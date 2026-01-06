Melissa Klug y Jesús Barco se dejan de seguir en Instagram tras su reciente reconciliación

De la reconciliación al distanciamiento: Melissa Klug y Jesús Barco otra vez en crisis. Infobae Perú / Captura TV - IG

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez por un gesto que, en tiempos de redes sociales, suele interpretarse como una señal inequívoca de crisis: ambos se dejaron de seguir en Instagram.

El hecho no pasó desapercibido para los seguidores de la farándula peruana, especialmente porque ocurre poco tiempo después de una mediática reconciliación, lo que ha reavivado las dudas sobre la verdadera estabilidad de su romance.

El reciente ‘unfollow’ llega cuando muchos creían que la pareja había encontrado un punto de equilibrio. Semanas atrás, la empresaria, y el futbolista Jesús Barco sorprendieron al aparecer juntos en el programa de la ‘Chola’, donde protagonizaron un emotivo momento televisivo.

En esa ocasión, Barco ofreció disculpas públicas por sus errores del pasado, en especial por el recordado ‘ampay’ en Huánuco, y selló su arrepentimiento con un beso frente a las cámaras, gesto que fue interpretado como una clara señal de reconciliación.

Durante esa aparición, ‘Blanca de Chucuito’ fue enfática al señalar que la relación no estaba terminada. Aseguró que ambos estaban “tratando de solucionarlo” y que el principal problema había sido la falta de comunicación, dejando entrever que, pese a las diferencias, el amor seguía presente. Aquellas declaraciones alimentaron la esperanza de una segunda oportunidad definitiva, sobre todo porque la pareja ya había superado crisis anteriores.

Sin embargo, el reciente distanciamiento virtual volvió a encender las alarmas. En un contexto donde las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida emocional de los personajes públicos, dejar de seguirse no es un detalle menor. Para muchos, se trata de un mensaje silencioso, una forma de marcar distancia sin necesidad de comunicados oficiales ni declaraciones directas.

La última gran crisis de la pareja se hizo pública en octubre de 2025, cuando Melissa Klug confirmó su separación tras la difusión de imágenes de Jesús Barco participando en una “encerrona” junto a amigos y otras mujeres en una piscina. En aquel momento, la empresaria chalaca no ocultó su molestia y calificó el episodio como una “crisis de pareja por falta de comunicación” y, sobre todo, como una “falta de respeto”, palabras que dejaron claro el impacto emocional que tuvo el hecho en su vida.

Pese a ese quiebre, el tiempo volvió a juntarlos. No era la primera vez. La historia de Melissa Klug y Jesús Barco ha estado marcada por idas y venidas constantes, convirtiéndose en una de las relaciones más comentadas del espectáculo local. La pareja se comprometió en 2021, un paso que hacía pensar en un futuro estable, pero desde entonces su romance ha atravesado múltiples altibajos, separaciones temporales y aparentes reconciliaciones.

Antes de la última ruptura oficial, ya habían sido vistos juntos en diversas ocasiones, lo que alimentó rumores de una reconciliación silenciosa. Incluso, a inicios de 2024, Samahara Lobatón, hija de Melissa, se refirió públicamente a Jesús Barco como el “novio y futuro esposo” de su madre, reforzando la idea de que el vínculo seguía vigente y encaminado hacia una etapa más sólida.

Las redes sociales han sido, sin duda, el escenario principal de estos vaivenes sentimentales. Cada publicación, cada mensaje indirecto y cada movimiento digital se convierte en material de análisis. Un ‘like’, un ‘unfollow’ o una frase aparentemente inocente basta para que se dispare la especulación. En el caso de Klug y Barco, este fenómeno se intensifica debido a los antecedentes de supuestas infidelidades y conflictos públicos que han acompañado su historia.

