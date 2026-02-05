Economía

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

El desplome de la principal criptomoneda arrastra a otros tokens y genera nuevas liquidaciones en el mercado, mientras aumenta la aversión al riesgo y los inversores se mantienen expectantes ante la falta de un rebote técnico

La cotización de Bitcoin cayó
La cotización de Bitcoin cayó 8,79% en las últimas 24 horas y perdió 40% desde su valor máximo, según Coinmarketcap (Reuters)

El mercado de criptomonedas enfrenta una de sus jornadas más tensas del año tras la caída de Bitcoin por debajo de los 70.000 dólares. La principal cripto por capitalización de mercado se ubicó en 69.364,88 dólares a las 10 de la mañana de Buenos Aires, según datos de Coinmarketcap. Esta cifra representa una baja acumulada de 40% desde el máximo histórico alcanzado en noviembre de 2025, cuando el precio llegó a 115.000 dólares.

La corrección de Bitcoin impacta con fuerza en el resto del ecosistema digital. Ethereum cotizó en 2.057,40 dólares, con una caída de 8,15% en las últimas 24 horas. BNB se negoció a 675,76 dólares, mientras XRP retrocedió hasta 1,36 dólares y Tether mantuvo la paridad con el dólar en 0,9979 dólares. Todas las cifras corresponden a Coinmarketcap y reflejan la volatilidad que domina el segmento.

El retroceso de Bitcoin arrastró consigo a otros tokens de alta capitalización. El índice CoinMarketCap 20, que agrupa a los principales activos digitales, cayó 9% en la última jornada y acumuló una baja de 22,49% en la última semana. El volumen negociado en el mercado de Bitcoin superó los 89.600 millones de dólares en 24 horas. En Ethereum, el monto operado alcanzó 54.537 millones de dólares, reflejando el clima de aversión al riesgo.

La presión vendedora se intensificó luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el gobierno no tiene autoridad para comprar Bitcoin ni otras criptomonedas. Bessent, quien preside el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC), descartó cualquier posibilidad de rescate estatal. Estas declaraciones profundizaron la debilidad de las cotizaciones e incrementaron la desconfianza entre los operadores.

En paralelo, el mercado experimentó una ola de liquidaciones forzadas. Más de 800 millones de dólares en posiciones apalancadas se cerraron en 24 horas debido a la caída de precios y a la falta de garantías. El interés abierto en futuros y derivados descendió a 103.000 millones de dólares, mientras las opciones sobre Bitcoin y Ethereum reflejaron un pico de temor, con las opciones de venta negociándose con primas elevadas respecto a las de compra.

El índice de Miedo y Avaricia de las criptomonedas se desplomó a 11 puntos, el nivel más bajo del año, señalando un sentimiento extremadamente bajista. En episodios anteriores de mercado, situaciones similares impulsaron consolidaciones y nuevas caídas. Analistas de plataformas de trading destacaron el rol de las ventas en derivados y la exposición a posiciones apalancadas como factores que amplificaron la volatilidad.

El panorama se complicó aún más por factores macroeconómicos y geopolíticos. La volatilidad del precio del petróleo aumentó ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que motivó un alejamiento de los inversores institucionales de los activos con mayor riesgo. La posibilidad de un alza en los precios del crudo suma presión inflacionaria a nivel global y condiciona el apetito de los fondos por alternativas especulativas como las criptomonedas.

El mercado de altcoins replicó la tendencia bajista. Monedas de privacidad como Monero y Zcash registraron caídas de hasta 7%. XRP perdió más del 10% en una sola jornada, luego de que se liquidaran 30 millones de dólares en posiciones. El token de la plataforma de derivados MYX resultó la excepción y avanzó 4% en 24 horas, acumulando un incremento de 56% en el año.

Durante la semana, la capitalización de mercado de Bitcoin retrocedió a 1,38 billones de dólares, mientras la oferta circulante se mantuvo en 19,98 millones de BTC. Ethereum mostró una capitalización de 248.315 millones de dólares, con 120,69 millones de ETH en circulación. En el caso de BNB, la cifra totalizó 92.147 millones de dólares y la oferta circulante alcanzó 136,35 millones de tokens. XRP sumó 83.012 millones de dólares en capitalización y 60,91 mil millones de unidades en circulación. Tether, por su parte, sostuvo una capitalización de 185.340 millones de dólares, con 185,71 mil millones de monedas emitidas.

La reacción de los inversores se concentró en la liquidación de posiciones y en la reducción del apalancamiento. Los operadores priorizaron el cierre de estrategias de riesgo mientras el flujo de nuevos fondos permaneció limitado. El informe de Coinmarketcap registró que la caída de Bitcoin y Ethereum superó el 8% en las últimas 24 horas, acompañada por un descenso de más del 20% en la semana.

La secuencia de bajas llevó a que Bitcoin acumule pérdidas durante cuatro meses consecutivos, una racha negativa que no se observaba desde el ciclo bajista de 2022. Los estrategas de firmas de análisis técnico señalaron que el nivel de 73.000 dólares funcionó como soporte hasta el reciente quiebre y que no se detectaron movimientos significativos de recompras en el corto plazo. La falta de catalizadores y la persistencia de riesgos sistémicos limitaron la posibilidad de una recuperación inmediata.

En el segmento de derivados, las tasas de financiamiento anualizadas para varios altcoins se volvieron negativas, reflejando un mayor apetito por apuestas bajistas. Los spreads de opciones continuaron favoreciendo a las ventas, con operaciones de venta a gran escala dominando el flujo en plataformas especializadas. El CoinDesk 20, índice centrado en Bitcoin, cedió 8,34% en 24 horas, mientras el CoinDesk 80, compuesto principalmente por altcoins, retrocedió 5,92%.

La reacción de los grandes operadores, conocidos como whales, también influyó en el deterioro del mercado. Desde octubre, ventas masivas y liquidaciones forzadas impactaron en la estructura de precios de Bitcoin y otros activos. El clima de incertidumbre se mantuvo en el cierre de la jornada, con los inversores atentos a la evolución de los soportes técnicos y al desarrollo de nuevos eventos macroeconómicos.

