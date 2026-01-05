Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

“El 2025 me transformó”: el potente mensaje de Melissa Klug tras no pasar el 2026 con Jesús Barco. Infobae Perú / Captura: IG

El inicio del 2026 encontró a Melissa Klug en una etapa de reflexión y cambios que no pasó desapercibida para sus seguidores. La empresaria decidió despedir el 2025 de una manera íntima, alejada de los escenarios habituales y, sobre todo, sin la compañía de Jesús Barco, padre de su última hija.

Esta ausencia, sumada a un mensaje profundamente simbólico compartido en redes sociales, volvió a colocar su relación sentimental en el centro de la atención pública.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ mostró cómo recibió el Año Nuevo rodeada exclusivamente de su círculo más cercano.

En las imágenes se le vio compartiendo momentos con sus hijas, nietas y amigos, en un ambiente familiar y sereno que contrastó con las celebraciones ostentosas de otros años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la notoria ausencia de Jesús Barco, quien no apareció en ninguna de las fotografías ni videos difundidos durante la noche.

Para muchos de sus seguidores, esta decisión no fue un detalle menor. Durante los últimos meses del 2025, Melissa y el futbolista habían sido vistos juntos en diversas ocasiones, lo que alimentó las versiones de una reconciliación tras una crisis que marcó profundamente su relación. Apariciones públicas, reuniones familiares y momentos compartidos parecían indicar que ambos habían optado por darse una nueva oportunidad. No obstante, la llegada del nuevo año sin Barco a su lado reavivó las especulaciones sobre un quiebre definitivo.

La empresaria no se limitó a compartir imágenes. Acompañó sus publicaciones con un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de principios y un punto de inflexión en su vida personal. “El 2025 me enseñó, me retó y me transformó. Hoy lo despido con mis hijas y abro el 2026 con fe, cambios positivos, abundancia y decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco”, escribió Melissa Klug, dejando entrever un proceso interno de aprendizaje y sanación.

¿Volvieron a terminar?

El texto, breve, pero contundente, fue leído por sus seguidores como una clara señal de que la empresaria ha decidido priorizar su tranquilidad emocional y el bienestar de su familia por encima de cualquier relación sentimental. La frase “decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco” se convirtió rápidamente en el eje de múltiples interpretaciones, muchas de ellas vinculadas directamente a su historia con Jesús Barco.

En medio de las reacciones, Melissa también se encargó de aclarar un detalle para evitar confusiones. Explicó que sus hijos varones no estuvieron presentes en la celebración debido a que optaron por recibir el Año Nuevo en el sur, acompañados de amigos. Esta precisión contrastó con el silencio absoluto respecto a Barco, sobre quien no hubo ninguna mención, ni directa ni indirecta, reforzando la percepción de que el futbolista ya no forma parte de su círculo inmediato.

Cabe recordar que la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atravesó uno de sus momentos más tensos meses atrás, cuando se difundieron imágenes del deportista en una piscina en Huánuco, rodeado de otras mujeres. El episodio desató una fuerte polémica mediática y puso en duda la estabilidad de la pareja. En ese entonces, la empresaria optó por el silencio, mientras las especulaciones crecían en redes y programas de espectáculos.

Con el paso de las semanas, la situación pareció calmarse. Ambos fueron vistos juntos en el cumpleaños de Samahara Lobatón, hija de Melissa, y también realizando compras familiares, escenas que muchos interpretaron como señales de un perdón y una reconciliación. Sin embargo, pese a estos acercamientos, el inicio del 2026 sugiere que la confianza no habría logrado restablecerse por completo.

Mientras Melissa Klug compartía su mensaje de cierre y renovación, Jesús Barco optó por mantener un perfil bajo en redes sociales. El futbolista no publicó imágenes ni mensajes que hicieran referencia a su situación sentimental o a la llegada del nuevo año junto a su pareja, lo que aumentó aún más la incertidumbre sobre el estado real de la relación.

Personas cercanas al entorno de la empresaria aseguran que ella se encuentra actualmente enfocada en sus proyectos personales y, especialmente, en el cuidado y bienestar de su última hija. Para Melissa, este nuevo año representaría una oportunidad para reorganizar prioridades, fortalecer vínculos familiares y tomar decisiones que le permitan avanzar con mayor serenidad.

