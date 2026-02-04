Policías llegaron hasta la casa de Pamela López tras denuncia de su ex mejor amiga: “ojalá que Dios la perdone”

La empresaria vuelve a acaparar la atención luego de que su exmejor amiga Selene Cucak Peralta la acusara formalmente de intimidaciones, lo que derivó en una inesperada visita policial y una ola de especulaciones en el espectáculo (TikTok)

La controversia en torno a Pamela López sumó un nuevo episodio luego de que efectivos policiales acudieran a su domicilio, en el marco de una denuncia por presuntas amenazas de muerte formulada por Selene Cucat Peralta, quien fue parte de su círculo cercano.

El hecho se conoció en medio de una creciente exposición mediática, alimentada por audios, mensajes y declaraciones públicas que colocaron el conflicto en la agenda de los programas de espectáculos.

La intervención de las autoridades no implicó una detención, aunque sí activó diligencias preliminares orientadas a verificar la situación denunciada. El caso escaló tras confirmarse que la denunciante cuenta con respaldo legal de un estudio vinculado al entorno de Christian Cueva.

Denuncia por amenazas y llegada de la Policía

La denuncia por presuntas amenazas motivó la llegada de agentes policiales a la vivienda de Pamela López, en un episodio que elevó la tensión y la exposición mediática. (Amor y Fuego)

La presencia de agentes del orden en la vivienda de Pamela López ocurrió como consecuencia directa de la denuncia interpuesta por Selene Cucat Peralta, quien la acusa de haber emitido mensajes intimidatorios contra su vida. Según la información difundida, la Policía acudió al domicilio para realizar verificaciones vinculadas a la acusación y recabar datos que permitan esclarecer los hechos.

El episodio tomó mayor notoriedad cuando se difundió la reacción de López ante la posibilidad de una intervención más severa. “¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada? ¿Y yo no tenía a mi madre acá, con quién dejaba a mis hijos? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No se lo voy a permitir, de verdad. Ojalá que Dios la perdone”, expresó, en un audio que ‘Amor y Fuego’ hizo público.

Estas palabras reflejan el impacto emocional que la situación generó en la empresaria, quien manifestó preocupación por el bienestar de sus hijos ante un escenario que consideró extremo. No se confirmó que haya existido intención de detenerla, aunque la diligencia policial evidenció que la denuncia ya se encuentra bajo evaluación de las autoridades competentes.

El caso comenzó a difundirse como adelanto del programa de espectáculos, lo que incrementó la atención pública y abrió un debate sobre el alcance real de la denuncia y sus posibles consecuencias legales. La exposición mediática convirtió un conflicto personal en un asunto de interés nacional, con múltiples actores involucrados.

El respaldo legal y los audios presentados

Audios, mensajes y llamadas forman parte del material entregado por la defensa de la denunciante, que busca acreditar la gravedad de las amenazas denunciadas. (TikTok)

La denuncia presentada por Selene Cucat Peralta no solo señala a Pamela López, sino que también involucra a personas de su entorno familiar y cercano. La acusación fue asumida por el Estudio Villaverde, el mismo que representa legalmente a Christian Cueva, exesposo de López, un dato que añadió un componente adicional a la controversia.

“El Estudio Villaverde está asumiendo el patrocinio legal de la señora Selene Cucat Peralta, quien habría recibido una amenaza de muerte, aparentemente por parte de la señora Pamela López y de su entorno”, sostuvo un abogado del estudio al anunciar el inicio de la defensa. Según esa versión, la denunciante habría recibido mensajes de texto y llamadas con advertencias explícitas, además de exigencias para retractarse de declaraciones previas.

La defensa indicó que el material entregado a las autoridades incluye registros de llamadas, conversaciones por WhatsApp y audios que sustentarían la acusación. Entre esos archivos figura una advertencia que, de acuerdo con el abogado, provendría de un número atribuido a López y contendría expresiones intimidatorias.

El estudio también aseguró que las comunicaciones no se limitaron a un solo interlocutor. Según su exposición pública, la madre de Pamela López, su hija, su pareja y una mujer identificada como Mariela Belliza Márquez habrían participado en contactos dirigidos a la denunciante. Todo ese material, afirmaron, ya fue incorporado como parte del expediente.

Uno de los elementos que más repercusión generó fue la difusión de audios atribuidos a una familiar cercana de López. En uno de ellos, una mujer que se identifica como tía de Paul Michael lanza insultos y amenazas verbales contra Selene Cucat, con exigencias de disculpas públicas. La defensa consideró que estos registros refuerzan la gravedad del caso.

Versiones contrapuestas y tensión pública

Declaraciones cruzadas, explicaciones familiares y pedidos de intervención estatal delinean un escenario de alta confrontación y exposición pública. (Amor y Fuego)

Selene Cucat Peralta negó haber buscado interferir en la vida personal de Pamela López o de su familia. “Yo no tengo ningún inconveniente, ningún problema con su hija ni nada. No me interesa su vida”, declaró, al referirse a una conversación telefónica que, según su versión, se produjo tras contactos insistentes desde el entorno de la empresaria.

La denunciante sostuvo que el origen del conflicto estaría relacionado con información que habría compartido con Christian Cueva sobre el estado emocional de los hijos del futbolista, en una comunicación privada. “Todo ello a razón de que nuestra patrocinada le habría revelado información sobre el estado emocional de sus menores hijos al señor Christian Cueva en una llamada privada”, explicó el abogado del estudio, al detallar el trasfondo del enfrentamiento.

Desde el entorno de Pamela López, su madre reconoció que su hija atravesaba un momento de alteración emocional el día de los hechos. “Ese día sí es cierto lo que tú dices. Estaba indignada”, expresó, al intentar contextualizar la reacción, aunque sin negar que existieron intercambios verbales intensos.

El abogado de la denunciante calificó los hechos como de extrema gravedad. “Estos hechos son gravísimos y no se pueden remitir”, afirmó, antes de solicitar la intervención del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional del Perú para garantizar la protección de Selene Cucat.

La defensa insistió en que la integridad física y emocional de su patrocinada estaría en riesgo, por lo que pidió la adopción de medidas inmediatas. Según se indicó, las pruebas ya fueron entregadas a las autoridades, mientras el caso continúa amplificándose en redes sociales y programas de espectáculos.

Pamela López, por su parte, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento formal y estructurado sobre la denuncia en instancias judiciales. Su reacción conocida se limita a expresiones de indignación y temor ante lo que considera un ataque injustificado. La expectativa mediática se mantiene, en un escenario donde las diligencias policiales, las acusaciones y los audios configuran un conflicto que pasó del ámbito personal al terreno legal.