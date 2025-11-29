Perú

Wilfredo Oscorima afirma que obra del complejo deportivo de Ayacucho avanza y agradece a Dina Boluarte: “Queríamos empezar rápidamente”

El gobernador de Ayacucho afirmó que el complejo Vencedores estará listo en octubre de 2026 y aseguró que la obra no está paralizada, sino que sufrió demoras por observaciones de la Contraloría y falta de presupuesto

El complejo deportivo Vencedores de Ayacucho sigue en construcción. Fuente: Canal N

Ayacucho inauguró los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, aunque dos infraestructuras deportivas permanecen inconclusas: el complejo deportivo Vencedores de Ayacucho y el hangar para logística. El gobernador regional Wilfredo Oscorima reconoció retrasos y atribuyó los inconvenientes a observaciones técnicas y falta de presupuesto, a pesar de que uno de los recintos se proyectó como eje del certamen internacional.

Actualmente, Ayacucho recibe a deportistas y delegaciones con tres sedes oficialmente habilitadas: el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán, el Complejo Deportivo Las Américas y el circuito de Campanayoq. Según Wilfredo Oscorima, estos escenarios cumplen con los estándares requeridos por los organismos internacionales y permiten que la región participe como anfitriona de cinco disciplinas deportivas dentro del programa bolivariano.

Sin embargo, la región aún tiene tareas pendientes. El complejo deportivo Vencedores de Ayacucho —destinado para recibir competencias internacionales— sigue en construcción con apenas un cuarto del avance físico y, según admitió la autoridad regional, la habilitación completa del hangar se postergó para después del inicio del certamen. El Gobierno Regional remarcó que estas obras continúan en marcha, pero no pudieron ser entregadas a tiempo.

Vencedores de Ayacucho: una obra emblemática que sigue sin terminar

El complejo deportivo Vencedores de Ayacucho fue anunciado como el símbolo de la expansión deportiva de la región. Actualmente, solo registra un 25 % de avance y dispone de 180 millones de soles de los 410 millones asignados. “Está en plena ejecución, no está paralizada la obra ni abandonada, está en plena ejecución”, remarcó Wilfredo Oscorima. Atribuyó la paralización temporal a observaciones de la Contraloría General de la República, que demoraron más de seis meses el proceso de licitación. El complejo se entregaría, según el nuevo cronograma, en octubre de 2026.

Wilfredo Oscorima asegura que el complejo Vencedores de Ayacucho no está paralizado y agradece a Dina Boluarte el apoyo para iniciar rápidamente la obra, que será inaugurada en 2026. Foto: Composición Infobae Perú

El gobernador reconoció que existieron observaciones administrativas, pero aseguró que se superaron, lo que permitió reactivar los trabajos. Sobre el desvío de 92 millones de soles inicialmente detectado por la Contraloría, Oscorima explicó que se debió a un error en el depósito y que finalmente la suma fue retornada a la fiduciaria, con los responsables sometidos a proceso administrativo.

Durante sus declaraciones, Oscorima agradeció públicamente a la presidenta Dina Boluarte por la transferencia inicial de fondos para el complejo deportivo y evitó vincular el avance del proyecto con aspectos personales relacionados al caso Rolexgate. “Tengo que agradecer públicamente a la presidenta Dina Boluarte, pues queríamos empezar la obra rápidamente”, afirmó Wilfredo Oscorima, quien además atribuyó los retrasos a las observaciones de la Contraloría General de la República y recalcó que la gestión de la obra responde a intereses institucionales y al compromiso con Ayacucho.

Juegos Bolivarianos iniciaron sin hangar

Uno de los puntos críticos es la culminación del hangar, fundamental para el traslado logístico de las delegaciones visitantes. El gobernador informó que el espacio estará disponible “en los próximos días”, aunque hasta ahora la obra no se ha entregado en su totalidad. “El hangar sí se está concluyendo, repito. Esto todavía se va a llevar a cabo en dos días. Ya está implementando. Quiero aclarar ello”, precisó Wilfredo Oscorima en declaraciones recogidas por Canal N.

El hangar de Ayacucho continúa sin habilitación total mientras se desarrollan los Juegos Bolivarianos. Fuente: Canal N

El gobernador aseguró que los trabajos continúan acelerándose en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad responsable de los equipamientos para competencia, mientras que el Gobierno Regional se encarga de la infraestructura base. Esta distribución de funciones ha generado cruces de versiones entre autoridades sobre los verdaderos alcances y límites de cada gestión.

La demora afecta la operatividad del evento y limita la capacidad logística de Ayacucho para recibir a los atletas y oficiales extranjeros con el estándar esperado. Para Oscorima, los escollos respondieron principalmente a procesos administrativos y transferencias técnicas, aunque sectores técnicos y deportistas han advertido las complicaciones de ejecutar un encuentro de esta magnitud sin un soporte aeroportuario a pleno.

Contexto: Juegos Bolivarianos, inauguración y expectativas locales

La ceremonia inaugural se celebró el sábado 22 de noviembre en el Estadio Las Américas, dando inicio a una edición que se extiende hasta el 7 de diciembre con pruebas en Lima, Ayacucho y otras ciudades. El Gobierno Regional recordó que la selección de competencias y escenarios sigue las pautas de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y el Comité Olímpico Peruano.

Las autoridades recalcaron la satisfacción expresada por directivos internacionales tras visitar los escenarios finalizados, aunque la comunidad local mantiene expectativas sobre la conclusión de las obras clave para el legado de Ayacucho. La organización reiteró su compromiso para culminar todas las obras y posicionar a la región como referente en infraestructura deportiva y eventos internacionales.

