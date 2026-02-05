Yamila Piñero, exintegrante de ‘Combate’, se casó en una ceremonia íntima

Yamila Piñero es recordada por ser parte de Combate.

La exintegrante del reality peruano ‘Combate’, Yamila Piñero, sorprendió a sus seguidores al contraer nupcias con Pablo Javier Feld en una ceremonia privada y alejada de la exposición mediática. El enlace tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en una casa de campo en Santa Fe, donde la pareja reunió a un grupo reducido de familiares y amigos para celebrar el acontecimiento. La noticia se conoció a través de una publicación en redes sociales que incluyó fotografías exclusivas del evento.

La difusión del casamiento de Piñero generó repercusión inmediata en las redes, dado que la exconcursante de ‘Combate’ había mantenido un perfil bajo desde su salida de la televisión. La ceremonia se realizó en un entorno natural, con un enfoque familiar e íntimo, a diferencia de los escenarios televisivos que definieron la primera etapa pública de la figura.

El evento, celebrado en Argentina, se caracterizó por su sencillez. Yamila Piñero lució un vestido blanco y un velo tradicional, mientras que el entorno campestre reforzó la idea de una boda concebida para la privacidad y el disfrute de los afectos cercanos. Las imágenes compartidas mostraron un ambiente relajado y cálido, en contraste con la habitual exposición mediática que suelen tener este tipo de enlaces vinculados a personalidades del espectáculo.

Yamila Piñero contrajo nupcias. Infobae Perú / Captura: IG

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Agustín, primo hermano de Piñero, quien la acompañó hasta el altar y asumió el rol de padrino. Ese gesto fue percibido por los asistentes como una señal del fuerte lazo familiar que marcó la organización y el espíritu de la celebración.

Piñero y Feld agradecieron expresamente la presencia de sus allegados, quienes viajaron desde distintos puntos del país y del extranjero para acompañarlos en la celebración. “Amigos y familiares que vinieron de lejos, tomaron avión, rentaron hotel, manejaron varias horas”, compartió la exintegrante de ‘Combate’ en su publicación, donde también mencionó la llegada de invitados procedentes de Perú, Uruguay, Luxemburgo, Holanda y México.

El hermetismo con que se planificó el casamiento contrastó con la visibilidad que tuvo Yamila Piñero durante su etapa en ‘Combate’, un programa que la posicionó como una de las participantes más reconocidas del formato. Durante su paso por el ciclo, su imagen se asoció a la competencia televisiva y al espectáculo, situación que cambió tras su alejamiento de los medios.

Yamila Piñero se casó el 31 de enero.

Priorizaron la intimidad

La pareja eligió priorizar la intimidad y el entorno cercano, evitando la difusión previa del evento y cualquier tipo de cobertura mediática. La decisión, que sorprendió a seguidores, fue recibida con mensajes de felicitación y muestras de apoyo en redes sociales, donde los usuarios valoraron la reserva y el estilo personal de la celebración.

Yamila Piñero y Pablo Javier Feld mantienen una relación desde hace varios años, aunque ambos habían optado por mantener su vida privada fuera del alcance de la prensa y de los medios de farándula. La publicación de las fotos, lejos de los escenarios elaborados habituales en el ambiente del espectáculo, reflejó una elección consciente de resguardar su vida familiar.

Yamila Piñero

En la actualidad, Piñero reside en Argentina y se mantiene alejada de la televisión. Su actividad pública se limita a publicaciones esporádicas en redes sociales, donde comparte aspectos puntuales de su vida cotidiana. El casamiento con Feld representa un nuevo capítulo personal, marcado por el bajo perfil y la prioridad de los vínculos cercanos.

La reacción de los seguidores de Yamila Piñero en redes sociales fue positiva, con mensajes de buenos deseos y reconocimiento por la decisión de celebrar el enlace en un entorno privado. Las fotografías, que muestran a la pareja sumamente feliz en el campo santafesino, se viralizaron rápidamente y generaron múltiples comentarios sobre el cambio de etapa de la exconcursante de ‘Combate’.

Por el momento, Piñero no ha dado declaraciones públicas sobre posibles proyectos futuros en el medio televisivo o digital. Hasta el momento, su prioridad continúa siendo la vida en familia y el resguardo de su privacidad, a diferencia del perfil público que mantuvo durante su paso por la televisión peruana.

Yamila Piñero fue una de las principales figuras de 'Combate'. Facebook/Yamila Piñero