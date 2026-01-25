Puentes peatonales en la Vía Expresa Sur llegan tarde: Municipalidad de Lima inicia obras tras muerte de adulta mayor

Una mujer tuvo que morir atropellada. Vecinos y peatones que deben circular por la Vía Expresa Sur denuncian desde hace meses la falta de señalización y de seguridad en la recientemente inaugurada obra municipal. Conductores imprudentes hacen que lo que antes era una tarea cotidiana hoy represente un riesgo de vida para cualquier persona que intente cruzar la vía.

Hace menos de una semana, una adulta mayor de 70 años murió atropellada por un vehículo mientras intentaba cruzar la Vía Expresa Sur. Según testigos, el chofer iba a una velocidad excesiva.

Tras este lamentable incidente y la constante protesta de los vecinos de la zona, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que, luego de una coordinación permanente con el alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce, se inició la instalación de puentes peatonales provisionales.

Desde el 23 de enero, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE) inició las obras anunciadas por el burgomaestre.

Vía Expresa Sur: tragedia fuerza inicio de obras de puentes peatonales

Puentes provisionales que no convencen a los vecinos

Sin embargo, varios vecinos de la zona han expresado su disconformidad con el diseño de estas estructuras temporales. Para ellos, los puentes no han sido pensados para todos los peatones, en especial para personas adultas mayores o con movilidad reducida.

Una de las vecinas cuestionó directamente la falta de accesibilidad en estos puentes, en declaraciones a TV Perú: “Lo que han debido hacer es proyectar los puentes, pero con ascensor. Personas mayores, ¿cómo hacen con el puente? Suben ocho o nueve metros para bajar al otro lado. No me parece”, señaló.

Para muchos residentes, estas estructuras provisionales resuelven parcialmente el problema, pero no atienden la diversidad de usuarios que circulan diariamente por el sector.

Otros vecinos subrayan que la necesidad de puentes peatonales era evidente desde la inauguración de la vía. “Necesitamos puente peatonal. Queremos la luz acá, porque nosotros cruzamos la iglesia”, expresó otro residente, aludiendo no solo a la falta de infraestructura para cruzar, sino también a la carencia de iluminación en puntos clave del recorrido.

La oscuridad como un riesgo permanente

La falta de iluminación en horas de la noche se ha convertido en uno de los factores de riesgo más críticos en la Vía Expresa Sur. La oscuridad incrementa la probabilidad de accidentes o atropellos cuando un peatón intenta cruzar la vía, especialmente en tramos donde no existen semáforos ni pasos señalizados.

Durante la noche, la visibilidad es limitada tanto para conductores como para peatones. Esto obliga a muchos vecinos a cruzar la vía en condiciones precarias, exponiéndose al tránsito veloz de vehículos. La inseguridad no solo es vial, sino también ciudadana, pues la escasa iluminación genera una sensación de vulnerabilidad.

Una vecina describió el temor que siente al transitar por la zona en horario nocturno. “A mí me da un poquito de miedo, la verdad. A veces en la noche como que no hay seguridad y tienes que cruzar a la deriva, literalmente”, afirmó.

Inspectores en riesgo y obras de alumbrado en marcha

Mientras se instalan los puentes provisionales y se planifican los definitivos, la seguridad en la Vía Expresa Sur recae en gran medida sobre los inspectores de tránsito de la municipalidad de Surco. Provistos de un silbato y barras luminosas, ellos tienen la responsabilidad de detener el tránsito vehicular para permitir el cruce de peatones en determinados puntos de la vía.

Esta labor también los expone a riesgos considerables, ya que deben ubicarse en una vía rápida con alto flujo de vehículos. Incluso, una trabajadora municipal ya fue atropellada en esta misma vía. Su presencia no puede evitar nuevos accidentes y solo es una medida temporal que no reemplaza la necesidad de infraestructura permanente y señalización adecuada.

Ante este escenario, EMAPE anunció que ya está implementando el alumbrado público en la zona. Los trabajos se vienen ejecutando en los tramos comprendidos entre la avenida Paseo de la Castellana y la avenida Ayacucho, con el objetivo de mejorar la visibilidad nocturna y reducir el riesgo de atropellos.