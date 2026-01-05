Perú

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

La empresaria compartió un mensaje cargado de reflexión y cambio que muchos interpretaron como el cierre de un ciclo amoroso

Guardar
“El 2025 me transformó”: el
“El 2025 me transformó”: el potente mensaje de Melissa Klug tras no pasar el 2026 con Jesús Barco. Infobae Perú / Captura: IG

El inicio del 2026 encontró a Melissa Klug en una etapa de reflexión y cambios que no pasó desapercibida para sus seguidores. La empresaria decidió despedir el 2025 de una manera íntima, alejada de los escenarios habituales y, sobre todo, sin la compañía de Jesús Barco, padre de su última hija.

Esta ausencia, sumada a un mensaje profundamente simbólico compartido en redes sociales, volvió a colocar su relación sentimental en el centro de la atención pública.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ mostró cómo recibió el Año Nuevo rodeada exclusivamente de su círculo más cercano.

“El 2025 me transformó”: el
“El 2025 me transformó”: el potente mensaje de Melissa Klug tras no pasar el 2026 con Jesús Barco. Infobae Perú / Captura: IG

En las imágenes se le vio compartiendo momentos con sus hijas, nietas y amigos, en un ambiente familiar y sereno que contrastó con las celebraciones ostentosas de otros años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la notoria ausencia de Jesús Barco, quien no apareció en ninguna de las fotografías ni videos difundidos durante la noche.

Para muchos de sus seguidores, esta decisión no fue un detalle menor. Durante los últimos meses del 2025, Melissa y el futbolista habían sido vistos juntos en diversas ocasiones, lo que alimentó las versiones de una reconciliación tras una crisis que marcó profundamente su relación. Apariciones públicas, reuniones familiares y momentos compartidos parecían indicar que ambos habían optado por darse una nueva oportunidad. No obstante, la llegada del nuevo año sin Barco a su lado reavivó las especulaciones sobre un quiebre definitivo.

La empresaria no se limitó a compartir imágenes. Acompañó sus publicaciones con un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de principios y un punto de inflexión en su vida personal. “El 2025 me enseñó, me retó y me transformó. Hoy lo despido con mis hijas y abro el 2026 con fe, cambios positivos, abundancia y decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco”, escribió Melissa Klug, dejando entrever un proceso interno de aprendizaje y sanación.

“El 2025 me transformó”: el
“El 2025 me transformó”: el potente mensaje de Melissa Klug tras no pasar el 2026 con Jesús Barco. Infobae Perú / Captura: IG

¿Volvieron a terminar?

El texto, breve, pero contundente, fue leído por sus seguidores como una clara señal de que la empresaria ha decidido priorizar su tranquilidad emocional y el bienestar de su familia por encima de cualquier relación sentimental. La frase “decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco” se convirtió rápidamente en el eje de múltiples interpretaciones, muchas de ellas vinculadas directamente a su historia con Jesús Barco.

En medio de las reacciones, Melissa también se encargó de aclarar un detalle para evitar confusiones. Explicó que sus hijos varones no estuvieron presentes en la celebración debido a que optaron por recibir el Año Nuevo en el sur, acompañados de amigos. Esta precisión contrastó con el silencio absoluto respecto a Barco, sobre quien no hubo ninguna mención, ni directa ni indirecta, reforzando la percepción de que el futbolista ya no forma parte de su círculo inmediato.

Cabe recordar que la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atravesó uno de sus momentos más tensos meses atrás, cuando se difundieron imágenes del deportista en una piscina en Huánuco, rodeado de otras mujeres. El episodio desató una fuerte polémica mediática y puso en duda la estabilidad de la pareja. En ese entonces, la empresaria optó por el silencio, mientras las especulaciones crecían en redes y programas de espectáculos.

“El 2025 me transformó”: el
“El 2025 me transformó”: el potente mensaje de Melissa Klug tras no pasar el 2026 con Jesús Barco. Infobae Perú / Captura: IG

Con el paso de las semanas, la situación pareció calmarse. Ambos fueron vistos juntos en el cumpleaños de Samahara Lobatón, hija de Melissa, y también realizando compras familiares, escenas que muchos interpretaron como señales de un perdón y una reconciliación. Sin embargo, pese a estos acercamientos, el inicio del 2026 sugiere que la confianza no habría logrado restablecerse por completo.

Mientras Melissa Klug compartía su mensaje de cierre y renovación, Jesús Barco optó por mantener un perfil bajo en redes sociales. El futbolista no publicó imágenes ni mensajes que hicieran referencia a su situación sentimental o a la llegada del nuevo año junto a su pareja, lo que aumentó aún más la incertidumbre sobre el estado real de la relación.

Personas cercanas al entorno de la empresaria aseguran que ella se encuentra actualmente enfocada en sus proyectos personales y, especialmente, en el cuidado y bienestar de su última hija. Para Melissa, este nuevo año representaría una oportunidad para reorganizar prioridades, fortalecer vínculos familiares y tomar decisiones que le permitan avanzar con mayor serenidad.

Navidad 2025 en la farándula
Navidad 2025 en la farándula peruana. Melissa Klug.

Temas Relacionados

Melissa KlugJesús Barcoperu-entretenimiento

Más Noticias

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Un video viral mostró el antes y después de la propiedad, que pasó de ser una vivienda de dos pisos a una moderna residencia de cuatro niveles frente al mar

Gisela Valcárcel abre las puertas

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Influencer compartió el incómodo momento en redes sociales y no dudó en cuestionar la decisión del futbolista al permitir el corte improvisado

Melissa Paredes se indigna con

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

La exartista cómica aclaró que la química en pantalla con el actor argentino no traspasa la ficción y recordó que él mantiene una relación con Macla Yamada

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

José Peláez, Gisela, JB, Cristian Rivero, Magaly Medina y más encabezaron los anuncios que marcaron el rumbo de la TV nacional, junto al regreso de formatos icónicos como ‘Yo Soy’, en un año que dejó claro que la pantalla chica apostó por rostros conocidos y propuestas ya consolidadas

Los regresos más esperados de

Qué se celebra el 5 de enero en el Perú: una fecha clave para los giros políticos y sociales

A lo largo de la historia peruana, el 5 de enero ha sido escenario de episodios que redefinieron el rumbo del país, abarcando desde cambios de liderazgo hasta hitos en el desarrollo económico y cultural

Qué se celebra el 5
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatura de Marisol Pérez Tello

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel abre las puertas

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”