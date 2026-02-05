Perú

Jesús Barco y Melissa Klug celebran una emotiva reconciliación con mensajes de amor en el cumpleaños de la empresaria

La influencer y el futbolista sorprendieron a sus seguidores al intercambiar tiernos mensajes de amor durante el cumpleaños de la Blanca de Chucuito, dejando claro que su unión está más fuerte que nunca

Guardar
Jesús Barco y Melissa Klug
Jesús Barco y Melissa Klug posan sonrientes frente a una decoración de cumpleaños con globos y un pastel, celebrando su emotiva reconciliación (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Jesús Barco y Melissa Klug vuelve a ocupar el centro de la atención mediática tras la confirmación pública de su reconciliación, sellada con un intercambio de mensajes cargados de afecto durante el cumpleaños número 42 de la empresaria. El futbolista utilizó sus redes sociales para dedicarle un saludo especial que disipó cualquier rumor de distanciamiento y evidenció el fortalecimiento del vínculo que los une, incluso en medio de un complejo escenario familiar.

Un cumpleaños marcado por la unión y el apoyo mutuo

El 3 de febrero, Melissa Klug celebró su cumpleaños rodeada de sus hijos y seres queridos en una reunión privada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dedicatoria que Jesús Barco publicó en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje, acompañado de un carrusel de fotos familiares, fue directo y reafirmó los sentimientos del futbolista hacia la madre de su hija menor.

“Feliz cumpleaños mi amor, solo quiero decirte que te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien. Gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por cómo eres en todo momento. Mi gorda, todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre. Te lo mereces”, escribió Barco, destacando la admiración y el respeto que siente por Klug.

La empresaria respondió rápidamente en la misma plataforma, confirmando así la reconciliación de la pareja: “Gracias, mi amor, por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca. Te amo y amo la familia que formamos”. Su mensaje reflejó la importancia que Barco tiene en su vida, especialmente en una etapa marcada por dificultades y exposición mediática.

Jesús Barco y Melissa Klug
Jesús Barco y Melissa Klug confirman reconciliación con un emotivo intercambio de mensajes de cumpleaños en redes sociales. (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de cumpleaños también contó con la presencia de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien asistió junto a sus hijas, lo que evidenció una mejora en la relación familiar tras episodios previos de tensión. Samahara compartió en redes sociales una foto junto a su madre y sus hijas, acompañada del mensaje: “Feliz cumpleaños, mamita linda. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te amamos, nonna”.

Reconciliación después de crisis familiar y el respaldo público

La confirmación del regreso sentimental ocurre en un contexto familiar especialmente delicado para Melissa Klug. En las últimas semanas, la empresaria se vio envuelta en la atención mediática por el caso de presunta agresión que involucra a su hija, Samahara Lobatón, y al cantante Bryan Torres. Esta situación generó una ola de mensajes de apoyo hacia Klug, tanto por parte de sus seguidores como de su entorno más cercano.

Jesús Barco, por su parte, ya había dado señales de acercamiento en días previos. El futbolista utilizó su cuenta de TikTok para dedicarle un mensaje en el que destacó la fortaleza con la que Klug afronta los desafíos personales y familiares.

“Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien, y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida, aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo, mi amor”, publicó Barco, dejando claro que su apoyo es incondicional.

La empresaria, aunque mantenía la postura pública de estar separada del futbolista, reconocía que ambos compartían tiempo por el bienestar de su hija en común. Sin embargo, los gestos públicos de Barco y la respuesta de Klug terminaron por confirmar el restablecimiento de la relación. “Gracias, mi amor, por ser mi soporte y no soltarme nunca”, reiteró la empresaria en su mensaje de cumpleaños.

Jesús Barco y Melissa Klug
Jesús Barco y Melissa Klug posan sonrientes con su hija en la celebración de cumpleaños de la empresaria (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de seguidores y figuras del espectáculo no se hizo esperar. En las redes sociales, los mensajes de felicitación y buenos deseos inundaron las publicaciones de la pareja, celebrando la noticia de su reconciliación y el ambiente de unión familiar en medio de la adversidad.

El cumpleaños número 42 de Melissa Klug se convirtió en un símbolo de reencuentro y fortaleza familiar. Además de los mensajes de Jesús Barco y Samahara Lobatón, otros hijos de Klug también dedicaron palabras de cariño en redes sociales, resaltando la figura materna y la importancia de la unidad en tiempos difíciles.

En declaraciones previas, Klug había manifestado su deseo de que su hija creciera en un entorno estable y con la presencia de ambos padres, más allá de la situación sentimental con Barco. La empresaria también dejó claro que su mayor anhelo es la felicidad de sus hijos y la resolución de los problemas familiares que han marcado el último año.

Temas Relacionados

Melissa KlugJesús Barcoperu-entretenimiento

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Youna conmueve al revelar el giro inesperado en su batalla contra la leucemia: “No quiero sentir más dolor en mi cuerpo”

El influencer reapareció en redes sociales para contar que su leucemia presentó nuevas mutaciones, lo que agravó su diagnóstico y lo llevó a hospitalizaciones, dolor intenso y cambios drásticos en su tratamiento

Youna conmueve al revelar el

Río Pisco incrementa su caudal, destruye 10 hectáreas de maíz y pone en riesgo hasta 800 hectáreas de otros cultivos

Las intensas precipitaciones han elevado los niveles de agua del río, lo que ha generado daños iniciales y expone a varios miles de productores a eventuales pérdidas y compromete la seguridad alimentaria local

Río Pisco incrementa su caudal,

Deuda coactiva: más de 1.100 empresas acumulan obligaciones por S/ 3.400 millones

La cobranza coactiva se ha convertido en una señal de alerta para la salud financiera de las empresas, al permitir a la Sunat aplicar medidas de cobro forzoso que impactan directamente en la liquidez, la operatividad y la relación con proveedores y entidades financieras

Deuda coactiva: más de 1.100

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Peruanos y paraguayos igualan sin goles tras el final del primer tiempo. El mejor del campo, por ahora, es Gaspar Gentile, quien fue muy peligroso por la banda. Sigue las incidencias del partidazo

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros defienden contrataciones de jóvenes

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

“El último comunicado es el válido”: ministro de Justicia descarta denunciar a la prensa, pero no explica doble pronunciamiento

Juanita Pastor, esposa del encarcelado Daniel Urresti, busca llegar al Senado: “Dejaré mi vida por sacarlo en libertad”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López se quiebra tras

Pamela López se quiebra tras denuncia de su ex amiga y cuestiona que su madre haya sido implicada: “jamás ha tenido problemas”

Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

María Pía Copello deja su programa de streaming por unos días y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Hombres G agota preventa en tiempo récord para su concierto en el Estadio Nacional: estas son las zonas aún disponibles

Luis Fernando Rodríguez se deshace en elogios para Yahaira Plasencia: “Su presencia irradia como el sol”

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Jesús Castillo reconoce matices entre Javier Rabanal y Jorge Fossati en Universitario: “El grupo lo ha tomado bien”

Rebaza Acosta se pronunció tras despido de Claudia Palza: el firme comunicado del club luego de tomar radical decisión

El gran sueño de Renato Espinosa: “Está la ilusión de la selección peruana, si se da sería increíble”

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026