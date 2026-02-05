Perú

Santi Lesmes descarta ser el representante de Pol Deportes: “Yo soy el tío”

El conductor de ‘Arriba mi Gente’ se pronunció ante los cuestionamientos por darle alojo a Clíver Huamán durante su estadía en Lima

El conductor de ‘Arriba mi Gente’ se pronunció ante los cuestionamientos por darle alojo a Clíver Huamán durante su estadía en Lima | TikTok

Santi Lesmes enfrenta nuevamente la mirada pública por su relación con Clíver Huamán, más conocido como Pol Deportes. El conductor de ‘Arriba mi Gente’ permitió que el joven narrador deportivo y su hermano se quedaran en su casa durante su paso por Lima. Esta situación generó preguntas y sospechas sobre los motivos del conductor, especialmente por la cercanía que mantiene con el joven, que se ha vuelto muy popular en redes.

En medio de los rumores, Lesmes fue consultado de forma directa sobre si actúa como representante de Pol Deportes. “No (soy el representante), para nada. Yo soy el Tío Santi”, respondió, descartando cualquier vínculo profesional o interés económico.

La convivencia de Clíver y su hermano con Lesmes motivó aún más comentarios. El conductor aclaró que el joven no vive solo con él y que la presencia de ambos responde a una situación de confianza y apoyo familiar.

“Pol Deportes no vive solo conmigo. Pol Deportes vive también con su hermano. Cuando yo digo que vive conmigo es porque también es un menor de edad y no tenemos por qué dar más detalles de los que tiene su familia y tengo yo en este caso o mi mujer”, afirmó.

La relación entre ambos ha sido cuestionada, sobre todo porque algunos consideran que Lesmes podría estar buscando aprovecharse de la fama creciente de Pol Deportes. El presentador negó que exista algún interés oculto.

“No necesito colgarme de la fama de nadie. Lo que sí me va a quedar a mí es que este niño tiene 16 años para 17 y este niño el año que viene cuando cumpla 18 ya tomará sus decisiones, yo estaré al lado de él lo que quiera. Y en 20 años cuando este niño sea un crack, a mí me quedará la cosa de decir yo fui el que lo llevé a España”, sostuvo.

Santi Lesmes y Pol Deportes
Santi Lesmes y Pol Deportes (Instagram)

Pol Deportes apoya a Santi Lesmes y aclara su papel tras las críticas

Pol Deportes decidió defender públicamente a Santi Lesmes tras la ola de críticas y suspicacias sobre el conductor. El joven narrador afirmó que el apoyo recibido fue clave para su adaptación en Lima y para impulsar sus proyectos personales.

El respaldo de Pol se hizo visible luego de que se pusiera en duda la gestión de su carrera y se mencionaran promesas incumplidas, como el esperado encuentro con Lionel Messi. Estas situaciones alimentaron especulaciones sobre las intenciones de Lesmes.

Ante ese escenario, Pol tomó la palabra y dijo: “Es cierto que no van a faltar malas personas. Gracias a Dios, Dios me puso a una buena persona que me está ayudando, que ya tenemos un equipo ahora. Tenemos un camarógrafo, una de marketing y todo eso. Pero nosotros muy felices. Mis padres también agradecidos con el tío Santi por el apoyo”.

El joven narrador deportivo se pronunció en medio de los comentarios negativos contra el presentador de televisión. Aclaró que él no se encarga de sus negociaciones de trabajo | TikTok

Pol Deportes dejó en claro que la gestión profesional de su carrera y los temas económicos ya no dependen directamente de Lesmes. “Pero en el tema de las negociaciones o para cualquier cosa, lo ve el equipo de marketing”, indicó. Así, marcó distancia entre la convivencia familiar y la administración de sus proyectos, diferenciando el acompañamiento personal de Lesmes del manejo comercial de su imagen.

El joven también destacó que ahora trabaja en nuevos proyectos, como la creación de su canal de YouTube, y reiteró que tanto él como su familia mantienen su gratitud hacia Lesmes. “Mis padres también agradecidos con el tío Santi por el apoyo”, insistió Pol.

De esta forma, Pol Deportes buscó cortar con las especulaciones sobre manipulaciones o intereses ocultos. Insistió en que la relación con Lesmes se basa en el acompañamiento, la guía y el respaldo en una etapa clave de su vida, lejos de su hogar y bajo la atención pública.

