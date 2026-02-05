Qué se celebra el 5 de febrero en el Perú: los hitos que definieron la identidad política y cultural del Perú

La jornada es recordada como un día que marcó alianzas independentistas, gestas militares, nacimientos y fallecimientos de figuras notables, así como visitas papales que influyeron en diferentes ámbitos del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 5 de febrero reúne hitos clave de la historia peruana. En 1819 se firmó la alianza entre Chile y las Provincias Unidas que impulsó la Expedición Libertadora del Perú.

En 1882, Andrés Avelino Cáceres resistió al ejército chileno en el combate de Pucará, iniciando la ofensiva de la Breña. La fecha también recuerda el nacimiento del compositor Raúl Calle Pacheco en 1920 y el fallecimiento de Nicanor Casas Aguayo en 1931 y del médico Max González Olaechea en 1946.

En 1985 culminó la visita de Juan Pablo II, y en 1992 murió Nicomedes Santa Cruz, figura central de la cultura afroperuana.

5 de febrero de 1819 - Tratado de alianza de Chile y las Provincias Unidas que impulsó la Expedición Libertadora del Perú<b> </b>

El acuerdo firmado en Buenos Aires unió a Chile y las Provincias Unidas para financiar la Expedición Libertadora que selló el destino del Perú. (BNP)

El 5 de febrero de 1819 Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaron en Buenos Aires un tratado decisivo. El acuerdo selló una alianza política y militar para financiar y ejecutar la Expedición Libertadora del Perú, bajo el liderazgo de José de San Martín.

Ambos gobiernos asumieron costos de escuadra y ejército, acordaron mecanismos amistosos de pago y garantizaron la independencia del nuevo Estado peruano tras la derrota realista.

El pacto permitió coordinar esfuerzos entre Santiago y Buenos Aires y aceleró los preparativos que culminaron con el zarpe de 1820 que definieron la independencia sudamericana final.

5 de febrero de 1882 - Primer combate de Pucará: Cáceres frena avance chileno y activa la resistencia en la Breña

En Junín, Cáceres resistió a fuerzas chilenas superiores y marcó el inicio de la estrategia de hostigamiento en la Campaña de la Breña. (Centro de Estudios Históricos Militares del Perú)

El 5 de febrero de 1882, en el marco de la Campaña de la Breña, Andrés Avelino Cáceres condujo al Ejército del Centro en el primer combate de Pucará, en Junín, frente a tropas chilenas superiores en número y armamento.

Tras la ocupación de Lima, el jefe peruano reorganizó fuerzas en la sierra central con apoyo campesino.

En Pucará resistió el ataque dirigido por Del Canto, empleó una defensa firme con unidades como el Zepita y ejecutó una retirada ordenada hacia Marcavalle. La acción frenó el avance enemigo e inauguró una etapa de hostigamiento sostenido.

5 de febrero de 1920 - Raúl Calle Pacheco, voz y pluma del vals criollo peruano nacido en Catacaos

Desde Catacaos, Raúl Calle Pacheco emergió como una voz fundamental del cancionero criollo con obras que perduran hasta hoy. (surquillanomiraflorino.blogspot.com)

Raúl Calle Pacheco nació el 5 de febrero de 1920 en Catacaos, Piura, y se consolidó como una figura clave del cancionero criollo peruano. Hijo del músico Julio Medardo Calle, desarrolló una carrera versátil como compositor, locutor y libretista, además de destacar como galán radial.

Su obra incluye valses que alcanzaron amplia difusión y permanencia, entre ellos Yo te perdono, Ilusión, Peregrino, Falso querer y Compasión.

Su sensibilidad musical y dominio del lenguaje popular marcaron una época en la radiodifusión y la creación criolla. Falleció el 27 de noviembre de 1991, dejando un legado influyente en la memoria musical peruana.

5 de febrero de 1931 — Fallece Nicanor Casas Aguayo, precursor del vals criollo

Casas Aguayo dejó un repertorio influyente que consolidó la música criolla en una época dominada por ritmos extranjeros. (Runa Chay)

El 5 de febrero de 1931 murió Nicanor Casas Aguayo, uno de los primeros compositores de la música criolla peruana. Autor de valses como Amoroso, El enamorado, Elisa y Esther, su obra también incluye piezas como Las guerrillas del amor y Recuerdos de Arica, que marcaron época en el repertorio popular.

Casas Aguayo nació en Barrios Altos, Lima, y desarrolló su labor musical en un contexto en que predominaban influencias foráneas sobre los géneros autóctonos.

A pesar de controversias sobre la autoría de algunos temas, su trayectoria dejó huella en la canción criolla y su legado continuó con compositores como su sobrino Pablo Casas Padilla.

5 de febrero de 1946 — Reconocido médico y docente peruano Max González Olaechea falleció

La medicina peruana perdió a uno de sus referentes académicos y científicos con la muerte de Max González Olaechea. (BNP)

Maximiliano González Olaechea, prominente médico y profesor universitario peruano, murió el 5 de febrero de 1946 en Ica a los 78 años. Fue formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desempeñó un papel clave en la medicina nacional como clínico y catedrático de diversas especialidades.

Ocupó en tres ocasiones la decanatura de la Facultad de Medicina y fue pionero en la enseñanza de la semiología clínica. González Olaechea también se destacó por introducir técnicas como la punción lumbar y por utilizar el electrocardiógrafo en el país.

Presidió la Academia Nacional de Medicina y fue el primer latinoamericano miembro honorario de la American Academy of Medicine en Nueva York.

5 de febrero de 1985 — Juan Pablo II se despide del Perú

La visita papal concluyó tras convocar multitudes y dejar mensajes de unidad en medio de una etapa crítica para el país. (El Peruano)

El 5 de febrero de 1985 marcó el cierre de la primera visita del papa Juan Pablo II al Perú, parte de un recorrido apostólico que inició el 1 de febrero y abarcó varias ciudades del país.

El pontífice recorrió Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo, Callao e Iquitos, llevando mensajes de fe, consuelo y unidad en un contexto de violencia interna y dificultades económicas.

Su presencia congregó a multitudes en misas y encuentros con fieles de todas las edades, incluidas ceremonias en Villa El Salvador y encuentros con jóvenes. La visita fortaleció la fe católica y dejó una profunda impresión en la sociedad peruana de la época.

5 de febrero de 1992 — Fallece Nicomedes Santa Cruz, decimista y difusor de la cultura afroperuana

La muerte de Nicomedes Santa Cruz significó una pérdida mayor para la difusión de la décima y la cultura afroperuana. (Andina)

Nicomedes Santa Cruz Gamarra murió el 5 de febrero de 1992 en Madrid a los 66 años tras una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón.

Nacido en Lima en 1925, fue un poeta, músico y etnomusicólogo peruano que se destacó por promover la tradición de la décima y la música afroperuana. Tras empezar como herrero, se dedicó a viajar por Perú y Latinoamérica para difundir su arte y colaboró con su hermana en la revitalización del folclore afroperuano.

Su labor incluyó actuaciones teatrales, piezas radiales, publicaciones y trabajos académicos sobre ritmos y tradiciones. Santa Cruz dejó un legado profundo en la identidad cultural peruana.