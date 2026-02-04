Perú

Nuevo atentado contra discoteca de Toño Centella en Carabayllo: delincuentes dejan explosivo en local

Esta explosión causó destrozos en la fachada de un local ubicado en la avenida Micaela Bastidas, urbanización Santa Isabel. La PNP investiga quién estaría detrás del ataque

Un artefacto explosivo fue detonado en la fachada de la discoteca 'Amnesia', propiedad del cantante Toño Centella, en el distrito de Carabayllo. Este es el tercer ataque que sufre el local y el séptimo atentado extorsivo contra el artista. | Latina Noticias

Un artefacto explosivo detonó la madrugada del miércoles 4 de febrero en la discoteca Amnesia, propiedad del cantante de chicha Toño Centella. De acuerdo con reportes recogidos por Latina Noticias, este ataque constituye al menos el tercer atentado registrado contra este local, ubicado en la avenida Micaela Bastidas, urbanización Santa Isabel, en el distrito de Carabayllo.

La explosión ocurrió cerca de la 1 de la madrugada y causó graves daños en la fachada del establecimiento. Fragmentos de concreto y metal se esparcieron por la acera, mientras que los cables eléctricos de la parte superior quedaron al descubierto. La detonación generó alarma entre los residentes del área, que es predominantemente residencial y está rodeada de comercios.

Artista denunció amenazas

Toño Centella denunció haber sido víctima de amenazas y extorsiones desde 2024. Según los registros, no solo la discoteca Amnesia ha sido blanco de atentados: el cantante ha reportado ataques previos a su vivienda y a otros locales donde tenía presentaciones programadas.

De acuerdo con el citado medio, durante el año pasado, se contabilizaron al menos siete atentados vinculados al entorno del artista, quien en declaraciones anteriores mencionó que debió mudarse tras las amenazas.

En uno de los ataques anteriores, los criminales dejaron un manuscrito en el que advertían a Toño Centella sobre las consecuencias de apoyar a determinadas personas. En el atentado reciente, las autoridades no hallaron mensajes ni advertencias. Tampoco se registraron heridos tras la explosión.

Vecinos del distrito expresaron temor por la seguridad del sector. Pese a las denuncias y al historial de atentados, los residentes de la urbanización Santa Isabel afirmaron que no han observado una mayor presencia policial en las inmediaciones de la discoteca ni respuestas contundentes que garanticen su protección.

Investigan vínculos del atentado

Personal policial permaneció en el lugar durante varias horas tras la detonación, efectuando labores periciales y recopilando evidencia. Hasta el momento, el equipo de trabajo de Toño Centella evitó brindar declaraciones públicas sobre el incidente. No se descarta que el ataque esté relacionado con las extorsiones que enfrenta el artista.

Esto, luego de que en un episodio anterior los atacantes dejaron una carta en la que advertían que, de mantenerse el apoyo a ‘El Monstruo’, persistirían los atentados.

El caso de Toño Centella se suma a una creciente preocupación en la capital peruana por la seguridad en torno a figuras públicas víctimas de extorsión y violencia. Como se recuerda, algunas orquestas han sido atacadas en plena presentación.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con la Central de Emergencias 105, disponible las 24 horas, para recibir denuncias de extorsión, atentados y cualquier hecho delictivo.
  • El Serenazgo de Carabayllo atiende emergencias locales y situaciones de riesgo en el distrito, incluyendo casos de extorsión o ataques a comercios y viviendas.
  • El SAMU brinda atención prehospitalaria y respuesta rápida ante emergencias médicas, lesiones o situaciones de riesgo derivadas de atentados o explosiones. Se puede solicitar asistencia llamando al 106, línea gratuita.
  • El Cuerpo de Bomberos atiende emergencias relacionadas con incendios, explosiones, rescates y situaciones de peligro. Para reportar incidentes y recibir ayuda inmediata, se debe marcar el 116.

