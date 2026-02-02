Perú

La contundente respuesta de Samahara Lobatón ante las acciones del Ministerio de la Mujer: “no me los van a quitar”

La influencer denunció presuntas irregularidades en la intervención del Ministerio de la Mujer, afirmó que se omitieron procedimientos básicos y advirtió que no permitirá que sus hijos sean expuestos

La creadora de contenido alerta sobre el uso erróneo de procesos administrativos que, según su testimonio, carecen de fundamento real y podrían afectar injustamente a menores (YouTube)

La intervención del Estado en casos familiares volvió a generar polémica tras las declaraciones públicas de Samahara Lobatón. La influencer y madre de familia cuestionó de manera directa el accionar del Ministerio de la Mujer, al que acusó de no respetar los protocolos establecidos en un proceso vinculado a una denuncia por agresión.

Según relató, las actuaciones se habrían iniciado de forma irregular y con notificaciones fuera del horario institucional. Lobatón aseguró que sus hijos están siendo colocados en el centro del procedimiento sin una evaluación previa que sustente una situación de riesgo.

Sus declaraciones, realizadas en el podcast de María Pía Copello ‘Sin + que decir’, expusieron su preocupación por lo que considera un intento de mostrar resultados ante la opinión pública, sin verificar primero la realidad de su entorno familiar.

Cuestionamientos al procedimiento y horarios irregulares

Samahara Lobatón afirmó que el Ministerio de la Mujer omitió diligencias básicas y la notificó fuera de horario, lo que calificó como fallas graves en el proceso. (YouTube)

Samahara Lobatón sostuvo que la actuación del Ministerio de la Mujer presentó fallas desde el inicio. Según explicó, no se realizaron las diligencias mínimas que corresponden a un caso de presunta desprotección infantil. Entre ellas, mencionó la ausencia de una visita formal a su vivienda, evaluaciones psicológicas y entrevistas con las personas encargadas del cuidado diario de sus hijos.

La influencer detalló que cuenta con registros de cámaras de seguridad que evidencian el ingreso y salida de personas a su domicilio, información que, según dijo, podría corroborar que no se siguió el protocolo regular. “Ellos alegan cosas por un programa de televisión y se saltaron todos los procesos”, afirmó, al cuestionar que la intervención se haya basado en material mediático y no en verificaciones directas.

Uno de los puntos que más llamó su atención fue el horario en el que recibió una notificación oficial. Lobatón señaló que fue informada a las once de la noche de un viernes, un momento que, según indicó, no corresponde al horario de atención de la entidad. “Eso es una irregularidad en mi caso”, expresó, tras señalar que incluso consultó a un representante del Ministerio si trabajaban a esa hora, recibiendo una respuesta negativa.

Para ella, este tipo de acciones no solo vulneran los procedimientos administrativos, sino que también generan un clima de incertidumbre innecesario para su familia. Insistió en que cualquier intervención debe respetar los pasos establecidos y sustentarse en hechos verificables, no en percepciones externas o presiones mediáticas.

Rechazo a la figura de desprotección infantil

La influencer rechazó que se haya iniciado un proceso por desprotección infantil y afirmó que no hay hechos concretos que sustenten esa calificación. (YouTube)

Otro de los ejes centrales de su pronunciamiento fue la negativa a aceptar que exista una situación de desamparo respecto a sus hijos. Samahara Lobatón fue enfática al afirmar que los menores cuentan con todas las condiciones necesarias para su desarrollo. Enumeró aspectos básicos como vivienda, servicios, alimentación y educación, además de la presencia de figuras parentales y personal de apoyo en el hogar.

Mis hijos tienen una casa, tienen luz, tienen agua, tienen comida, tienen una mamá”, señaló, al descartar cualquier escenario que justifique la apertura de un proceso administrativo por desprotección. Añadió que sus hijos asisten a centros educativos y que uno de ellos ya se encuentra matriculado desde enero, mientras otro inició actividades de estimulación temprana.

Lobatón cuestionó que, en la documentación del caso, no se mencione ningún hecho concreto que sustente una situación de riesgo. Según indicó, en los registros solo se hace referencia a “conflictos”, un término que, a su juicio, resulta ambiguo y común en cualquier entorno familiar. “Conflictos tiene todo el mundo en su casa”, expresó, al remarcar que no se consignan acusaciones de maltrato físico ni intentos de agresión.

En ese sentido, reclamó que, si la preocupación es genuina, se realicen las pericias correspondientes y se constate la situación real de sus hijos antes de avanzar con medidas que considera desproporcionadas. Para ella, iniciar un proceso de este tipo sin una evaluación integral representa una falla grave en la actuación institucional.

Temor a la exposición de sus hijos y defensa de su entorno familiar

Lobatón afirmó que sus hijos viven en un entorno protegido y exigió que cualquier supervisión estatal se realice sin exponerlos innecesariamente. (Instagram)

Samahara Lobatón también negó de manera categórica que sus hijos hayan presenciado algún episodio de violencia. Aseguró que los menores se mantienen al margen de cualquier conflicto y que su crianza se desarrolla en un entorno protegido. “Mis hijos viven en una burbuja”, afirmó, al rechazar versiones que los colocan como testigos de situaciones que, según dijo, no han ocurrido frente a ellos.

La influencer manifestó su preocupación ante lo que interpreta como una intención de utilizar a sus hijos para mostrar resultados ante la opinión pública. “Se quieren colgar la bandera con mis hijos y mis hijos no son conejillos de indias para nadie”, declaró, en una de las frases más contundentes de su intervención. Desde su perspectiva, la prioridad de cualquier institución debería ser la protección real de los menores, no la exposición innecesaria.

Recordó además que en el pasado uno de sus hijos ya pasó por una evaluación psicológica en una entidad estatal, cuando tenía tres años, lo que demuestra que no se opone a las pericias cuando estas se realizan conforme a la normativa. Sin embargo, cuestionó que en esta oportunidad se intente avanzar sin respetar la “valla”, como describió al proceso regular.

Durante el intercambio televisivo, Lobatón insistió en que no se niega a la supervisión estatal, siempre que esta se lleve a cabo de manera correcta. “Ellos pueden ir a constatar y pueden hacer todas las pericias”, afirmó, al subrayar que lo único que exige es que se sigan los pasos establecidos y se actúe con responsabilidad.

