública sigue atenta cada movimiento judicial y mediático.

Por su parte, Christian Cueva mantiene una postura de bajo perfil, delegando todas las acciones legales a su equipo de defensa. El futbolista ha pedido respeto para su entorno y ha evitado pronunciarse sobre los detalles de la denuncia, aunque sus abogados han sido enfáticos en exigir el cumplimiento de las medidas de protección.

Christian Cueva arremete contra Pamela López y la acusa de ser infiel con los futbolistas “Colo” Ibañez, Tenchy Ugaz y Dayron. IG