El precio de Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic

Bitcoin tocó su nivel más bajo desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, borrando las ganancias acumuladas desde la victoria electoral del presidente estadounidense favorable a las criptomonedas. La principal moneda digital continuó su descenso de casi cuatro meses y cayó por debajo de los USD 74.424,95, el precio más bajo de 2025, registrado inicialmente el 7 de abril tras el anuncio de nuevas tarifas comerciales por parte de Trump, que alteraron los mercados financieros globales.

Durante la jornada del martes, Bitcoin llegó a perder hasta un 7% y se ubicó en USD 72.877, su valor más bajo desde el 6 de noviembre de 2024, antes de recuperar parte del terreno y situarse en USD 76.000 a las 15:35 en Nueva York. En lo que va del año, la criptomoneda acumula una caída cercana al 14%. Bohan Jiang, operador sénior de derivados en FalconX, señaló que muchos inversores intentaron aprovechar la baja anticipando un rebote por encima de los USD 80.000, pero la persistente debilidad del mercado forzó liquidaciones que aumentaron la presión bajista.

A pesar de un clima político favorable a las criptomonedas y el avance de la adopción institucional, Bitcoin ha retrocedido alrededor del 40% desde su máximo histórico alcanzado a principios de octubre. El desplome se intensificó luego de una ola de liquidaciones, el 10 de octubre, desencadenada por comentarios adicionales de Trump sobre aranceles, lo que eliminó USD 19 mil millones en apuestas apalancadas y dejó al mercado sin capacidad de recuperación.

El retroceso de Bitcoin ocurre en un contexto de volatilidad generalizada. El S&P 500 retrocedió desde máximos recientes debido a ventas en el sector tecnológico, mientras que el oro y la plata rebotaron tras una caída histórica de la semana anterior y los precios del petróleo aumentaron por renovados riesgos geopolíticos. En el mercado de derivados de criptomonedas, no se perciben catalizadores positivos de corto plazo y los indicadores señalan debilidad adicional. El interés abierto en futuros de criptomonedas cayó drásticamente el fin de semana, según datos de CME y Coinglass, y la tasa de financiación de los futuros perpetuos se volvió negativa, reflejando un aumento en las apuestas bajistas.

El uso de opciones de venta, contratos que protegen contra caídas, se ha moderado, pero la concentración de precios sugiere que el mercado mantiene su nerviosismo. Augustine Fan, socio de la plataforma SignalPlus, afirmó que el sentimiento en el sector cripto “toca fondo” y que la volatilidad resurgió tras un largo periodo de calma, con operadores buscando protección en un entorno claramente bajista.

La principal criptomoneda mundial perdió el terreno ganado tras la victoria electoral del presidente estadounidense, con un descenso que la llevó por debajo de los $74.424,95 y mantiene la presión bajista en los mercados. REUTERS/Edgar Su

Desde la reelección de Trump, Bitcoin se había mantenido por encima de los USD 75.000 gracias a las expectativas de políticas más amigables para la industria. Sin embargo, la presión bajista persiste desde octubre, y aunque hubo un breve repunte de casi el 7% durante la semana de Acción de Gracias, el ánimo inversor volvió a deteriorarse en diciembre.

Las preocupaciones de los inversores siguen elevadas ante el adverso panorama económico. Mientras tanto, las acciones no logran recuperarse debido a la baja tolerancia al riesgo y los temores persistentes de una burbuja en inteligencia artificial. Aunque algunos inversores institucionales mantienen posiciones, la participación minorista se ha reducido y grandes tenedores han vendido miles de millones de dólares en Bitcoin.

El índice MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, que sigue a los 50 activos digitales más pequeños dentro de una canasta de 100, también cayó casi un 70% en el último año. Las llamadas altcoins han tenido un desempeño inferior respecto a Bitcoin y Ether desde la aprobación estadounidense de productos cotizados en bolsa para ambas, lo que atrajo dinero institucional pero generó salidas de miles de millones por parte de inversores minoristas en noviembre.

Morten Christensen, operador y responsable de AirdropAlert.com, resumió la situación señalando que Bitcoin “aún se comporta como un activo de alto riesgo, no como oro digital”, aunque eso no implica que la tesis esté descartada, sino que todavía no se ha consolidado.

(Con información de Bloomberg)