Perú

Rafael López Aliaga afirma que pudo ordenar un atentado contra José Luna por sus críticas: “Pero no, soy gente”

El líder de Renovación Popular sostuvo que pudo ordenar una agresión contra el congresista y fundador de Podemos, pero evitó responderle directamente, ya que considera que ha sido difamado por él

Fuente: Rafael López Aliaga/YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que tuvo la posibilidad de ordenar un ataque contra el congresista y también aspirante presidencial de Podemos Perú, José Luna, como respuesta a los cuestionamientos formulados en su contra en los últimos días.

“Mi gente ha podido hacerlo puré ayer, pero ha pasado tranquilito a su carro, nadie le ha hecho nada. Esa es la forma civilizada de tratarnos. Se respeta la persona, se discrepan las ideas, pero no se le ha hecho nada”, declaró en una rueda de prensa desde Ilo, donde mencionó que incluso coincidió con su principal rival político durante un vuelo a Tacna.

El exalcalde de Lima subrayó que, aunque tenía la opción de ordenar una agresión, optó por el respeto. “Inclusive he podido dar la orden: háganlo chicharrón, pero no, yo soy gente, no sé si lo haría lo mismo conmigo”, sostuvo.

Luna, quien anunció que iniciará acciones legales contra López Aliaga, contó días atrás un episodio relacionado con la familia del fallecido exburgomaestre Luis Castañeda Lossio, mentor político del líder de Renovación Popular.

López Aliaga rechazó las acusaciones de Luna y defendió su relación con Castañeda Lossio, afirmando que lo apoyó económicamente y en su liberación

“Él se apropió del partido de Lucho Castañeda y no es una cuestión anecdótica (...) El día que se veló a Lucho Castañeda en la municipalidad de Lima, estábamos sus amigos llorando ahí junto a su ataúd. Decenas de amigos que son testigos y al gordito no lo dejaron entrar. Mandó su arreglo floral y su hijo agarró el arreglo floral, lo destrozó, lo despedazó y lo tiró a la basura”, relató el fundador de Podemos.

“Hay decenas de testigos, decenas. Y así como esa historia, hay otros casos que podría contar junto con decenas de testigos (...) Hay cosas que indignan. Yo le pido las disculpas y los permisos a los hijos de Lucho, que francamente fueron atropellados y abusados por un desgraciado que no tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene alma”, añadió.

Consultado sobre estas declaraciones, López Aliaga afirmó que no responderá a difamaciones. “(Soy) la persona que más ha ayudado a Lucho Castañeda, que fue a pelear, sacar de la cárcel a un hombre con cáncer, que puso cien mil soles de caución, de mi plata, para que el señor salga y muera en su casa, que puso los médicos para que lo atiendan, que se preocupó permanentemente para el señor tenga cuidados antes de morir, y después le he rendido homenajes muchísimas veces”, explicó.

Recordó seguidamente que Luna enfrenta acusaciones fiscales por presuntamente liderar una organización que, desde 2014, buscó controlar ilegalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la “inscripción fraudulenta” de su formación política.

López Aliaga recordó que Luna enfrenta un proceso fiscal por presuntamente liderar una organización criminal que buscó controlar ilegalmente la ONPE y el CNM, con un pedido de 22 años y ocho meses de prisión

Por este caso, el Ministerio Público solicitó para el legislador 22 años y ocho meses de prisión por organización criminal y cohecho activo específico, además de tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Ante una pregunta sobre un supuesto problema de alcoholismo, López Aliaga respondió de manera sarcástica: “En la noche lo espero en mi hotel y nos tiramos de una tranca hasta mañana, caballero. Usted traiga el trago nomás y la pasamos lindo”, contestó al periodista.

Rafael López AliagaJosé LunaElecciones 2026peru-politica

