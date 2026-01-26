Perú

Daniela Darcourt expresó su indignación por agresión a Advíncula y Guerrero: “pudo haber terminado en una tragedia”

La salsera reaccionó con firmeza tras la agresión sufrida por los futbolistas al señalar que ambos futbolistas no tuvieron responsabilidad alguna y que los hechos expusieron un nivel de violencia alarmante

La cantante expresó su indignación frente a la agresión que sufrieron los futbolistas, denunciando la violencia y resaltando la importancia de cuidar la seguridad en el deporte

La agresión contra jugadores de Alianza Lima durante un entrenamiento en Matute generó una fuerte reacción fuera del ámbito deportivo. Daniela Darcourt, cantante y reconocida hincha del club, expresó su indignación por los ataques que afectaron a Luis Advíncula y Paolo Guerrero.

Con un vínculo personal cercano con Advíncula, la artista manifestó preocupación por el impacto físico y emocional que dejó el episodio.

Sus declaraciones pusieron el foco en la gravedad de los hechos y en los riesgos que enfrentan no solo los deportistas, sino también cualquier persona presente en un escenario marcado por la violencia. Para Darcourt, lo ocurrido superó límites aceptables y dejó en evidencia un problema que trasciende resultados y camisetas.

Reacción de Daniela Darcourt ante los hechos de violencia en Matute

Daniela Darcourt expresó su rechazo
Daniela Darcourt expresó su rechazo a la agresión sufrida por jugadores de Alianza Lima y afirmó que la violencia desbordó cualquier límite aceptable.

Daniela Darcourt no ocultó su molestia al referirse a la agresión sufrida por varios jugadores blanquiazules. La cantante calificó lo ocurrido como un episodio que pudo terminar de manera fatal y remarcó que los futbolistas afectados no provocaron la situación. Desde su posición como hincha y como persona cercana a uno de los involucrados, señaló que se atentó contra personas que no tenían relación directa con el conflicto que motivó la furia de un grupo de barristas.

Han ido en contra de personas que no tenían absolutamente nada que ver”, sostuvo la intérprete para América Noticias, al cuestionar que la violencia se haya dirigido hacia jugadores ajenos a los hechos que generaron el descontento de algunos aficionados. Para Darcourt, este tipo de conductas no solo afectan la imagen del club, sino que exponen una problemática más profunda vinculada a la intolerancia.

La artista enfatizó que el fútbol no puede convertirse en un espacio donde se normalicen agresiones físicas o verbales. En sus declaraciones, insistió en que el deporte debe ser un lugar de encuentro y no un escenario de riesgo. Su postura fue clara al advertir que un solo golpe mal dado habría cambiado por completo el desenlace de la jornada.

Estamos hablando de la integridad de seres humanos, no solamente de los jugadores, sino también de los hinchas”, expresó, al ampliar la preocupación hacia cualquier persona presente en un ambiente que se tornó hostil. La salsera remarcó que lo ocurrido se salió de control y dejó secuelas que no pueden minimizarse.

El impacto personal en Luis Advíncula y Paolo Guerrero

Daniela Darcourt señaló que Luis
Daniela Darcourt señaló que Luis Advíncula y Paolo Guerrero quedaron afectados tras el ataque, un episodio que vivió desde su entorno cercano.

El caso tuvo una carga emocional particular para Daniela Darcourt debido a su cercanía con Luis Advíncula. La cantante se refirió al futbolista como parte de su familia y aseguró que vivió de primera mano el impacto que dejó el ataque. Según relató, el lateral derecho quedó visiblemente afectado tras lo sucedido, una situación que también alcanzó al capitán Paolo Guerrero.

Fuera de que Luis sea mi hermano y que yo lo respaldo con toda la fuerza de mi corazón, es parte de mi familia. Soy hincha de Alianza”, afirmó Darcourt, al explicar por qué decidió alzar la voz públicamente. La artista sostuvo que tanto Advíncula como Guerrero resultaron perjudicados anímicamente, más allá de cualquier consecuencia física.

Tanto Luis como Paolo han salido bastante afectados y perjudicados. Te lo veo de primera mano porque sé que mi hermano ha estado bastante tocado por esto”, declaró, evidenciando que el episodio dejó una huella emocional profunda. Sus palabras reflejaron un entorno de preocupación que se extendió a familiares y personas cercanas a los jugadores.

Darcourt consideró que la agresión no puede analizarse como un hecho aislado ni minimizarse por tratarse de figuras públicas. Desde su perspectiva, la condición de futbolistas no los convierte en blancos válidos de violencia. Al contrario, subrayó que se trata de personas expuestas a riesgos innecesarios en un contexto que debería ser controlado.

La cantante también recordó que Paolo Guerrero, por su rol y trayectoria, representa una figura emblemática del fútbol peruano, lo que agrava el impacto simbólico del ataque. Para ella, el respeto debe prevalecer sin importar nombres, trayectorias o camisetas.

Violencia en el fútbol y reflexiones desde el entorno artístico

La cantante cuestionó que el
La cantante cuestionó que el fútbol se vea empañado por actos violentos y llamó a frenar conductas que ponen en riesgo a las personas.

Más allá de la defensa a sus amigos, Daniela Darcourt aprovechó el momento para reflexionar sobre la violencia en el fútbol peruano. Señaló que estos episodios no solo dañan a los protagonistas directos, sino que deterioran la experiencia de quienes acuden a disfrutar de un espectáculo deportivo. En su análisis, la agresión pudo haber desencadenado consecuencias irreversibles.

Un mal golpe, un mal empujón, ha podido pasar cualquier otra cosa”, advirtió, al insistir en que la situación estuvo cerca de convertirse en una tragedia. La artista remarcó que los límites fueron sobrepasados y que resulta urgente generar conciencia colectiva.

