Senamhi alerta lluvias “sobre lo normal” en la costa norte durante el primer trimestre de 2026 y recomienda vigilancia

Las proyecciones climáticas para los primeros meses de 2026 colocan nuevamente a la costa norte del Perú en el centro de la atención técnica y preventiva. Los escenarios previstos advierten un comportamiento de las lluvias que se aparta de los rangos habituales, con impactos potenciales en ríos, zonas urbanas y actividades productivas. La información oficial indica la necesidad de vigilancia constante y lectura cuidadosa de los reportes especializados.

El comportamiento del océano y de la atmósfera muestra señales que, sin constituir un evento extremo, sí configuran un entorno climático que exige preparación. Los análisis más recientes describen una combinación de precipitaciones superiores al promedio en momentos específicos, temperaturas elevadas y cambios graduales en el Pacífico, tanto frente a la costa como en su zona central.

En este escenario, los avisos técnicos buscan anticipar riesgos y orientar decisiones públicas y privadas. Las autoridades meteorológicas insisten en la importancia del seguimiento continuo de los pronósticos, con énfasis en los meses donde el impacto podría resultar mayor.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que “para el trimestre febrero–abril de 2026, se esperan precipitaciones entre normales y sobre lo normal en la costa norte, especialmente durante los meses de marzo y abril”. El organismo precisa que durante ese periodo “no se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad”, acompañados de “temperaturas por encima de los rangos normales”.

Este pronóstico sitúa a la costa norte como una de las zonas con mayor atención, debido a la recurrencia de eventos pluviales concentrados en lapsos cortos, lo que incrementa el riesgo de desbordes y afectaciones locales.

Estado de vigilancia por El Niño Costero

El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el sistema de alerta en la categoría “Vigilancia de El Niño Costero”. Según su evaluación, “las condiciones cálidas débiles son más probables a partir de marzo de 2026 y podrían persistir al menos hasta octubre de 2026”, situación que configura “el posible desarrollo de un evento El Niño Costero de magnitud débil”.

Esta condición implica un seguimiento permanente del litoral peruano, dado que incluso un evento débil puede influir en las lluvias y temperaturas de la región norte.

Evolución del Pacífico central y caudales de ríos

Mapa satelital, sacado del portal oficial del Senamhi, que grafica cómo va la temperatura superficial del mar (TSM). (Crédito: Senamhi)

En el Pacífico central, correspondiente a la región Niño 3.4, el informe señala que “la condición neutra es la más probable hasta mayo de 2026”. Sin embargo, desde junio y hasta octubre de ese año, “las condiciones cálidas débiles pasarían a ser las más probables”, lo que sugiere el posible desarrollo del fenómeno El Niño en esa zona.

En el ámbito hidrológico, el Senamhi prevé que “a nivel nacional predominen caudales entre normales y sobre lo normal”, con énfasis en abril para los ríos Tumbes y Chira. Por esta razón, el organismo recomienda “un monitoreo permanente de los niveles de los mencionados ríos”, así como el seguimiento constante de los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales disponibles, junto con la consulta exclusiva de fuentes oficiales.

¿Qué es El Niño?

El Ministerio de Ambiente abre los antecedentes a finales del siglo XIX, cuando un grupo de pescadores ubicados al norte del Perú notaron que todos los años, a finales del mes de diciembre, ocurría un incremento de la temperatura del agua en el mar.

Esta suerte de calentamiento se relacionó rápidamente a la llegada de una corriente marina de aguas cálidas.

La presencia de este fenómeno en la costa peruana es recurrente durante varios meses y se acentúa cada cierto número de años, convirtiéndose en una manifestación de cambios en las capas superficiales y subsuperficiales del océano.

Las regiones más afectadas fueron las del norte y centro del país, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

Durante el desarrollo del fenómeno, y dependiendo de la intensidad o temporalidad, el comportamiento de las condiciones meteorológicas en el territorio peruana suelen alterarse, causando anomalías en las lluvias y temperaturas del aire, sobre todo en la vertiente occidental y del Altiplano.