Elecciones 2026: Claudia Cisneros postulará al Parlamento Andino con el Partido Morado

La comunicadora remarcó que el Parlamento Andino es un espacio donde pueden impulsarse propuestas concretas y útiles para la población

La periodista y comunicadora Claudia Cisneros anunció que postulará al Parlamento Andino con el número 1 por el Partido Morado. En un video publicado en sus redes sociales, indica que su objetivo es “poner mi experiencia al servicio del país desde la integración regional”.

La comunicadora remarcó que el Parlamento Andino es un espacio donde pueden impulsarse propuestas concretas y útiles para la población, siempre que exista un compromiso de representación.

Propuestas para el Parlamento Andino

Cisneros adelantó varias de las propuestas que impulsará en caso de resultar elegida. Entre sus principales iniciativas figura la creación de un fondo de becas de estudios, dirigido a jóvenes peruanos de menores recursos, con la finalidad de facilitar el acceso a la educación superior y programas de formación en los países miembros de la Comunidad Andina. “Busco que más jóvenes puedan acceder a oportunidades de estudio y desarrollo en la región”, expresó.

Otra propuesta central es la conformación de una Central Andina de Inteligencia contra el crimen organizado y la extorsión. Plantea que esta iniciativa permitiría articular esfuerzos regionales frente a delitos transnacionales que afectan a PerúColombiaEcuador y Bolivia. “El crimen organizado necesita respuestas coordinadas a nivel regional”, sostuvo.

En el ámbito institucional, la postulante propuso la creación de un Centro Andino Anticorrupción del Funcionario Público, destinado a producir datos comparados, intercambiar buenas prácticas y elaborar propuestas para prevenir y sancionar la corrupción en los Estados miembros. Este centro, dice, facilitaría la identificación de patrones comunes de corrupción y el diseño de soluciones basadas en evidencia.

Llamado a la participación ciudadana

En su mensaje de campaña, Claudia Cisneros también instó a la ciudadanía a involucrarse en el proceso electoral y apoyar la agenda de cambios que impulsa desde una perspectiva regional.

“Invito a la ciudadanía a apostar por una agenda de cambios reales para el Perú”, afirmó. La postulante subrayó que el Parlamento Andino puede transformarse en una plataforma útil para el país si cuenta con representación comprometida y propuestas claras.

El candidato presidencial

Mesías Guevara fue oficializado como candidato presidencial del Partido Morado tras obtener el 60% de votos en las elecciones internas celebradas por la agrupación. La proclamación de Guevara, exgobernador regional de Cajamarca, se dio luego de un proceso interno que buscó renovar el liderazgo del partido de cara a las elecciones generales de 2026.

Guevara expresó que su candidatura representa una apuesta por la renovación y el fortalecimiento democrático. Señaló que buscará posicionar una agenda basada en la transparencia, la lucha contra la corrupción y el desarrollo regional. En su discurso, afirmó: “El Perú necesita una nueva forma de hacer política, centrada en la ética y el respeto a las instituciones”.

El proceso interno estuvo supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones, que validó la elección y reconoció la victoria de Guevara. El Partido Morado destacó que la participación superó el 70% de sus militantes habilitados, cifra que consideran significativa para una organización con reciente trayectoria nacional.

Mesías Guevara cuenta con experiencia en la gestión pública y en la vida partidaria. Antes de esta nominación, ocupó la presidencia del partido y fue gobernador regional de Cajamarca. Además, integró el Congreso en el periodo 2011-2016, donde impulsó temas vinculados a la descentralización y la educación.

