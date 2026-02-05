Perú

Gobierno declara el estado de emergencia por 60 días en más de 170 distritos por lluvias

Decreto Supremo declara la emergencia en 21 regiones para realizar acciones que reduzcan el peligro por la intensidad de las precipitaciones a nivel nacional

Decreto Supremo declara la emergencia en 21 regiones para realizar acciones que reduzcan el peligro por la intensidad de las precipitaciones a nivel nacional

El gobierno del presidentente José Jerí decretó el estado de emergencia en 21 regiones y más de 170 distritos a causa de las intensas lluvias que se experimentan a nivel nacional durante el periodo de verano 2026.

El decreto supremo emitido esta noche como parte de la Edición Extraordinaria del Diario El Peruano incluye a casi todas las regiones del Perú como parte de un periodo de 60 días en los que cada autoridad, además del gobierno nacional, debe realizar “ medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias” para reducir el “muy alto riesgo” existente y que amenaza la seguridad de los ciudadanos.

La norma menciona directamente a las regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali como parte del estado de emergencia, que entra en vigencia desde mañana, 5 de febrero y se extenderá hasta abril del 2026.

Decreto Supremo declara la emergencia en 21 regiones para realizar acciones que reduzcan el peligro por la intensidad de las precipitaciones a nivel nacional

Más de 170 distritos en emergencia

El documento legal también detalla qué zonas específicas de cada región están inlcuidas en esta medida excepcional. En total serán 179 distritos los que estarán bajo la supervición de instituciones como el Minsa, Midagri, Mininter, MVCS, MTC, Minem, MIMP, Midis, además del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para desarrollar las acciones necesarias de prevención.

El detalle de los 179 distritos se encuentra en el Decreto Supremo Nº 019-2026-PCM, pero a nivel general, los territorios se distribuyen de la siguiente manera por cada región:

  • Amazonas - 10 distritos
  • Áncash - 2 distritos
  • Apurimac - 16 distritos
  • Arequipa - 19 distritos
  • Ayacucho - 10 distritos
  • Cajamarca - 20 distritos
  • Huancavelica - 15 distritos
  • Huánuco - 1 distritos
  • Ica - 4 distritos
  • Junin - 2 distritos
  • La Libertad - 9 distritos
  • Lambayeque - 10 distritos
  • Lima - 15 distritos
  • Loreto - 7 distritos
  • Moquegua - 2 distritos
  • Pasco - 1 distritos
  • Piura - 8 distritos
  • San Martín - 17 distritos
  • Tacna - 3 distritos
  • Tumbes - 4 distritos
  • Ucayali - 4 distritos

En el caso específico de Lima Metropolitana, los distritos incluidos como parte del estado de emergencia por lluvias son:

  • Lima
  • Ate
  • Lurín
  • Pachacamac
  • Punta Hermosa
  • Punta Negra
  • San Bartolo
Lluvias de verano llegarán a
Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte.

Senamhi alerta lluvias “sobre lo normal” en la costa norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que “para el trimestre febrero–abril de 2026, se esperan precipitaciones entre normales y sobre lo normal en la costa norte, especialmente durante los meses de marzo y abril”. El organismo precisa que durante ese periodo “no se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad”, acompañados de “temperaturas por encima de los rangos normales”.

Este pronóstico sitúa a la costa norte como una de las zonas con mayor atención, debido a la recurrencia de eventos pluviales concentrados en lapsos cortos, lo que incrementa el riesgo de desbordes y afectaciones locales.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el sistema de alerta en la categoría “Vigilancia de El Niño Costero”. Según su evaluación, “las condiciones cálidas débiles son más probables a partir de marzo de 2026 y podrían persistir al menos hasta octubre de 2026”, situación que configura “el posible desarrollo de un evento El Niño Costero de magnitud débil”.

