Nathy Peluso vuelve a ‘La Revuelta’ y se lleva el regalo más inesperado: comida para toda la semana

Nathy Peluso durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

Nathy Peluso ha cerrado la semana de La Revuelta por todo lo alto, repartiendo esa energía y humor que se ha convertido en su sello y que tanto gusta a sus seguidores. Un año después de su primera visita, la argentina regresó al programa de David Broncano justo cuando se prepara para cerrar por todo lo alto su gira mundial GRASA, con dos conciertos muy esperados en Madrid y Barcelona. Y, por supuesto, la entrevista terminó convirtiéndose en una sucesión de momentos surrealistas, improvisados y absolutamente maravillosos.

La cantante, que nada más entrar llamó “Backstreet Boy” a Broncano por su barba perfectamente recortada, no tardó en entrar en el juego cómico del presentador. Entre bromas, regalos cruzados y un público entregado, la visita terminó siendo una de las más llamativas de lo que va de mes.

La cosa empezó fuerte cuando el propio Broncano decidió tener un detalle muy poco habitual con la artista: varias bolsas de la compra llenas a rebosar con básicos. Literalmente la compra de la semana. “Papel higiénico, atún, apio, lentejas, leche… no es broma. Es para que pases la semana tranquilamente en casa”, enumeró mientras se la ofrecía. Lejos de extrañarse, Peluso rompió a reír y confesó lo que nadie esperaba: “Me viene de lujo porque no tengo nada en casa”. La naturalidad con la que lo soltó provocó carcajadas en el plató y confirmó que el regalo, por muy peculiar que fuese, le gustó mucho.

Pero esa no fue la única sorpresa. Antes de la compra improvisada, el equipo del programa había preparado otro detalle: una fotografía enmarcada de toda la plantilla de La Revuelta. Al recibirla, Nathy se mostró realmente emocionada. “Son un equipazo y siempre me tratan como una reina. Qué ilusión”, dijo mientras la sujetaba con una sonrisa.

La argentina, por supuesto, no llegó con las manos vacías. Y fiel a su estilo, sus regalos también tuvieron ese toque juguetón que suele impregnar su música. Entre ellos, un bote de cristal etiquetado con las palabras “Salsa, peligro, sexo, pasión…”. Dentro, un delantal rojo con la palabra salsa estampada. Un gesto perfecto para resumir el espíritu de Malportada, el álbum que ha sacado este año, y de esta etapa artística llena de ritmos intensos, baile y mucha actitud.

El fervor del público ante un concurso improvisado

El público también participó activamente en el programa. Ante los ruegos de varios asistentes para conseguir entradas para sus conciertos, a Peluso se le ocurrió un reto inmediato: un concurso del famoso grito salsero “cucucucú”. Los tres mejores pasarían a la final y dos entradas dobles serían para los ganadores. Como era de esperar, todo el plató acabó gritando.

Hubo tiempo incluso para una confesión inesperada: Broncano admitió no haber escuchado aún el nuevo disco de Peluso, cosa que ella calificó entre risas como “traición”. Y para rematar la entrevista, decidieron repetir la entrada al programa con una versión mucho más espectacular. “Cuando a una le da miedo algo, hay que hacerlo”, dijo Nathy antes de lanzarse por el tobogán lateral del plató, demostrando una vez más que con ella las cosas nunca se hacen a medias.