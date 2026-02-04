Perú

SUNAT embargará fondos en cuentas de detracción a personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles

El Gobierno de Perú aprobó el Decreto Legislativo N° 1713 que habilita el embargo automático de fondos en cuentas de detracciones por deudas tributarias vencidas

La SUNAT podrá retener de inmediato los recursos de cuentas de detracciones de empresas y personas naturales con obligaciones fiscales pendientes.

El Poder Ejecutivo de Perú promulgó el Decreto Legislativo N° 1713, que modifica el Decreto Legislativo N° 940 y otorga a la SUNAT la facultad de embargar o retener los fondos de las cuentas de detracciones de personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles.

Esta medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, representa un cambio relevante en la política de cobranza fiscal del país, ya que permite a la administración tributaria acceder de forma directa a los fondos retenidos, sin solicitar autorización al titular de la cuenta.

¿Qué son las cuentas de detracciones?

Las cuentas de detracciones forman parte del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), un mecanismo creado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En este sistema, al comprar determinados bienes o servicios, el comprador retiene un porcentaje del pago y lo deposita en una cuenta especial a nombre del proveedor. El propósito es que estos fondos sirvan exclusivamente para saldar impuestos y otras obligaciones pendientes, favoreciendo la formalidad y reduciendo la evasión fiscal en Perú.

Las cuentas de detracciones permiten retener un porcentaje de cada transacción comercial para garantizar el pago de impuestos en Perú.

SUNAT podrá aplicar retención automática

Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 1713, la SUNAT está autorizada a embargar automáticamente los fondos de las cuentas de detracciones de los contribuyentes que mantengan deuda tributaria exigible.

Hasta ahora, los titulares de estas cuentas podían utilizar los fondos únicamente para pagar tributos y obligaciones relacionadas, según su propio criterio. Con la nueva norma, si la SUNAT detecta una deuda exigible, tomará directamente el dinero de la cuenta para cubrir el monto adeudado.

Esta disposición aplica tanto a personas naturales como a empresas, sin importar el tamaño o sector, con la excepción de las micro y pequeñas empresas (MYPES), que conservarán el régimen legal anterior. De acuerdo con la información publicada en El Peruano, la norma excluye cualquier afectación al marco legal específico de las MYPES.

La normativa exceptúa a las micro y pequeñas empresas (MYPES), que no estarán sujetas a la nueva causal de embargo automático de cuentas tributarias.

Qué es una deuda tributaria exigible

Según la definición de la autoridad tributaria, una deuda tributaria exigible corresponde a una obligación de pago cuyo plazo ha vencido, por lo que puede ser cobrada por la SUNAT.

Este concepto abarca deudas tanto en etapa ordinaria como en etapa coactiva. Es suficiente con que la obligación esté vencida y pendiente para que la administración pueda ejecutar la retención, sin que sea necesario que el caso haya avanzado a la fase de cobranza coactiva.

El objetivo es que los fondos depositados en cuentas de detracciones sirvan realmente para el pago de deudas tributarias y no sean utilizados por contribuyentes morosos para otros fines.

La medida busca asegurar que los fondos de las cuentas de detracciones se empleen exclusivamente para pagar tributos pendientes y no para otros fines.

Nueva estrategia para fortalecer el cumplimiento fiscal

La principal finalidad de esta reforma es garantizar que los recursos acumulados en las cuentas de detracciones se destinen efectivamente al pago de tributos pendientes, cerrando posibles vías de elusión. Al permitir la retención automática, la SUNAT refuerza su capacidad recaudatoria y limita la morosidad, utilizando los mecanismos de control del SPOT como herramienta directa de cobranza.

El Decreto Legislativo N° 1713 entrará en vigencia el primer día calendario del mes siguiente a su publicación. A partir de esa fecha, la SUNAT podrá embargar los saldos de las cuentas de detracciones de personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles, aplicando la nueva causal de recaudación de manera inmediata.

La Sunat es el organismo encargado de la recaudación, administración y fiscalización de los tributos internos y aduaneros en Perú. Su función principal consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, combatir la evasión fiscal y facilitar el comercio exterior, contribuyendo así a la financiación de los servicios públicos y al sostenimiento del Estado.

