Nathy Peluso sorprende al revelar que Daniela Darcourt es de sus artistas favoritas: “Fantástica”

La cantante argentina expresó su admiración por la artista peruana y tuvo palabras de reconocimiento hacia su talento

La cantante argentina expresó su admiración por la artista peruana y tuvo palabras de reconocimiento hacia su talento | EFE

Nathy Peluso generó sorpresa entre sus seguidores al confesar que Daniela Darcourt, reconocida salsera peruana, es una de sus artistas favoritas. La cantante argentina, durante una entrevista, no dudó en elogiar el talento vocal de Darcourt, a quien calificó de “fantástica” y destacó su potencia interpretativa.

“Es una salsera de Perú, si no me equivoco, fantástica, una vozarrona”, afirmó Peluso con convicción y sencillez. El comentario se viralizó rápidamente y motivó cientos de mensajes en redes sociales, donde el público celebró el reconocimiento.

La respuesta de Daniela Darcourt no tardó en llegar. En una entrevista radial, la cantante expresó su emoción y agradeció el gesto de Peluso. Mostró también su conocimiento sobre la carrera de la argentina y reveló que ella está a punto de lanzar un tema junto a Marc Anthony, un referente absoluto de la salsa.

Nathy Peluso, a la izquierda, y Daniela Darcourt, a la derecha, sonríen en un montaje que destaca la admiración de Peluso por la cantante peruana (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Está a puertas de sacar un nuevo exitazo salsero con el rey de los reyes, como ella le ha puesto, Marc Anthony”, contó Darcourt, visiblemente motivada por la noticia.

Darcourt fue más allá y aseguró que le gustaría compartir escenario con Peluso en algún momento. Resaltó la importancia que tiene para las mujeres del género que Marc Anthony vuelva a colaborar con una artista femenina tras más de tres décadas.

“Me encantaría cantar con ella, me encantaría cantar con el Marc, pero creo que esta aproximación entre Nathy y el maestro es bastante importante para nosotras las mujeres, porque después de muchísimos años, más de 30, Marc Anthony está haciendo una colaboración con una mujer en salsa y eso es súper importante. Así que mujeres salseras pónganse las pilas”, expresó la peruana.

El reconocimiento de Peluso sirvió para que el público internacional posara la mirada en la escena peruana, donde Darcourt se ha consolidado como una de las voces más potentes y versátiles de la salsa contemporánea. La cantante argentina, por su parte, ha sabido destacar el trabajo de otras mujeres en la industria, generando un clima de apoyo mutuo y visibilidad que potencia carreras en toda la región.

La salsera peruana Daniela Darcourt no pudo ocultar su alegría al enterarse de que la estrella internacional Nathy Peluso la considera una de sus artistas favoritas. | Radio Panamericana

La noticia sobre la admiración de Peluso circuló rápidamente y despertó especulaciones sobre una posible colaboración entre ambas. Los seguidores de la música latina no tardaron en imaginar duetos y proyectos conjuntos, mientras celebraban el espaldarazo que una artista de la talla de Peluso le da a la peruana.

Usuarios celebran el reconocimiento de Daniela Darcourt

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y entusiasmo tras conocer el reconocimiento de Nathy Peluso a Daniela Darcourt. Usuarios de distintos países destacaron la elección y pidieron una colaboración entre ambas. En TikTok y en Instagram, se multiplicaron frases como “Daniela Darcourt es clave. La reina de la salsa peruana”, “Perú es clave” y “Qué buen gusto el de Nathy Peluso”.

Otros mensajes reflejaron el orgullo nacional y la expectativa por un posible dueto: “Necesito ese ft. de Nathy y Daniela para ayerrr”, “Daniela un fuego, ella es de Perú y Perú es CLAVE”, y “De Perú para el mundo”. Las publicaciones evidenciaron el impacto que genera la visibilidad internacional para el talento local, sobre todo cuando se trata de mujeres que rompen moldes en la salsa.

El intercambio de elogios entre Peluso y Darcourt se transformó en un símbolo de apoyo y reconocimiento entre mujeres de la música latina. Mientras tanto, la expectativa por verlas juntas en un futuro tema sigue creciendo, impulsada por el entusiasmo de sus fanáticos y el eco que la noticia ha generado en la escena musical de la región.

